Kimberly Loaiza incendió Instagram con vestido de látex rojo tras el estreno de ‘Devoto’

En cada red social a la que Kimberly Loaiza se une es una sensación e Instagram no es la excepción, pues la influencer suma al momento 36.2 millones de seguidores.

Luego de semanas sin actualizar en esta red social, la también youtuber regresó con un par de fotografías para promocionar su más reciente sencillo “Devoto” que canta junto a Elvis de Yongol.

En sus últimos post se puede ver a la influencer portando un traje rojo con toques ranchero, mientras que en otras publicaciones se le ve con un vestido de látex del mismo tono pero acompañado de un sombrero, mientras su figura se ve envuelta en un adorno plateado, simulando un águila.

Aunque muy diferentes, sus trajes recuerdan en cierto punto al icónico vestuario de la princesa del pop, Britney Spears en su famoso video Oops!... I did it again.

El sencillo ya ha sido agregado a la playlist de Éxitos México de Spotify y al menos localmente se ha posicionado como el segundo video más visto del día en YouTube.

Aquí las últimas actualizaciones de Kimberly Loaiza en Instagram:

¿Quién es Kimberly Loaiza?

Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez, mejor conocida como Kimberly Loaiza es una youtuber y cantante mexicana nacida el 12 de diciembre de 1997, en Mexicali, Baja California.

La joven bajacaliforniana alcanzó la fama en internet cuando comenzó a subir contenido en YouTube, principalmente videoblogs, por allá del 2016. Actualmente tiene más de 37 millones de suscriptores y más de 4 mil millones de reproducciones.

Kimberly Loaiza no solo incursionó en YouTube, también lo hizo en TikTok, donde actualmente cuenta con más de 67.1 millones de seguidores. Sin mencionar los 35.7 millones de followers en Instagram y los 7.7 millones en Twitter.

Tras hacerse fama en YouTube y TikTok, Kimberly Loaiza inició su carrera musical, lanzando exitosos sencillos como «No Seas Celoso», «Enamorarme», «Mejor sola» y «Me Perdiste».

Kimberly Loaiza. (Foto: Instagram @kimberly.loaiza)

Su carrera musical también le ha dejado buenos números, solo en Spotify tiene más de 3 millones de oyentes mensuales y sus canciones más populares son «Después de las 12», «Pa’eso se hizo» y «Fuego», que llegan a tener alrededor de 30 millones de reproducciones.

En cuanto a su vida íntima, Kimberly Loaiza ha estado envuelta en escándalos, principalmente por su relación con el también youtuber Juan de Dios Pantoja, con quien tiene una hija.

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja abrieron un canal de YouTube, JukiLop, en el que difunden videos juntos, creado en 2017 y que actualmente tiene 19.1 millones de suscriptores y más de mil 500 millones de reproducciones.

Juan de Dios Pantoja ha sido señalado de haberle sido infiel en más de una ocasión, incluso se filtraron supuestos videos sexuales del youtuber como prueba de dicha conducta.

El youtuber acusó a la cantante e influencer Kenia Os de estar detrás de los señalamientos de infidelidad en su contra para afectar su relación con Kimberly Loaiza, amenazando con compartir fotos íntimas de ella, lo que le provocó varias críticas en redes sociales. También ha señalado a la youtuber Lizbeth Rodríguez de lo mismo.

