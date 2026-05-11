Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 11 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,99 quetzales, lo que representa un incremento del 0,12% respecto al precio de cierre anterior de 8,98 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 2,84%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 3,22%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al quetzal guatemalteco durante los últimos cinco días, reflejando un fortalecimiento sostenido de la moneda europea. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 13,61%, por debajo de la volatilidad de referencia del 19,78%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.