Caso Debanhi, “Alito”, Carlos Salinas de Gortari y otros temas de la mañanera de AMLO

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Bueno, como todos los jueves, informamos sobre avances que se obtienen con el trabajo conjunto de autoridades locales y federales para que no haya impunidad, que los delitos se castiguen, se hagan las investigaciones, que no se archiven los casos y por eso esta sección de los jueves.

Hay casos que son muy comentados y además que causan preocupación en la gente y no se sabe qué hace la autoridad. Entonces, es muy importante que se internalice el propósito y la decisión que tenemos de que no haya impunidad para nadie, en ningún caso.

Entonces, que se sepa eso, que no oculta nada, no se protege a nadie, no hay privilegiados, estamos en una etapa nueva y el que comente un delito es castigado, sea quien sea, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco.

Entonces, hoy, como todos los jueves, Ricardo Mejía nos va a informar sobre cómo vamos en este tema.

RICARDO MEJÍA BERDEJA, SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA (SSPC): Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos.

Vamos a dar cuenta del informe Cero Impunidad, no hay crimen sin castigo, que es un trabajo coordinado del Gobierno de México, Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Pública, Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Nacional, en coordinación con las secretarías de Seguridad los estados, las fiscalías locales y desde luego la Fiscalía General de la República. Empezamos.

Se informa de la detención de 22 personas vinculadas a actividades criminales en Colima. Esta fue una operación interinstitucional que se desarrolló entre el 10 y el 12 de junio, en cumplimiento a diversos cateos que autorizaron los jueces en los municipios de Villa de Álvarez y Colima, en una operación coordinada por la Secretaría de Marina, la fiscalía de Colima, la Secretaría de Seguridad Pública del estado y la Fiscalía General de la República, donde se lograron rescatar a dos personas del sexo femenino privadas de la libertad, pero también se pudo lograr la detención en flagrancia de 22 personas, asegurar seis inmuebles, armas cortas, armas largas y diferente material localizado en un domicilio en Villa de Álvarez. Aquí se ve el material bélico y los detenidos.

Siguiente. También se informa de la detención en una operación coordinada por la fiscalía de Oaxaca, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Coordinación Antisecuestros, que se logró la detención de Jesús ‘N’ y Nicandro ‘N’ en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a quienes se les imputa la autoría del homicidio calificado cometido en agravio de Carlos Eduardo ‘N’, que fue ocurrido el pasado 3 de junio. La vinculación a proceso ya se solicitó y está pendiente de la resolución del juez de control.

Siguiente. También se informa de la detención de los presuntos homicidas del alcalde de Teopisca, en Chiapas, que fue un evento acontecido el pasado 8 de junio donde se le asesinó al alcalde y ya se generó orden de aprehensión en contra de estas personas del sexo masculino, las cuales ya fueron detenidas por la Fiscalía General de Justicia del estado de Chiapas y las mismas ya están vinculados a proceso penal.

Siguiente. También se informa de la detención de presuntos responsables de un linchamiento, de un homicidio tumultuario cometido en el municipio de Huauchinango, en la comunidad de Papatlazolco, en agravio de Daniel ‘N’. Ya se obtuvo la detención de cinco masculinos autores presuntos de este evento criminal, los cuales fueron ya vinculados a proceso penal y también la detención de dos individuos también presuntamente involucrados en este evento.

El linchamiento, como ustedes lo saben, se provoca partir de la desinformación, del rumor alentado y de la exacerbación, de los ánimos de la comunidad. Y este caso es importante porque tampoco debe haber impunidad cuando se conocen este tipo de eventos de alto impacto en agravio de un joven, como era Daniel.

Siguiente. También informamos de la detención de una célula del grupo criminal Los Escorpiones, vinculado al cártel del Golfo. Esto fue una operación en Cadereyta, Nuevo León, coordinada por elementos de la policía estatal fuerza civil y también con el apoyo de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad.

