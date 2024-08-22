Cuáles son las efemérides del 22 de agosto: ¿Qué se celebra este viernes?

La británica Dua Lipa nació un 22 de agosto. (REUTERS/Andrew Kelly)

En las páginas de la historia, esta fecha tiene múltiples capítulos. Acompáñanos mientras exploramos las efemérides del día, destacando los sucesos y logros que han dejado una marca indeleble en diferentes momentos temporales.

Desde momentos políticos trascendentales hasta logros artísticos, te presentamos un caleidoscopio de la historia del 22 de agosto.

Qué recordamos hoy

Las efemérides conmemoran hechos y personajes que marcaron la historia. Son clave para preservar la memoria colectiva y el conocimiento. Créditos: Infobae México.

392: Arbogastes elige a Eugenio como nuevo emperador del Imperio Romano de Occidente.

476: Odoacro es nombrado “Rex italiae” por sus propias tropas.

502: A la noche, la ciudad israelita de Acre es destruida completamente por un terremoto de 8 grados en la escala de Richter. De acuerdo con los registros arqueológicos, se destruye la mitad de Tiro (8°), Sidón (7°), Beirut (7°) y Safed (6°).

1138: Batalla del Estandarte: Batalla que enfrentó a David I de Escocia contra las tropas del rey Esteban de Inglaterra.

1485: Batalla de Bosworth: Considerada la más importante batalla de la Guerra de las Dos Rosas, enfrenta al pretendiente al trono Enrique Tudor contra el rey Ricardo III de Inglaterra por la corona inglesa.

1526: En el océano Pacífico, el conquistador Toribio Alonso de Salazar conquista las islas Carolinas.

1559: El arzobispo Bartolomé Carranza es arrestado, acusado de herejía.

1639: La ciudad de Chennai (antiguamente Madras) es fundada por la Compañía Británica de las Indias Orientales.

1642: Carlos I de Inglaterra llama a los miembros del Parlamento inglés traidores. Comienza la Guerra Civil Inglesa.

1646: En el antiguo Estado de Occidente (México), Ignacio Molarja y Jerónimo de la Canal fundan la misión jesuítica de Nuestra Señora de la Asunción de Arizpe, hoy Arizpe en el actual estado de Sonora.

1717: Tropas españolas ponen pie en Cerdeña.

1770: James Cook adquiere la costa este de Australia a la que denomina Nueva Gales del Sur en nombre de Jorge III de Inglaterra.

1780: El barco de James Cook, el HMS Resolution, vuelve a Inglaterra sin el propio Cook, que fue asesinado en Hawái.

1791: Inicia la Revolución haitiana

1827: En Perú, José de La Mar asume la presidencia.

1846: Se decreta el inicio de la Segunda República Federal de México

1848: Los Estados Unidos se anexionan Nuevo México.

1851: La goleta América gana la primera edición de la Copa de las Cien Guineas (posterior Copa del América).

1864: En Ginebra (Suiza), la Sociedad de Bienestar firma la Primera Convención de Ginebra, con lo que se le da nacimiento a lo que más tarde se llamaría la Cruz Roja Internacional.

1902: Nace la Cadillac Motor Company.

1910: Japón anuncia oficialmente la anexión de Corea.

1922: Michael Collins, comandante en jefe del Ejército del Estado Libre Irlandés, es tiroteado durante la Guerra Civil irlandesa.

1926: En Grecia termina la dictadura de Theodoros Pangalos, por un golpe de Estado militar dirigido por Georges Kondylis.

1930: En Perú el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro lidera un golpe de Estado contra Augusto Leguía.

1932: En Londres (Reino Unido), la BBC realiza sus primeros experimentos con la televisión.

1934: En Estados Unidos, un grupo de empresarios trata de seducir al general Smedley Butler (1881-1940) para derrocar a Franklin Delano Roosevelt. Afirman que el New Deal diseñado por el presidente para reactivar el país no le hace bien a la clase empresaria.

1942: Segunda Guerra Mundial: Brasil declara la guerra a Alemania e Italia.

1944: Segunda Guerra Mundial: Rumanía es invadida por la Unión Soviética.

1950: La tenista Althea Gibson se convierte en el primer jugador afroamericano en una competición internacional de tenis.

1951: En la avenida Nueve de Julio, en Buenos Aires (Argentina) se realiza el Cabildo Abierto del Justicialismo para presentar a Perón-Evita, la Fórmula de la Patria. Sin embargo, Evita Perón renuncia a participar en la fórmula presidencial (para la reelección del presidente Perón).

1952: En la Guyana Francesa, la colonia penal de la Isla del Diablo es cerrada definitivamente.

