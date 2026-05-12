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Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 12 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 8,95 quetzales, lo que representa un incremento del 2,11% respecto al precio de cierre anterior de 8,76 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 2,37%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 3,17%.

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El tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento sostenido. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 24,69%, superando la volatilidad de referencia del 19,95%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado.

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