Se logró de cuatro sujetos con armas y también chalecos balísticos y diferente material bélico, entre ellos cinco armas largas y una corta, los cuales ya están en proceso de vinculación penal.

Siguiente. Continuando con las detenciones, el pasado 3 de junio personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de Veracruz, lograron la detención de cuatro personas, el aseguramiento de siete armas de fuego, dos de ellas largas, diferentes dosis de droga en el municipio de Emiliano Zapata, también al ejecutar un mandamiento judicial de cateo y ya están vinculados a proceso penal.

Siguiente. También informamos de la detención de una célula criminal vinculada al cártel de Sinaloa, en el municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo. Esta fue una operación coordinada por la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, la Secretaría de Seguridad Pública de Cancún.

Se logró la detención, en un primer momento, de cuatro sujetos por un robo con violencia que dejó lesionados. No obstante, al analizar el perfil de estos infractores de la ley, la Mesa de Inteligencia, integrada por Sedena, Semar, Guardia Nacional, Conase, CNI, entre otros, pudo establecer la vinculación de esta célula criminal con cuando menos siete homicidios; después hubo una quinta detención. Y se ha logrado establecer también que este grupo se dedicada, además de la venta de drogas, homicidios también, a la extorsión bajo el esquema conocido como ‘gota a gota’. Cuatro de ellos ya están vinculados a proceso y uno más está pendiente a su vinculación.

Siguiente. Informamos de la detención aquí en la alcaldía de Cuajimalpa de Edgar René ‘N’, alias ‘Latín’, presunto encargado del trasiego de droga del Estado de México, entre el Estado de México y Culiacán para la organización delictiva del cártel del Pacífico. Fue una operación en la cual se les pudo detener con 88 kilogramos de cocaína, cuyo valor aproximado es de 20.7 millones de pesos.

Siguiente. También, aquí en la Ciudad de México, en una operación coordinada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de la Defensa Nacional se logró la detención de seis personas por delitos contra la salud, después de ejecutar 10 cateos en domicilios de Coyoacán, Xochimilco, Tlalpan y Gustavo A. Madero, aquí en la Ciudad de México.

Ya se les detuvo, son seis personas. Informar que está pendiente su vinculación a proceso penal, la cual ya se solicitó por el Ministerio Público. Y aquí lo relevante, además de asegurárseles armas largas, dólares americanos, vehículos, es que se les aseguraron 331 kilogramos de cocaína, lo cual es una cantidad sumamente relevante.

Siguiente. También aquí informamos en estos temas que, por lo complicado, por lo doloroso que son, evidentemente no puede haber impunidad. Es la detención del presunto homicida de un menor de cinco años en el Estado de México. Esta fue una operación coordinada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con elementos de Conase y un grupo de trabajo antihomicidios, que por instrucciones de la secretaria Rosa Icela Rodríguez, ya se encuentra trabajando.

Ellos estuvieron apoyando tanto en la revisión e integración de la carpeta de investigación, así como en la ejecución de la orden de aprehensión. Y se logró detener a Alexis Ulises ‘N’, quien además como agravante era padrastro del menor que fue asesinado; ya se encuentra detenido y pendiente su vinculación a proceso penal.

Siguiente. Damos cuenta de este caso relevante de Texcaltitlán, Estado de México. El pasado 14 de junio, en cumplimiento de una orden de aprehensión por homicidio y otra más por extorsión en contra de un objetivo prioritario generador de alta violencia en la región, perteneciente al grupo criminal de La Familia Michoacán.

Personal de la Fiscalía General de Justicia el Estado de México, con acompañamiento de la Secretaría de Seguridad del estado, fue agredido cuando pretendía ejecutar este mandamiento judicial, fue agredido por sujetos armados que se encontraban resguardados en un domicilio y atrás de varios vehículos; y tras repeler la agresión los elementos de la Policía Ministerial y de la policía estatal, resultaron tres policías de Investigación lesionados, 11 agresores abatidos, 10 individuos detenidos, así como el aseguramiento de 29 armas largas, cinco armas cortas y cinco vehículos.

