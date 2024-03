Qué es un trastorno disociativo y cuáles son sus síntomas

Los trastornos disociativos generalmente se manifiestan como reacción a un trauma. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los trastornos disociativos son trastornos mentales que suponen una desconexión y falta de continuidad entre pensamientos, recuerdos, entornos, acciones e identidad. Una persona que sufre trastornos disociativos escapa de la realidad de formas involuntarias y poco saludables, lo que causa problemas con el funcionamiento diario.

Por lo general aparecen en reacción a un trauma y ayudan a mantener los recuerdos difíciles controlados. Los síntomas, que pueden ir de la amnesia hasta las identidades alternativas, dependen, en parte, del tipo de trastorno que tengas. Los períodos de estrés pueden empeorar temporalmente los síntomas, haciéndolos más evidentes.

Los tratamientos, de acuerdo con Mayo Clinic pueden ser la terapia de conversación (psicoterapia) y los medicamentos. Si bien, tratar los trastornos disociativos puede ser difícil, muchas personas aprenden nuevas formas de afrontarlos y llevan una vida saludable y productiva.

Cuáles son los síntomas del trastorno disociativo

Los signos y síntomas dependen del tipo de trastorno disociativo que tengas, pero pueden comprender los siguientes:

Pérdida de memoria (amnesia) de ciertos períodos, hechos, personas e información personal Una sensación de estar separado de ti mismo y de tus emociones Una percepción de que las personas y lo que te rodea están distorsionados o son irreales Un sentido confuso de la identidad Mucho estrés o problemas en tus relaciones personales, tu trabajo u otros ámbitos importantes de tu vida Incapacidad para sobrellevar bien situaciones de estrés emocional o profesional Problemas de salud mental, como depresión, ansiedad y pensamientos y conductas suicidas

Hay tres trastornos disociativos principales definidos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5, por sus siglas en inglés) publicado por la American Psychiatric Association (Asociación Estadounidense de Psiquiatría):

Amnesia disociativa

El síntoma principal es la pérdida de memoria, que es más grave que los olvidos normales y no puede explicarse por una enfermedad. No puedes recordar información sobre ti ni sobre hechos y personas de tu vida, en especial los relacionados con un momento traumático. La amnesia disociativa puede ser específica de hechos producidos en un cierto momento, como combates intensos, o, con menor frecuencia, puede tratarse de la pérdida completa de la memoria sobre ti mismo. A veces puede implicar viajar hacia otro lugar o deambular en un estado de confusión que nos aleja de nuestro entorno (fuga disociativa). Un episodio de amnesia suele ocurrir de manera repentina y durar minutos, horas o, en casos poco frecuentes, meses o años.

Trastorno de identidad disociativo

Este trastorno, antes conocido como trastorno de la personalidad múltiple, se caracteriza por “alternar” diferentes identidades. Es posible que sientas la presencia de dos o más personas que hablan o viven en tu cabeza y que sientas que estás poseído por estas identidades. Cada una de estas identidades puede tener un nombre, una historia personal y características únicas, entre ellas, diferencias obvias de voz, género, gestos e incluso cualidades físicas, como la necesidad de llevar lentes. También hay diferencias en cuanto a la familiaridad de cada identidad con las demás. En general, las personas con trastorno de identidad disociativo también tienen amnesia disociativa y, a menudo, sufren fuga disociativa.

Trastorno de despersonalización-desrealización

Este trastorno implica una sensación continua o episódica de desconexión o de estar fuera de uno mismo, observando tus acciones, sentimientos, pensamientos y a ti mismo desde cierta distancia, como si estuvieras mirando una película (despersonalización). Es posible que otras personas y lo que está a tu alrededor se perciban distantes, borrosos o como en un sueño, que el tiempo parezca pasar más lento o más rápido y que el mundo parezca irreal (desrealización). Podrías sentir despersonalización, desrealización o ambas. Los síntomas, que pueden ser sumamente preocupantes, pueden durar solo unos momentos o ir y venir a lo largo de los años.

Algunas personas con trastorno disociativo experimentan una crisis con recuerdos recurrentes traumáticos que resultan abrumadores o están vinculados con comportamientos riesgosos. Las personas con estos síntomas deben ser atendidos en una sala de emergencias.

Si tú o un ser querido tienen síntomas menos urgentes que puedan indicar un trastorno disociativo, ponte en contacto con tu médico.

Si tienes pensamientos relacionados con lastimarte a ti mismo o lastimar a otra persona, llama de inmediato al 911 o a tu número local de emergencias, dirígete a una sala de emergencias o cuéntaselo a un familiar o amigo de confianza.

Cuáles son los factores de riesgo

Las personas que padecen maltrato físico, sexual o emocional en la infancia durante mucho tiempo corren mayor riesgo de manifestar trastornos disociativos.

Los niños y los adultos que pasan por otros sucesos traumáticos, como guerras, desastres naturales, secuestros, torturas o procedimientos médicos prolongados y traumatizantes en la niñez, también pueden tener estos trastornos.

