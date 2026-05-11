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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 11 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del lunes

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,61 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, con una variación porcentual de 0,14% respecto al cierre anterior de 1,61. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 1,11%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,61%.

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El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento sostenido durante un día consecutivo. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 5,01%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia del 5,02%, lo que sugiere una estabilidad en el mercado.

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