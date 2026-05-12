Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 12 de mayo

En la apertura del día, el euro se cotiza a 1,61 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, aunque con una variación porcentual de -0,18%.<i>Dow Jones</i>

En la última semana, el euro registró un avance del 0,44%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,59%.

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El tipo de cambio del euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual del 5,34% supera la volatilidad de referencia del 5,02%, lo que indica un aumento en la inestabilidad del mercado.