1962: Intento fallido de asesinato contra el presidente Charles de Gaulle.

1964: En el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 14:17 a. m. (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Canvasback, de 18 kilotones (a 448 m bajo tierra). Es la bomba n.º 381 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.

1968: El papa Pablo VI llega a Bogotá. Es la primera visita de un papa a Latinoamérica.

1972: John Wojtowicz, junto a Salvatore Naturale y Robert Westenberg, intentaron robar una sucursal del banco Chase Manhattan en Gravesend, Brooklyn. Mantuvieron siete rehenes dentro de la sucursal durante 14 horas, Westenberg huyó del edificio antes de que comenzara el robo. Finalmente, terminaron negociando con la policía y fueron trasladados en un auto con los rehenes hasta el Aeropuerto John F. Kennedy para irse del país (dicho aeropuerto sería asaltado años después por la Familia Lucchese), al llegar, la policía asesinó a Salvatore de un disparo y arrestaron a John. Dicho suceso inspiraría la película de 1975 Tarde de Perros.

1972: En la Base Aeronaval Almirante Zar (Patagonia argentina) la Armada Argentina asesina a 16 extremistas guerrilleros militantes de organizaciones armadas de izquierda (Masacre de Trelew).

1973: En Chile, el Congreso vota a favor de la resolución de condenar el gobierno de Salvador Allende determinando la ilegalidad de su gobierno y declarándolo fuera de la ley.

1978: En Managua (Nicaragua), un comando de guerrilleros del FSLN al mando de Edén Pastora toma el Palacio Nacional, en la Operación Chanchera, durante una sesión del Congreso.

1991: El ejército soviético inicia su retirada de las tres repúblicas bálticas (Estonia, Letonia y Lituania).

1994: En Argentina se aprueba la reforma de la Constitución argentina.

2003: En el Centro de lanzamiento de Alcántara (en el norte de Brasil) explota un cohete VLS-3, matando instantáneamente a 21 científicos e ingenieros brasileños.

2004: En el Museo Munch de Oslo (Noruega), dos cuadros del expresionista Edvard Munch, El grito y Madonna, son robados a plena luz del día y a mano armada.

2010: En Atacama (Chile), tras 17 días de búsqueda son encontrados con vida los 33 mineros atrapados en el yacimiento de San José.

2020: Se organiza la DC Fandome, una convención de cómics on-line global centrada en las franquicias de medios de DC Entertainment.

Efemérides (Imagen ilustrativa Infobae)

Dua Lipa y otros personajes que nacieron un 22 de agosto

1412: Federico II, rey sajón (f. 1464).

1601: Georges de Scudéry, escritor y académico francés (f. 1667).

1624: Jean Regnault de Segrais, escritor francés (f. 1701).

1647: Denis Papin, físico e inventor francés (f. 1712).

1749: Obispo Verdugo (Manuel Verdugo y Albiturría), religioso español (f. 1816).

1760: León XII, papa italiano (f. 1829).

1764: Charles Percier, arquitecto y diseñador francés (f. 1838).

1771: Henry Maudslay, inventor británico (f. 1831).

1773: Aimé Bonpland, explorador y botánico francés (f. 1858).

1811: William Kelly, inventor estadounidense (f. 1888).

1818: Rudolf von Ihering, jurista y filósofo alemán (f. 1892).

1827: Ezra Butler Eddy, político y empresario canadiense (f. 1906).

1834: Samuel Pierpont Langley, astrónomo estadounidense (f. 1906).

1841: Joaquín Crespo, militar y político venezolano, presidente de la nación (f. 1898).

1843: Manuel Sales y Ferré arqueólogo, filósofo, historiador español (f. 1910).

1851: Salvador Calderón y Arana, geólogo, botánico y zoólogo español (f. 1911).

1854: Milan I de Serbia, rey de Serbia (f. 1901).

1857: Juan Picasso González, militar español, tío segundo del pintor Pablo Ruiz Picasso (f. 1935).

1860: Paul Nipkow, ingeniero alemán (f. 1940).

1862: Claude Debussy, compositor francés (f. 1918).

1869: Jaime Pujiula, sacerdote y biólogo español (f. 1958).

1873: Alexander Bogdanov, físico y filósofo ruso (f. 1928).

1874: Max Scheler, filósofo social y religioso alemán (f. 1928).

1879: Valentín de Zubiaurre, pintor español (f. 1963).

1880: George Herriman, autor de cómics estadounidense (f. 1944).

1887: Lutz Schwerin von Krosigk, canciller alemán (f. 1977).

1890: Floyd Allport, psicólogo social estadounidense (f. 1978). Dorothy Parker.

