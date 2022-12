Hemangioma hepático: cuáles son sus síntomas, causas y tratamiento

Un hemangioma hepático es un tumor no canceroso (benigno) en el hígado formado por una maraña de vasos sanguíneos. También conocidos como hemangiomas hepáticos o hemangiomas cavernosos, estos tumores hepáticos son comunes y se estima que se presentan hasta en un 20 % de la población.

La mayoría de los casos de hemangiomas hepáticos se descubren durante un estudio por imágenes realizado por alguna otra afección. Las personas que tienen un hemangioma hepático rara vez tienen signos y síntomas y normalmente no necesitan tratamiento.

Puede ser inquietante saber que tienes un tumor en el hígado, incluso si es benigno. Sin embargo, no hay evidencia de que un hemangioma hepático no tratado pueda derivar en un cáncer de hígado.

Síntomas



En la mayoría de los casos, un hemangioma hepático no causa signos ni síntomas.

Sin embargo, cuando un hemangioma hepático causa signos y síntomas, estos pueden incluir:

Dolor en la parte superior derecha del abdomen

Sensación de saciedad después de comer solo una pequeña cantidad de comida (saciedad temprana)

Náuseas

Vómitos

Sin embargo, estos síntomas no son específicos y, en la mayoría de los casos, pueden deberse a otra cosa, incluso si tienes un hemangioma hepático, ya que suelen ser asintomáticos.



Cuándo debes consultar con un médico

Solicita una consulta con el médico si tienes cualquier signo o síntoma persistente que te preocupe.

Factores de riesgo



Entre los factores que pueden aumentar el riesgo de que se diagnostique un hemangioma hepático se incluyen los siguientes:

La edad. Un hemangioma hepático se puede diagnosticar a cualquier edad, pero es más comúnmente diagnosticado en personas de 30 a 50 años.

Sexo. Las mujeres son más propensas a ser diagnosticadas con un hemangioma hepático que los hombres.

Embarazo. Las mujeres que han estado embarazadas tienen más probabilidades de ser diagnosticadas con un hemangioma hepático que las mujeres que nunca han estado embarazadas. Se cree que la hormona estrógeno, que se eleva durante el embarazo, puede tener un papel en el crecimiento del hemangioma hepático.

Terapia de reemplazo hormonal. Las mujeres que usan terapia de reemplazo hormonal para los síntomas de la menopausia tienen más probabilidades de ser diagnosticadas con un hemangioma hepático que las mujeres que no lo hacen.

Diagnóstico



Las pruebas utilizadas para diagnosticar los hemangiomas hepáticos incluyen los siguientes:

La ecografía es un método de diagnóstico por imágenes que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para obtener imágenes del hígado.

La tomografía computarizada combina una serie de imágenes de rayos X tomadas desde diferentes ángulos alrededor del cuerpo y utiliza procesamiento computarizado para crear imágenes trasversales (rebanadas) del hígado.

Las imágenes por resonancia magnética son una técnica que utiliza un campo magnético y ondas de radio para crear imágenes detalladas del hígado.

La centellografía es un tipo de diagnóstico por imágenes nuclear que utiliza un material de rastreo radioactivo para obtener imágenes del hígado.

Según tu situación, quizás se puedan utilizar otras pruebas.

Tratamiento



Si tu hemangioma hepático es pequeño y no causa ningún signo o síntoma, no necesitará tratamiento. En la mayoría de los casos, un hemangioma hepático nunca crecerá ni causará problemas. El médico puede programar exámenes de seguimiento para revisar periódicamente el crecimiento del hemangioma hepático si este es grande.

El tratamiento del hemangioma hepático depende de la ubicación y el tamaño del hemangioma, de si tienes más de un hemangioma, de tu salud en general y de tus preferencias.

Entre las opciones de tratamiento, se incluyen las siguientes:

Cirugía para extirpar el hemangioma hepático. Si el hemangioma puede separarse fácilmente del hígado, el médico puede recomendar una cirugía para extirpar el tumor

Cirugía para extirpar parte del hígado, incluido el hemangioma. En algunos casos, es posible que los cirujanos tengan que extirpar una parte del hígado junto con el hemangioma

Procedimientos para detener el flujo sanguíneo al hemangioma. Sin suministro de sangre, puede que el hemangioma deje de crecer o se reduzca Dos formas de detener el flujo sanguíneo son atar la arteria principal (ligadura de la arteria hepática) o inyectar medicamentos en la arteria para bloquearla (embolización arterial) El tejido hepático sano no sufre daños porque puede extraer sangre de otros vasos cercanos

Cirugía para el trasplante de hígado. En el improbable caso de que tengas un hemangioma grande o varios hemangiomas que no se puedan tratar por otros medios, el médico puede recomendar la cirugía para extirpar el hígado y reemplazarlo por un hígado de un donante

Radioterapia. La radioterapia utiliza haces de energía potentes, como los rayos X, para dañar las células del hemangioma Este tratamiento rara vez se usa debido a la disponibilidad de tratamientos más seguros y eficaces