Aquí es importante subrayar que este objetivo prioritario está vinculado al homicidio de 13 elementos de Seguridad Pública del Estado de México en un evento que tuvo amplísima difusión en Coatepec de Harinas, donde fueron abatidos ocho elementos de la Secretaría de Seguridad y cinco policías de Investigación en una emboscada, cometido por el grupo criminal de La Familia Michoacana.

Dentro de las armas que fueron aseguradas, se encontró un arma corta 9 milímetros que pertenecía a uno de los 13 elementos de seguridad pública fallecidos. Dicha arma fue robada precisamente en ese evento de marzo de 2021. También este grupo criminal atacó instalaciones de Seguridad Pública en Sultepec, Estado de México y este mismo grupo criminal está vinculado al atentado en contra de la alcaldesa de Pilcaya, Guerrero.

Nada más subrayar también que el grupo de La Familia Michoacana se dedica fundamentalmente a la extorsión, al cobro de piso, a la extorsión a autoridades, a la gente que vende, huevo, carne, en Taxco plata y es un grupo que afecta la economía y la vida de las familias de esa región.

Siguiente. También informamos de la detención de generadores de violencia con armamento, droga y vehículos en diferentes operaciones coordinadas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Es el caso en Tijuana, Baja California, el pasado 11 de junio, donde, con el apoyo de la fiscalía del estado y la policía estatal, fueron detenidos cinco personas; en Culiacán, el pasado 10 de junio, también la propia Sedena, Guardia Nacional y policía estatal detienen a ocho generadores de violencia; en Tepatitlán, Morelos, cinco más, también por parte de la Sedena, Guardia Nacional y la fiscalía de Jalisco.

Siguiente. También se aseguran en estas acciones coordinadas por la Secretaría de la Defensa diferente armamento, armas largas, vehículos, droga, entre otras, cartuchos, chalecos, entre otras, aditamentos para las actividades criminales.

Siguiente. También informar de un operativo de desarme en San Juan Parangaricutiro, Michoacán, de un grupo que se autodenominaba ‘Autodefensas y/o Lumbreros’. En esta operación coordina por Sedena interviene Guardia Nacional, la policía de Michoacán, la fiscalía local y también con la presencia de observadores de derechos humanos, porque fue una acción de desarme a este grupo armado que se ostentaba como autodefensas. Se logró detener a 11 personas, se cumplimentaron tres de órdenes de cateo, además de asegurar 22 armas largas, cuatro armas cortas, 31 cargadores y tres vehículos, entre otros objetos.

Siguiente. También informamos de un aseguramiento de cocaína en una operación naval realizada por la Secretaría de Marina, esto fue en Huatulco, en Oaxaca, el pasado 9 de junio, donde se identificaron dos embarcaciones de contrabandistas a 135 millas náuticas al oeste de Huatulco.

Un helicóptero de Marina les hace la señalización de que se detuvieran, no lo hacen. Llegan al poblado de El Azufre, abandonan los vehículos. Y la Secretaría de Marina en esta operación pudo asegurar 36 bultos de cocaína con un peso de mil 347 kilogramos, lo que representa una afectación de 309 millones de pesos a la delincuencia organizada.

Nos parece relevante subrayar —siguiente— las operaciones que la Secretaría de Marina ha desarrollado entre febrero y junio de este año de aseguramiento de embarcaciones. Ha logrado la detención de 107 infractores de la ley o presuntos delincuentes, ha asegurado más de 14 toneladas, es decir, 14 mil 46 kilogramos de cocaína, ha detenido 33 embarcaciones, lo que implica una afectación a la delincuencia organizada de más de cuatro mil 300 millones de pesos.

