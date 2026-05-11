Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 11 de mayo

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,37 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, lo que representa una variación porcentual de -0,06%. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,4%, aunque su variación interanual muestra una ligera bajada del -0,07%.

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El tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual del 1,57% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 4,33%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.