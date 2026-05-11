Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 11 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,61 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, con una variación porcentual de 0,14% respecto al cierre anterior de 1,61. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 1,11%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,61%.

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El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento sostenido durante un día consecutivo. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 5,01%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia del 5,02%, lo que sugiere una estabilidad en el mercado.