Propiedades medicinales del gordolobo: ¿Qué es y para qué sirve?

El gordolobo, de nombre científico Pseudognaphalium obtusifolium y también conocido como verbasco o hierba del paño, es una de las plantas medicinales más conocidas que ayuda a combatir diversas enfermedades que van desde las relacionadas con las vías respiratorias hasta las hemorroides.

Esta planta herbácea proviene de la familia scrophulariaceae y suele crecer en Europa, Asia Occiendetal y Norteamérica, éste último en donde también se destaca el gordolobo mexicano.

El tallo, las hojas y las flores son útiles al ser hervidas en agua para hacer té, aunque a veces también se usa tópicamente para tratar problemas de piel.

Sus características

El té de gordolobo no se permite a mujeres embarazadas o en lactancia. (Foto: Archivo / especial).

Esta hierba de flores amarillas puede llegar a medir dos metros de altura y se caracteriza por tener un tallo erecto, ramificado y lanoso (con mucho vello). Las hojas del gordolobo pueden medir hasta 50 centímetros y tiene rasgos ovalados, afieltrada de pelusa blanca o plateada.

Es en su segundo año de vida que la planta comienza a presentar numerosas flores, las cuales son pentámeras con pétalos cortos de 2 milímetros.

Esta planta produce pequeñas cápsulas ovoides (6 milímetros) que se parten en dos mitades, cada una de ellas con numerosas semillas de color marrón.

Sus múltiples usos

Así luce el gordolobo. (Instagram / @laventanademarga)

De acuerdo con un artículo publicado en The University of Texas at El Paso (UTEP) el uso medicinal de las diversas especies de gordolobo es principalmente en el tratamiento de problemas respiratorios como el asma y la bronquitis.

También es bueno para calmar síntomas de resfriados comunes como la fiebre, la tos, laringitis y el molesto dolor de garganta; y otros diagnósticos como la sinusitis, la neumonía y el enfisema pulmonar.

Por otro lado, la decocción de la planta se puede aplicar tópicamente para aliviar las hemorroides debido a que tiene propiedades antiinflamatorias; asimismo, es útil para atender problemas de infección de oído.

El té de gordolobo también ayuda a mejorar la circulación venosa, por lo que se recomienda tomarlo ocasionalmente a las personas que tienen várices y problemas relacionados con los vasos sanguíneos; así como los edemas ocasionados por fallas al corazón.

Precaución en los excesos

No se recomienda a las personas alérgicas. (Shutterstock)

Como todo alimento y bebida, los excesos pueden ser contraproducentes y esto también aplica para el consumo de gordolobo. Los expertos recomiendan que no se use de forma interna durante el embarazo y la lactancia.

Debido a su potencial toxicidad en el hígado no se recomiendo tomar tés de gordolobo por periodos prolongados de tiempo; mientras que las personas que sean alérgicas a otras plantas que pertenezcan a la misma familia botánica (Asteraceae), como el girasol o la manzanilla, deberán consultar a los profesionales.