Diagnóstico

El diagnóstico suele implicar la evaluación de los síntomas y el descarte de cualquier afección médica que pudiera causar los síntomas. Las pruebas y el diagnóstico a menudo implican una remisión a un profesional de la salud mental para determinar el diagnóstico.

La evaluación puede incluir lo siguiente:

Examen físico

El médico te examina, hace preguntas profundas y revisa tus síntomas y antecedentes personales. Ciertas pruebas pueden descartar afecciones físicas (p. ej., lesiones en la cabeza, ciertas enfermedades cerebrales, privación del sueño o intoxicación) que pueden causar síntomas como la pérdida de memoria y una sensación de irrealidad.

Examen psiquiátrico

El profesional de la salud mental te hará preguntas sobre tus pensamientos, sentimientos y comportamiento y hablará contigo sobre los síntomas. Con tu permiso, la información suministrada por familiares y otras personas puede ser útil.

Criterios de diagnóstico en el DSM-5

El profesional de salud mental puede comparar tus síntomas con los criterios de diagnóstico del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-5, por sus siglas en inglés), publicado por la American Psychiatric Association (Asociación Estadounidense de Psiquiatría).

Para el diagnóstico de los trastornos disociativos, el DSM-5 enumera estos criterios:

Para la amnesia disociativa: Tuviste un episodio o más (por lo general, traumáticos o estresantes) en los que no podías recordar información personal importante, tu identidad o tu historia de vida. Esta pérdida de memoria es demasiado amplia para explicarse como un olvido común. Los episodios de pérdida de memoria no suceden solo en el trascurso de otro trastorno de salud mental, como el trastorno de estrés postraumático. Los síntomas tampoco se deben al alcohol u otras drogas y la causa no es una afección médica o neurológica, como la amnesia asociada con un traumatismo de la cabeza. También puedes experimentar una fuga disociativa, en la que intencionalmente viajas o experimentas un estado de confusión con amnesia (incapacidad de recordar tu identidad u otra información personal importante). Los síntomas producen estrés significativo o problemas en tus relaciones personales, trabajo y otros ámbitos importantes de tu vida.

Si padeces trastorno de identidad disociativo: Manifiestas, u otras personas observan en ti, dos o más identidades o personalidades definidas (lo que en algunas culturas puede describirse como «posesión») en forma no deseada e involuntaria. Cada identidad tiene su propio patrón para percibir, relacionarse y pensar sobre ti mismo y el mundo. Tienes lagunas recurrentes de memoria para episodios cotidianos, habilidades, información personal importante y sucesos traumáticos y estas lagunas son demasiado amplias para explicarse como olvidos comunes. Estos síntomas no forman parte de una práctica cultural o religiosa aceptada por la mayoría de las personas de tu comunidad. Los síntomas no se deben al alcohol u otras drogas, ni a una afección médica. En los niños, los síntomas no se deben a amigos imaginarios ni a otros juegos de fantasía. Los síntomas producen estrés significativo o problemas en tus relaciones personales, trabajo y otros ámbitos importantes de tu vida.

Trastorno de despersonalización-desrealización: Tienes la sensación persistente o recurrente de estar separado de ti mismo, como si fueras un observador externo de tus pensamientos, sensaciones, acciones o de tu cuerpo (despersonalización). O bien, te sientes desapegado o experimentas una sensación de irrealidad con respecto a las cosas que te rodean, como si estuvieras en un sueño o como si el mundo estuviera distorsionado (desrealización). Durante un episodio de este tipo sabes que lo que experimentas no es real. Los síntomas no ocurren solo en el trascurso de otro trastorno mental, como esquizofrenia o trastorno de pánico, o durante otro trastorno disociativo. Además, los síntomas no se explican por los efectos directos del alcohol o de otras drogas ni por una enfermedad, como la epilepsia del lóbulo temporal. Los síntomas producen estrés significativo o problemas en tus relaciones personales, trabajo y otros ámbitos importantes de tu vida.

Tratamiento

El tratamiento para los trastornos disociativos puede variar en función del tipo de trastorno que tienes, pero, por lo general, incluye psicoterapia y medicamentos.

La psicoterapia es el principal tratamiento. Se le conoce también como “terapia de conversación”, “asesoramiento psicológico” o “terapia psicológica”, consiste en hablar sobre tu trastorno y los problemas relacionados con un profesional de salud mental. Busca un terapeuta con formación avanzada o experiencia en la atención de personas que han tenido algún trauma.

Tu terapeuta trabajará para ayudarte a entender la causa de tu trastorno y a desarrollar nuevas formas de afrontar las situaciones de estrés. Con el tiempo puede ayudarte a hablar más sobre el trauma que sufriste, pero, por lo general, solo lo hará cuando puedas hacer frente a desafíos o situaciones y tengas una relación con el terapeuta como para tener estas conversaciones de manera segura.

Aunque no hay medicamentos que traten específicamente los trastornos disociativos, el médico puede recetarte antidepresivos, medicamentos para la ansiedad o antipsicóticos para ayudarte a controlar los síntomas de salud mental asociados con los trastornos disociativos.