1891: Jacques Lipchitz, escultor cubista lituano (f. 1973).

1893: Cecil Kellaway, actor británico (f. 1973).

1895: László Almásy, aviador húngaro (f. 1951).

1902: Erwin Kramer, político alemán (f. 1979).

1904: Deng Xiaoping, político chino (f. 1997).

1907: Luis Felipe Vivanco, poeta español (f. 1975).

1908: Henri Cartier-Bresson, fotógrafo francés (f. 2004).

1910: Lucille Ricksen, actriz estadounidense (f. 1925).

1912: John Lee Hooker, cantante y guitarrista de blues estadounidense (f. 2001).

1920: Ray Bradbury escritor de ciencia-ficción estadounidense (f. 2012).

1921: Sotiria Bellou, cantante griega (f. 1997).

1923: José Muñoz Ávila, político español (f. 2011).

1924: James Kirkwood, Jr., guionista estadounidense (f. 1989).

1925: Honor Blackman, actriz británica (f. 2020).

1926: Ángela Jeria, arqueóloga chilena (f. 2020).

1928: Karlheinz Stockhausen, compositor alemán de música clásica (f. 2007).

1930: Gylmar dos Santos Neves, futbolista brasileño (f. 2013).

1933: René Dahinden, zoólogo suizo (f. 2001).

1934: Norman Schwarzkopf, militar estadounidense (f. 2012).

1935: Annie Proulx, escritora estadounidense.

1937: Raúl Lavié, cantante de tango argentino.

1940: Valerie Harper, actriz estadounidense.

1943: Masatoshi Shima, informático japonés.

1944: Peter Hofmann, tenor alemán (f. 2010).

1945: David Chase, guionista y director estadounidense.

1947: Donna Godchaux, cantante estadounidense de rock (Grateful Dead).

1948: Carlos Geywitz, poeta chileno (f. 2008).

1949: Þórarinn Eldjárn, escritor islandés.

1952: Giovanna Pollarolo, escritora peruana.

1954: José Ramón Novoa, director uruguayo.

1955: Chiranjeevi, actor y político hindú.

1957: Steve Davis, jugador británico de snooker.

1958: Colm Feore, actor estadounidense.

1959: Juan Croucier, compositor y guitarrista estadounidense de origen cubano, de heavy metal.

1961: Andrés Calamaro, cantautor argentino de rock y pop.

1963: Tori Amos, cantante, pianista y compositora estadounidense de pop rock.

1964: Mats Wilander, tenista sueco.

1966: GZA, rapero estadounidense (Wu-Tang Clan).

1967: Adewale Akinnuoye-Agbaje, actor británico de origen nigeriano.

1968: Alexander Mostovoi, futbolista ruso.

1970: Giada De Laurentiis, chef y escritora ítalo-americana.

1971: Richard Armitage, actor británico.

1972: Max Wilson, piloto de carreras brasileño.

1973: Howie Dorough, cantante estadounidense de pop (Backstreet Boys).

1974: Luz Elena González, actriz mexicana.

1975: Rodrigo Santoro, actor brasileño.

1977: Heiðar Helguson, futbolista islandés.

1978: Jeff Stinco, guitarrista canadiense de origen italiano de pop punk (Simple Plan).

1979: Jennifer Finnigan, actriz canadiense.

1981: Sofía Elliot, actriz argentina.

1982: Rodrigo Nehme, actor mexicano.

1983: Theo Bos, ciclista neerlandés.

1984: Lee Camp, futbolista británico.

1986: Keiko Kitagawa, actriz japonesa.

1988: Marco Mancosu, futbolista italiano.

1989: Giacomo Bonaventura, futbolista italiano.

1991: Federico Macheda, futbolista italiano.

1992: Vladimír Coufal, futbolista checo.

1993: Zach Muscat, futbolista maltés.

1995: Dua Lipa, cantante británica de pop.

1998: Germán Bracco, actor mexicano

1999: Dakota Goyo, actor canadiense.

2001: Mateusz Bogusz, futbolista polaco.

Fallecimientos

408: Estilicón, general romano (n. 359).

1155: Konoe, 76.° emperador japonés (n. 1139).

1241: Gregorio IX, papa romano (n. 1143).

1280: Nicolás III, papa romano (n. 1216).

1350: Felipe VI de Francia (n. 1293).

1358: Isabel de Francia (n. 1292).

1485: Ricardo III, rey inglés (n. 1452).

1553: John Dudley, general, almirante y político inglés (n. 1504).

1584: Jan Kochanowski, poeta polaco (n. 1530).

1599: Luca Marenzio, compositor italiano (n. 1553).

