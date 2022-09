Lisa de Blackpink sorprendió en Instagram con sesión fotográfica

Instagram se ha consolidado como una de las redes sociales preferidas por los famosos. (Infobae)

Lalisa Manoban, mejor conocida con Lisa, su nombre artístico, es una de las cantantes más relevantes del K-Pop al formar parte de la exitosa banda surcoreana Blackpink.

Para estar de sus fans, Lisa sube contenido constantemente en sus redes sociales, particularmente en Instagram: fotografías y videos de su vida cotidiana y musical que regularmente suman millones de reproducciones, de “me gusta” y de comentarios.

Y como va a ser diferente, si la cantante tailandesa suma más de 81.8 millones de seguidores y cada que hace una nueva publicación en la red social, Lisa rompe el internet.

En esta ocasión, Lisa subió una serie de imágenes que forman parte de una pequeña sesión fotográfica en la que luce un top y un corto short color negro, así como accesorios en rosa.

¿Quién es Lisa?

Lalisa Manoban, mejor conocida bajo su nombre artístico de Lisa del grupo surcoreano BLACKPINK, nació en la provincia tailandesa de Buri Ram el 27 de marzo de 1997 y es una rapera, bailarina, cantante y modelo, así como la celebridad de K-pop más seguida en Instagram en Tailandia y Corea del Sur.

Con más de 72.2 millones de seguidores, la popular celebridad hizo una audición para la compañía YG Entertainment en Bangkok en 2010, siendo la única ganadora entre cuatro mil candidatos; tras este episodio se tuvo que mudar a Corea del Sur siendo sólo una adolescente y teniendo nulo conocimiento del idioma coreano.

Previo a su debut con BLACKPINK, la bailarina apareció como extra en el video musical de Ringa linga del idol Taeyang de BIGBANG. Finalmente hizo su debut con la agrupación junto a Rosé, Jennie y Jisoo el 8 de agosto de 2016 con su álbum sencillo de nombre Square One, de donde se desprendieron los temas Boombayah y Whistle, que fueron su primer número uno en la lista Billboard World Digital Song Sales y su primera canción número uno en Corea del Sur, respectivamente.

Además, Boombayah se convirtió en el video musical más visto entre el público coreano y actualmente suma más de mil millones de reproducciones en YouTube. Con estos éxitos lograron ganar premios como Mejor Artista Nuevo en las premiaciones Golden Disc Awards y Seoul Music Awards.

Blackpink lanzó su segundo álbum sencillo, Square Two, con las pistas principales Playing with Fire y Stay el 31 de octubre de 2016. Con la primera canción obtuvieron su segundo sencillo en llegar al número uno en el chart de Billboard World Digital Songs. El 22 de junio de 2017, Blackpink publicó un nuevo sencillo digital titulado As If It’s Your Last.

En 2018, fue anunciado que el grupo regresaría con una reedición titulada Re:Blackpink. Más tarde, el 15 de junio el grupo lanzó su primer EP titulado Square Up, en donde se desprende el sencillo Ddu-Du Ddu-Du que las catapultó a la escena internacional debutando en los Billboard Hot 100 como la canción de mayor éxito de todos los tiempos por un grupo de K-pop femenino.

El sencillo también lideró la lista de Billboard, convirtiéndolo en su cuarto primer puesto del grupo en la lista de éxitos. El conteo oficial de YouTube asegura que el video musical de obtuvo un total de 36.2 millones de reproducciones en las primeras 24 horas después de su lanzamiento y se convirtió en el video en línea más visto en las primeras 24 horas por un grupo coreano y en el segundo vídeo musical más visto de todos los tiempos en 24 horas, superando a Gentleman de Psy y solo detrás de Look What You Made Me Do de Taylor Swift.

Blackpink se convirtió en primer grupo de k-pop femenino con la posición más alta en Billboard Hot 100 con su sencillo Ice Cream, canción realizada en colaboración con Selena Gómez, en la decimotercera posición y en la lista Billboard 200, en el segundo puesto con su primer álbum larga duración The Album.

Lisa de BLACKPINK (Instagram/@lalalalisa_m)

En su carrera individual, Lisa hizo su debut en solitario con su álbum sencillo Lalisa en septiembre de 2021. El álbum vendió más de 736 mil copias en su semana de lanzamiento en Corea del Sur, convirtiéndola en la primera artista femenina en hacerlo.

El video musical de su sencillo principal del mismo nombre registró 73.6 millones de visitas en YouTube en las primeras 24 horas de su lanzamiento, convirtiéndose en el video musical más visto en las primeras 24 horas en la plataforma por un artista en solitario superando a Taylor Swift.

En solo 48 días superó los 300 millones de visitas, lo que lo convirtió en el vídeo de K-pop que alcanzó esa cifra en menos tiempo, por delante de Solo, de la también integrante de Blackpink Jennie, que necesitó 183 días.

Posteriormente lanzó Money correspondiente al lado B del album, mismo que entró en la Gaon Download Chart de Corea del Sur, en la Billboard Global 200, para posteriormente marcar un nuevo hito en esta lista musical al convertirse en la primera solista femenina de k-pop en registrar una canción durante 2 semanas.

El 22 de octubre de 2021, Lisa realizó su primera colaboración a nivel global con el lanzamiento del sencillo SG junto al francés DJ Snake, el cantante puertorriqueño Ozuna y a la rapera estadounidense Megan Thee Stallion.

Lisa es multilingüe y habla con fluidez tailandés, inglés, coreano, además de japonés y chino en un nivel más básico. Actualmente es rostro de diversas marcas de lujo como MAC Cosmetics y Celine, con quien logró ir a la Semana de la Moda de París.

