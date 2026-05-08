Clima hoy en República Dominicana: temperaturas para Puerto Plata este 9 de mayo

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Antes de salir de tu casa, revisa el pronóstico del clima en Puerto Plata para las próximas horas en este sábado 9 de mayo.

La probabilidad de lluvia para este sábado en Puerto Plata es de 2% durante el día y del 2% a lo largo de la noche.

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En tanto, la nubosidad será del 14% en el transcurso del día y del 13% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 32 grados y un mínimo de 22 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se prevé llegarán a un nivel de hasta 13.

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Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 50 kilómetros por hora en el día y los 41 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del tiempo en Puerto Plata (Imagen ilustrativa Infobae)

Puerto Plata es una de las ciudades más pobladas de República Dominicana, parte de la provincia con el mismo nombre, ubicada en la costa norte del país centroamericano.

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En esta ciudad, como en la mayor parte del país dominicano, el clima es tropical.

Los meses con mayor sequía van de junio a agosto, el resto del año las lluvias son más constantes, siendo octubre y noviembre el bimestre que más precipitaciones se registran.

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(EFE)

El clima en República Dominicana

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana tiene con un clima principalmente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias inicia en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

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Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, alcanzando -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

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