1607: Bartholomew Gosnold, abogado y explorador inglés (n. 1572).

1609: Rabbi Judah Loew, místico y filósofo polaco (n. 1525).

1652: Jacob De la Gardie, soldado y estadista sueco (n. 1583).

1680: Juan Jorge II de Sajonia (n. 1613).

1700: Carlos de Sigüenza y Góngora, literato, astrónomo y científico novohispano (n. 1645).

1752: William Whiston, matemático británico (n. 1667).

1773: George Lyttelton, político británico (n. 1709).

1806: Jean-Honoré Fragonard, pintor francés (n. 1732).

1811: Juan de Villanueva, arquitecto español (n. 1739).

1818: Warren Hastings, político y administrador colonial británico (n. 1732).

1822: Pedro León Torres, militar venezolano, prócer de la Independencia (n. 1788)

1823: Lazare Carnot, matemático y político francés (n. 1753).

1828: Franz Joseph Gall, fisiólogo alemán, fundador de la Frenología (n. 1758).

1835: Leopoldo Nobili, físico italiano (n. 1784).

1850: Nikolaus Lenau, poeta austríaco (n. 1802).

1861: Xianfeng, emperador chino (n. 1831).

1878: María Cristina de Borbón, reina consorte española entre 1829 y 1833 y regente entre 1833 y 1840 (n. 1806).

1891: Jan Neruda, escritor checo (n. 1834).

1903: Robert Gascoyne-Cecil, político británico (n. 1830).

1904: Kate Chopin, escritora estadounidense (n. 1850).

1906: Quintín Banderas, patriota y guerrillero cubano (n. 1837).

1918: Korbinian Brodmann, neurólogo alemán (n. 1868).

1920: Anders Zorn, pintor sueco (n. 1860).

1922: Michael Collins, líder y político irlandés (n. 1890).

1936: Melquiades Álvarez, político español (n. 1864).

1937: Gelegdorjiin Demid, militar mongol (n. 1900)

1940: Isidro Gomá, clérigo y escritor español (n. 1869).

1942: Michel Fokine, coreógrafo y bailarín ruso (n. 1880).

1946: Döme Sztójay, soldado y diplomático húngaro (n. 1883).

1949: Amado Aguirre Santiago, ingeniero, militar y político mexicano (n. 1863).

1950: Antonio Ejarque Pina, anarquista español (n. 1905).

1958: Roger Martin du Gard, novelista francés, Premio Nobel de Literatura en 1937 (n. 1881).

1962: Amada Díaz, mujer mexicana, hija del presidente Porfirio Díaz (n. 1867).

1965: Ellen Church, primera azafata de la historia (n. 1904).

1967: Gregory Goodwin Pincus, biólogo estadounidense (n. 1903).

1970: Bernardo Giner de los Ríos, arquitecto y político español (n. 1888).

1972: Jóvenes militantes revolucionarios son asesinados en la Masacre de TrelewCarlos Astudillo (n. 1944).

1974: Jacob Bronowski, matemático y biólogo británico (n. 1908).

1976: Juscelino Kubitschek, político y presidente brasileño (n. 1902).

1977: Sebastian Cabot, actor británico (n. 1918).

1978: Jomo Kenyatta, político keniano, primer ministro entre 1963 y 1964 y presidente entre 1964 y 1978, padre fundador de Kenia (n. 1894).

1980: James Smith McDonnell, magnate estadounidense (n. 1899).

1989: Huey P. Newton, político estadounidense, cofundador del partido Pantera Negra (n. 1942).

1991: Colleen Dewhurst, actriz canadiense (n. 1924).

1998: Elena Garro, escritora mexicana (n. 1920).

2001: José María de Azcárate Ristori, historiador de arte español (n. 1919).

2002: Manuel Lora-Tamayo, químico y político español (n. 1904).

2003: Imperio Argentina, bailarina, actriz y cantante hispanoargentina (n. 1906).

2005: Luc Ferrari, compositor francés (n. 1929).

2008: Erik Thommesen, escultor danés (n. 1916).

2010: Raúl Oscar Belén, futbolista argentino (n. 1931).[1]

2011: Jack Layton, político socialdemócrata canadiense (n. 1950).

2012: Nina Bawden, escritora inglesa (n. 1925).

2016: Sellapan Ramanathan, político singapurense, presidente de Singapur entre 1999 y 2011 (n. 1924).

2017: Han Moo-hyup, militar y empresario surcoreano (n. 1923).

2019: Gary Ray Bowles, asesino en serie estadounidense (n. 1962).

2023: Toto Cutugno, cantautor italiano (n. 1943).