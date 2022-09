Las imágenes de Jennie de BLACKPINK que están dando de qué hablar en Instagram

La red social se ha convertido en una de las favoritas de los famosos. (Infobae)

Jenni Kim, mejor conocida como Jennie, es una cantante, rapera, bailarina y modelo, integrante del grupo femenino de K-pop, Blackpink, formado por la empresa YG Entertainment.

Aunque recientemente ha estado involucrada en diversos rumores en los que la señalan de estar vinculada sentimentalmente con el idol Kim Taehyung (V) de BTS tras una filtración de imágenes, lo cierto es que ello no ha inmutado a la intérprete de Solo, quien en redes sociales se muestra más feliz que nunca.

Con el último lanzamiento de BLACKPINK con la canción Pink Venom, la idol que posee 69.6 millones de seguidores en Instagram ha compartido un par de fotografías en donde muestra sus increíbles looks y lo bien que la ha pasado con sus promociones por Estados Unidos.

Aquí los últimos post en Instagram que están dando mucho de qué hablar:

Una gema del K-pop

La cantante, que se ha convertido en una de las artistas coreanas más seguidas en redes sociales, nació el 16 de enero de 1996 en Cheongdam-dong, en Seúl. A los nueve años de edad, viajó a Australia y Nueva Zelanda con su familia. Un año después fue enviada a Auckland con una familia para asistir a la secundaria ACG Parnell College y aprender inglés. Logró ingresar a la empresa que la lanzaría al éxito tras audicionar con la canción Take a Bow de Rihanna.

Antes de debutar su nombre comenzaba a ser conocido en la industria, pues fue señalada de ser una acosadora escolar, lo cual quedó desmentido. Posteriormente, el 1 de septiembre de 2012 tuvo la oportunidad de hacer su primera aparición pública como actriz principal en el video musical de G-Dragon en la canción That XX; también colaboró con la cantante Lee Hi en el tema Special; y de nueva cuenta con el rapero G-Dragon en la canción Black, con la que también hizo su primera aparición especial en un show musical.

Jennie finalmente hizo su debut con la agrupación junto a Rosé, Jisoo y Lisa en BLACKPINK el 8 de agosto de 2016 con su álbum sencillo de nombre Square One, de donde se desprendieron los temas Boombayah y Whistle, que fueron su primer número uno en la lista Billboard World Digital Song Sales y su primera canción número uno en Corea del Sur, respectivamente.

Además, Boombayah se convirtió en el video musical más visto entre el público coreano y actualmente suma más de mil millones de reproducciones en YouTube. Con estos éxitos lograron ganar premios como Mejor Artista Nuevo en las premiaciones Golden Disc Awards y Seoul Music Awards.

Blackpink lanzó su segundo álbum sencillo, Square Two, con las pistas principales Playing with Fire y Stay el 31 de octubre de 2016. Con la primera canción obtuvieron su segundo sencillo en llegar al número uno en el chart de Billboard World Digital Songs. El 22 de junio de 2017, Blackpink publicó un nuevo sencillo digital titulado As If It’s Your Last.

En 2018, fue anunciado que el grupo regresaría con una reedición titulada Re:Blackpink. Más tarde, el 15 de junio el grupo lanzó su primer EP titulado Square Up, en donde se desprende el sencillo Ddu-Du Ddu-Du que las catapultó a la escena internacional debutando en los Billboard Hot 100 como la canción de mayor éxito de todos los tiempos por un grupo de K-pop femenino.

El sencillo también lideró la lista de Billboard, convirtiéndolo en su cuarto primer puesto del grupo en la lista de éxitos. El conteo oficial de YouTube asegura que el video musical de obtuvo un total de 36.2 millones de reproducciones en las primeras 24 horas después de su lanzamiento y se convirtió en el video en línea más visto en las primeras 24 horas por un grupo coreano y en el segundo vídeo musical más visto de todos los tiempos en 24 horas, superando a Gentleman de Psy y solo detrás de Look What You Made Me Do de Taylor Swift.

Blackpink se convirtió en primer grupo de K-pop femenino con la posición más alta en Billboard Hot 100 con su sencillo Ice Cream, canción realizada en colaboración con Selena Gomez, en la decimotercera posición y en la lista Billboard 200, en el segundo puesto con su primer álbum larga duración The Album.

Recientemente han lanzado la canción Pink Venom y están por hacer su segundo regreso en lo que va del 2022 con Born Pink, que verá la luz a finales de este mes.

Éxito individual

En la imagen Jennie de BLACKPINK durante una actuación en el festival Coachella. (Getty Images)

En cuanto a su carrera individual, Jennie Kim fue la primera integrante de BLACKPINK en debutar como solista el 12 de noviembre de 2018 con la canción Solo, que en su momento fue el videoclip más visto por una solista de K-pop en las primeras 24 horas de lanzamiento y en la primera y única artista solista coreana en superar las 300 millones de visitas en la plataforma en un lapso de seis meses desde su lanzamiento.

Solo se ubicó en el primer lugar de las listas de iTunes en 40 países, incluyendo el iTunes Worldwide Songs Chart, también haciendo de ella la primera artista solista de K-pop en alcanzar tal hecho. En Corea del Sur, la canción conquistó el primer lugar en las listas Gaon Digital Chart y Gaon Streaming Chart por dos semanas consecutivas, lo que le valió un certificado de Disco Platino.

Con este single ganó la “Canción del año” en los 8 Gaon Chart Music Awards, así como el premio “Digital Bonsang” en los 34º Golden Disk Awards. En el extranjero, encabezó la lista World Digital Songs de Billboard y apareció en la lista de reproducción del New York Times. El 25 de noviembre, 13 días después de lanzar su canción, Jennie recibió su primera victoria en un programa de música en Corea del Sur.

En el mundo de la moda, actualmente Jenni es embajadora de Chanel y ha aparecido en la portada de numerosas revistas de moda, incluidas Dazed, Harper’s Bazaar, Elle, Marie Claire, W, Cosmopolitan, Vogue Korea y Billboard.

Entre alguna de las polémicas en las que se ha visto envuelta la cantante está la de su breve romance con Kai, un integrante del grupo de K-pop EXO. La noticia fue revelada a través del portal Dispatch el 1 de enero de 2019; su rompimiento se dio a conocer el 25 de enero del mismo año, sin embargo, los internautas aún los recuerdan como una de las parejas más icónicas.

De igual forma se le vinculó sentimentalmente con el cantante de BIGBANG, G-Dragon, sin embargo, este romance nunca fue confirmado o desmentido por ellos ni su agencia YG Entertainment. Actualmente también se le liga con V de BTS, sin que se haya podido comprobar la veracidad de supuestas fotografías en las que se les vería juntos.

