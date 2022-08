Toluca vs Pachuca: el controversial festejo de Illian Hernández en la goliza de los Tuzos

Los Tuzos golearon 1 - 4 a Toluca e Illian Hernández marcó un doblete pero su festejo le provocó una amonestación

El conjunto de los Tuzos del Pachuca dominó el duelo ante los Diablos Rojos del Toluca, correspondiente a la Jornada 11 de la Liga MX, pues le propiciaron una derrota de 1 - 4 a los dirigidos por Ignacio Nacho Ambriz. Pero la goleada se vio opacada por un controversial festejo que protagonizó Illian Hernández.

Hernández fue el autor de un doblete del partido, el cual le dio la ventaja a su equipo, pero en cuanto se dio paso a festejar su segunda anotación durante el primer tiempo, el árbitro del juego lo sancionó y le mostró el tarjetón preventivo. La acción ocurrió cerca del minuto 24 cuando Illian Hernández festejó al estilo de la Lucha libre Mexicana.

Su gol cayó luego de un descuido de la defensa de los toluqueños, lo que permitió que el balón le quedara a Illian y así se dispudiera a encarar al portero y mandar la pelota al fondo del arco. Una vez que selló la anotación, corrió a abrazarse con Jesús Daniel Hernández, quien prosiguió a levantarlo como un luchador en el ring.

Illian Hernández anotó doblete en la goliza del Pachuca contra el Toluca (Foto: Twitter/@Tuzos)

Illian Gerardo tomó al Primo Hernández para darle las vueltas y terminar “tirándolo” al “ring”, en este caso al césped. Aunque la acción no siginificó una ofensa o actitud antideportiva, el silbante del juego no lo permitió, por lo que enseguida le mostró la tarjeta amarilla y así condicionando su participación para lo que restaba del juego. Hasta el momento el equipo no ha emitido alguna postura al respecto o si apelará la tarjeta amarilla.

Resumen Toluca vs Pachuca Jornada 11 de la Liga MX

El delantero de los Tuzos Illian Hernández brilló con un doblete en la goleada que su equipo propinó a los Diablos Rojos, en la fecha 11 del Apertura 2022. El gol del partido para el local lo anotó Jean Meneses (17′ 2T). Mientras que los goles de visitante los hicieron Illian Hernández (14′ 1T y 23′ 1T), Paulino de la Fuente (27′ 2T) y Nicolás Ibáñez (46′ 2T).

Marcel Ruiz generó peligro a los 47 minutos de la primera etapa, pero su disparo terminó impactando en uno de los palos y Toluca FC no pudo descontar. El jugador más destacado del partido fue Illian Hernández. El atacante de Pachuca anotó 2 goles y disparó al arco contrario en 3 oportunidades.

Paulino de la Fuente fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Pachuca marcó 1 gol y buscó 2 veces el arco contrario.

Fue un partido con muchos roces debido a las infracciones cometidas en campo abierto. Hubo gran cantidad de amonestados: Brayan Angulo, Illian Hernández, Haret Ortega, Óscar Murillo, Paulino de la Fuente, Luis Chavez, Jean Meneses, Sebastián Saucedo, Camilo Da Silva. Sebastián Saucedo fue expulsado al recibir su segunda amarilla, en el minuto 98 del segundo tiempo.

Por su parte, el equipo de Guillermo Almada salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Oscar Ustari bajo los tres palos; Kevin Álvarez, Gustavo Cabral, Óscar Murillo y Mauricio Isaias en defensa; Víctor Guzmán, Marino Hinestroza y Luis Chavez en la mitad de cancha; y Jesús Daniel Hernández, Erick Sánchez y Illian Hernández en la delantera.

El árbitro Guillermo Pacheco Larios fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Nemesio Díez. En la siguiente fecha los Diablos Rojos se enfrentará de local ante Chivas, mientras que los Tuzos jugarán de local frente a Santos Laguna. Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 21 puntos y se ubica en el quinto puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 21 unidades y está en el tercer lugar en el torneo.





Fuente de Nota e imagen: DataFactory