También, como parte del combate a la impunidad, como hemos explicado, es la investigación, la detención, la vinculación a proceso, el seguimiento al proceso penal y las sentencias condenatorias.

Aquí damos cuenta de sentencias relevantes que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Así como a veces se señala algunas resoluciones de los jueces con las cuales hay desacuerdo, aquí también subrayamos este tipo de sentencias que son importantes para que no haya impunidad, son en la Ciudad de México.

Aquí por homicidio calificado a Juan Carlos ‘N’, 72 años de prisión, por desaparición cometida por particulares, que es importante, las desapariciones hoy en México fundamentalmente son cometidas por particulares, ya no por el Estado.

Aquí se obtuvo la pena de 62 años y seis meses de prisión.

Y otra más por secuestro agravado de 47 años de prisión en contra de Ismael ‘N’ y Juan Carlos ‘N’.

También informamos de una sentencia relevante en el fuero federal, esta fue una operación en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, en Cieneguitas, el pasado mes de agosto de 2020, fue una operación a partir de una orden de cateo en un domicilio. Se le apoyó a la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Coordinación Antisecuestros y la Guardia Nacional, se ejecuta la orden de cateo y se puede detener en flagrancia a 21 personas que pertenecen al cártel Jalisco Nueva Generación.

Se les detiene con un acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada Fuerza Aérea, droga. Y a partir de la imputación penal que hace la Fiscalía General de la República, en primer término a partir del trabajo de la delegación de Zacatecas y de la Fiscalía de Coordinación Regional y después por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, finalmente ya se logra una sentencia condenatoria por 26 años y 11 meses contra esta célula criminal del cártel Jalisco Nueva Generación.

Siguiente. También, dando cuenta de los reportes de desaparición de personas del sexo femenino fundamentalmente, se informa que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reportó la localización de 14 personas del sexo femenino con reporte de búsqueda entre los días 10 y 14 de junio del presente año.

Siguiente. En la actualización del doloroso caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, acontecido en Escobedo, Nuevo León, informamos que el día de ayer tuvimos una reunión, por instrucciones del presidente de la República, con el fiscal general de Justicia del estado, el gobierno de Nuevo León, la Comisión Ejecutiva Nacional de Atención a Víctimas y los padres de Debanhi, don Mario Escobar y doña Dolores Bazaldúa, donde se acordó que la solicitud judicial para la exhumación del cuerpo de Debanhi se realice el día 30 de junio, lo cual permitirá el análisis del cuerpo a través del grupo de expertos y expertas médicas para la homologación de dictámenes forenses antes practicados.

También precisar que este día se acordó porque el perito forense internacional que tiene el reconocimiento de todo este grupo y fundamentalmente de los padres de Debanhi está convaleciente de COVID y él ya ha estado estudiando el caso, él ya estuvo en México y entonces él va a regresar para la exhumación y el análisis correspondiente.

También informar que todas las diligencias, entrevistas, actuaciones, peritajes que se han venido realizando, se pudo constatar por este grupo que ya obran dentro de la carpeta de investigación, a la cual han tenido acceso desde luego los padres de la víctima y también la Comisión de Atención a Víctimas.

Siguiente. Como vinculaciones a proceso relevante, informar que en el caso de la activista abogada Cecilia Monzón Pérez, evento ocurrido el pasado 8 de mayo en el estado de Puebla, ya los presuntos feminicidas, Javier ‘N’, Santiago ‘N’ y Javier ‘N’ ya fueron vinculados a proceso penal por este delito.

También, en el caso de Monserrat en Veracruz, el presunto feminicida, Marlon ‘N’, también ya fue vinculado a proceso penal.

Y en el caso de las periodistas Yessenia y Sheila, en el evento de Cosoleacaque, dos de los presuntos autores de este feminicidio cometido en contra de estas compañeras periodistas ya fueron vinculados a proceso penal Armando ‘N’, alias ‘el Trascabo’ y Víctor Manuel ‘N’, alias ‘el Calaco’.

Como cada reporte de Cero Impunidad, se informa también de la actualización del caso de las nueve personas periodistas que fueron asesinadas durante este año. Informar que hay, entre detenidos y buscados con orden de aprehensión, hay 26 presuntos y hay ya 19 de los cuales están vinculados a proceso penal. La actualización tiene que ver con los presuntos autores del homicidio de Yessenia y Sheila, que ya pasan a la columna de vinculados a proceso, la cual sube de 17 a 19.

Informar, como lo ha precisado también el señor presidente, que en todos estos casos, en todos los casos, es decir, en los nueve casos, hay detenidos o hay personas con órdenes de aprehensión, quedan pendientes de ejecutar algunas de ellas. Es el caso de Armando Linares, en Zitácuaro, que ya están plenamente identificados los autores de este hecho criminal y hay orden de aprehensión y hay un grupo interdisciplinario en la búsqueda para poderlos detener. Es el caso también de Luis Enrique Ramírez Ramos, en Culiacán, Sinaloa. Y en el caso de Cosoleacaque hay tres órdenes pendientes de ejecutar más, pero en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Veracruz se está muy al pendiente para poder detenerlos lo antes posible.

Sería cuanto, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, quedó pendiente una compañera, una, ayer, sí, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vamos hasta ahí nada más.

PREGUNTA: Muy bien, señor presidente. Soy Guadalupe Herrera Rábago, del periódico La Última Palabra, de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León y Juárez, Nuevo León.

Muy feliz ayer por los datos que usted nos dio respecto al incremento de la productividad de las seis refinerías en el país, felicidades por eso, 638 por ciento de aumento en la productividad es un número enorme.

Comentarle que en 1974 se empieza a construir la refinería de Cadereyta, que se inaugura en el 79. Van a ser 50 años de que inició en Cadereyta el movimiento para construir la refinería. Cadereyta, Nuevo León, va a cumplir 385 años este año y ha tenido, de estos 385, 50 a la refinería de Cadereyta que la ha impactado en muchos aspectos. Yo conozco muchas zonas petroleras, Naranjos, Cerro Azul, Cosoleacaque, Agua Dulce, Pajaritos, Cangrejera, he estado por ahí y he visto cómo Petróleos Mexicanos ha impactado positivamente.

En Cadereyta hay un problema que data de los años 60, que se construyó, todavía no llegaba la refinería, la red de drenaje sanitario, los pobladores se organizaron, la construyeron de concreto y barro. Esta red de drenaje, al paso del tiempo, con los ácidos, que es el enemigo número uno del concreto, ha dañado la red.

Cadereyta un día sí y el otro también sufre por los camiones, algunos de Pemex, algunos no, el asentamiento, se rompe la red de drenaje, va agua y drenaje, abre, saca el pedazo de concreto de los años 60, pone el PVC y así está y el alcalde luego va y bachea en todos lados.

Entonces, eso sigue, los recursos del municipio se van ahí. Cadereyta necesita una obra de drenaje sanitario que nadie quiere hacer y no creo que quiera hacer el alcalde, porque está debajo de la tierra. Y como todos los alcaldes que se quieren reelegir, señor presidente, pues a lo mejor él piensa: ‘No, yo necesito para obras en la superficie y que se vea.’ Es mi manera de pensar, es mi opinión.

Sin embargo, nosotros, yo estoy aquí representando a un grupo importante de pobladores de Cadereyta que tiene la inquietud de que se cambie esa red y que Petróleos Mexicanos de alguna manera responda a Cadereyta porque, no sé si ha ido últimamente, ha ido usted a la refinería, que está genial, va muy bien, pero Cadereyta, la ciudad, es tristemente una ciudad que está prácticamente abandonada, con este sistema colapsado y donde, bueno, sirve para poder vaciar ahí el presupuesto y todos los días se bachea y la foto infaltable por ahí.

Esto no se va a acabar nunca, por eso venimos, vengo yo, a representar muchas voces de Cadereyta y proponerle, señor presidente: ni un metro más, pero de los metros lineales que tiene construidos la refinería de drenaje sanitario, de drenaje pluvial y de vialidades de concreto, se le construyan también en el casco de la ciudad, donde está ese grave problema en Cadereyta, ni un metro más, lo mismo que tiene la refinería.

Muchas gracias, señor presidente, porque nos regaló un camión de bomberos hace dos semanas. El señor Romero Oropeza entregó —el director de Pemex— al alcalde y otros funcionarios el camión de bomberos. Pero créame, con mucho cariño, como dice usted, con mucho respeto, le digo que un camión de bomberos no significa nada para todo lo que le debe Pemex a Cadereyta.

Yo quiero mucho a Pemex, mi familia es de extracción petrolera y creo que es una empresa que puede darle a Cadereyta otra cara, señor presidente, otra cara. Yo creo que los pobladores se merecen algo que les pueda ayudar.

Le agradecemos muchísimo el asfalto y la gasolina, pero no les mande ni dinero, ni asfalto, ni gasolina. Estos dos últimos que… Hubo un alcalde hace unos años, pues los vendía, los vendía y el dinero pues no se utiliza para lo que es.

¿Por qué no nos manda, terminando en Tren Maya, a los ingenieros de Sedena y a los ingenieros de Marina a que puedan hacer esa red de drenaje sanitario y pluvial?, que creo que el pueblo de Cadereyta se merece, señor presidente.

Y una pequeña más. Antes, su comentario respecto a esto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues que me quedé muy sorprendido, satisfecho por tu planteamiento. Es muy claro, muy articulado, estás expresando una necesidad sentida. Vamos a buscar la forma de ayudar.

Qué bien que estás planteando esto porque, en efecto, estamos modernizando la refinería, se está invirtiendo en la refinería, para no contaminar se están cambiando equipos y se ayuda también a la población, pero hay estas necesidades que son indispensables, el drenaje. Y como tú mismo lo planteas, como no se ve, no se toma en cuenta, pero sí son obras importantísimas el drenaje, el agua.

Entonces, vamos a buscar la forma de ayudar. Le voy a pedir al director de Pemex que se haga un estudio. Y hablar también con las autoridades locales, con el gobernador, con el presidente municipal, a lo mejor lo podemos hacer en forma conjunta.

No van a ser los ingenieros militares porque están saturados, ocupados allá en el sureste. La verdad, que ojalá que hubiese más técnicos, ingenieros, como este grupo, porque son gentes que tienen mística, que trabajan, no hay para ellos lluvia, sol, cumplen con sus propósitos.

Una de las cosas que se heredaron, muy lamentables, es que las empresas constructoras, casi todas, se echaron a perder en el periodo neoliberal, ya lo he dicho aquí. Pero eran empresas promovidas por políticos, desarrolladas por el influyentismo, por la corrupción. A veces se les entregaban los anticipos y desaparecían, o recibían un contrato y a los dos, tres meses, ya estaban demandando ampliación presupuestal y tenían más abogados que ingenieros. Todo ese daño se causó.

Por eso imagínense si no hubiésemos encontrado a los ingenieros militares, que nunca en la historia de la Secretaría de la Defensa habían realizado tantas obras, nunca. Habían hecho algunos caminos, sobre todo se dedicaban a hacer sus instalaciones, sus cuarteles y algunos caminos. Por ejemplo, el Ejército hizo la carretera, la pavimentó, desde Palenque hasta la frontera con Guatemala después del levantamiento armado del zapatismo, ellos hicieron esa carretera y otras, pero muy poco, en toda la historia.

Ahora aeropuertos, nos están ayudando con distritos de riego, nada más en Nayarit están trabajando para construir un distrito de riego en beneficio de 30 mil hectáreas para la producción agrícola, casi 300 cuarteles de la Guardia Nacional construidos por ellos.

Ayer me informaban, ya son mil 600 sucursales del Banco del Bienestar terminadas, a finales de este año vamos a tener dos mil sucursales del Banco del Bienestar terminadas y a más tardar a mediados del año próximo las dos mil 700 sucursales.

Todo esto, hecho por ellos.

Antes de la pandemia se echó a andar un programa especial de rehabilitación de hospitales. Eso nos ayudó mucho a enfrentar el problema de la pandemia del COVID, hospitales que estaban inconclusos.

Pero están totalmente saturados. Ahora, tienen obras del financiamiento de aduanas en el norte. Por ejemplo, la Secretaría de la Defensa tiene a su cargo el libramiento para que ya el tren no siga pasando en medio de Nogales, eso es una demanda de tiempo atrás de la gente, se está haciendo ya el proyecto para un libramiento; y se va a hacer la nueva aduana en Nuevo Laredo, también por ellos; un segundo piso en toda la frontera de Tijuana, 10 kilómetros, también ellos.

Y en el caso de la Marina, lo mismo, que están rehabilitando los puertos, tienen ahora a cargo la construcción de vías férreas en el istmo, nos ayudan mucho.

Pero sí, vamos a buscar a los ingenieros, que hagan el estudio, los ingenieros civiles, hidráulicos, para lo del drenaje y lo analizamos y vemos si lo podemos hacer, aun en etapas, por lo que nos falta, pero si va a haber respuesta a tu planteamiento.

INTERLOCUTORA: Muchas gracias, señor presidente.

Una pregunta muy simple, hace 15 años tuve la fortuna de entrevistarlo, le dije que iba a ser presidente y no me equivoqué, ese día le hice una pregunta que quisiera hacerle nuevamente el día de hoy, muy simple y para mí representó mucho el conocer su yo interior.

Le pregunté que cuál era su canción favorita dentro de la entrevista y me dijo usted Los caminos de la vida. ¿Sigue siendo su canción favorita?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es una de las favoritas.

INTERLOCUTORA: Muy bien. Gracias, señor presidente. Dios lo bendiga.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, esa la escuchaba, la escuché en una ocasión —la vamos a poner al rato— la escuché con Monsiváis, a él le gustaba mucho. Fuimos a comer a un restaurante en donde está o estaba el Senado, ‘Los Girasoles’ y ahí llegó una banda de músicos, con acordeón y nos dicen: ‘Les cantamos una’ y le dije a Carlos: ¿Cuál? Los caminos de la vida. Entonces, la vamos a escuchar.

Vamos con los tres, también.

A ver si la buscas, es un vallenato.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Meme Yamel, de The México News y Sin Censura.

El día de ayer, la fiscalía de Estados Unidos solicitó integrar nuevos elementos al expediente de Genaro García Luna. Estas nuevas pruebas es un audio, bueno, son unos audios en donde Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad, tuvo con conversaciones con agentes encubiertos. En estos audios, en uno de ellos afirmó haber hostigado y amenazado, perseguido a periodistas que lo investigaban aquí en México, así como también haber pagado millones, también a periodistas y a medios de comunicación para que no lo investigaran.

También, en una segunda intervención que tuvo con otro agente infiltrado, Genaro García Luna solicita mandar a desaparecer al ‘Rey’ Zambada, que sería uno de los testigos en su caso; y también menciona a Cárdenas Palomino, que hoy está detenido aquí en México por el delito de tortura hacia los hermanos Vallarta sobre el montaje Cassez-Vallarta.

Sobre esto, presidente, preguntarle. Vaya, aunque la información se publicó desde ayer a las 7:30 de la tarde, fueron muy pocos los medios los que la fueron retomando, incluso la mayoría ya lo retomo al filo de las 10:00 de la noche sobre el caso de Genaro García Luna. Y sobre esto preguntarle dos cosas:

La primera, si el Gobierno de México va a iniciar una investigación sobre estos sobornos que habría dado Genaro García Luna a periodistas o a medios de comunicación aquí en México para evitar que lo investigaran y si va también a investigar este hostigamiento por parte de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, hacia periodistas.

Y en un segundo planteamiento, preguntarle si se va a reforzar la seguridad hacia Cárdenas Palomino, que fue cómplice de Genaro García Luna, que también está siendo investigado en Estados Unidos y al que, vaya, no sabemos todavía, pero en dado que Estados Unidos solicitara su extradición, ¿podría México, estaría México dispuesto a enviarlo a Estados Unidos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues es un asunto muy delicado. En efecto, ayer se dio a conocer esta información de la fiscalía de Estados Unidos sobre unas supuestas grabaciones. Ya una vez detenido García Luna lo grabaron.

No se sabe si esto es prueba, si se va a aceptar. Lo que sí yo pediría desde ahora es que, independientemente si tienen valor jurídico o no las grabaciones, ojalá y se busque la forma de que se den a conocer.

Porque yo siempre he sostenido que la justicia tiene que ver mucho con lo preventivo, el que se conozcan todos los hechos y se reprueben, se estigmaticen hechos de abuso de autoridad, de represión, de corrupción, que no se quede nada más en juzgados, en expedientes, porque esto ayuda mucho a mejorar la vida pública, a purificar la vida pública, la transparencia.

Entonces, sí vamos a estar pendientes para que, si se autorizan o no, si se aceptan o no estas pruebas, que puedan darse a conocer.

INTERLOCUTORA: ¿Solicitaría que se haga un juicio público en el caso de García Luna?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que se dé a conocer toda la información, que no se oculte nada, que sepamos todo.

Porque, también, hay países en donde se hacen investigaciones, resuelven ellos lo que les importa y cierran los casos. Nosotros queremos que no se cierren, que todo se ventile, que la vida pública sea cada vez más pública y más en estos asuntos que dañan tanto, porque estamos hablando de la seguridad de los ciudadanos y de la seguridad nacional. Entonces, nada de que es un asunto de abogados o de jueces, o del Poder Judicial, no, es un asunto de interés público, en cualquier país y se tiene que dar a conocer.

Lo otro, si se va a presentar denuncia en México, yo creo que ya hay denuncias en general. No sé si en lo particular, a partir de estos nuevos hallazgos, la fiscalía vaya a abrir expedientes, eso corresponde a la fiscalía, ellos podrían informar si consideran que es conveniente el indagar sobre estos hechos.

Y también proteger a testigos, eso corresponde a la fiscalía y al Estado mexicano, proteger la vida de testigos, de todas las personas. Cualquier persona que corra riesgo, que su vida corra riesgo, tiene que ser protegida.

INTERLOCUTORA: ¿Se ha hecho algún análisis a profundidad con datos sobre la afectación en seguridad del hecho de que Genaro García Luna estuviera siendo cómplice del cártel de Sinaloa o que lo hubiera protegido cuando secretario de Seguridad, el cómo eso afectó a México?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso tiene que ver con la fiscalía. Yo pienso que, aunque él era un personaje importante en el gobierno, muy importante, la responsabilidad se tiene arriba, en la decisión equivocada de enfrentar el problema de la delincuencia con medidas coercitivas, declarando la guerra, creo que ese fue el error principal.

Además, de manera improvisada. Yo no conozco, antes de que se declarara la guerra al narcotráfico, un documento oficial que hablara de la problemática, que hiciera un diagnóstico de lo que estaba sucediendo y de qué opciones, qué alternativas había para enfrentar el problema de la delincuencia. Es que fue de repente y casi entrando el gobierno de Calderón.

Hay la anécdota de que el que estaba de gobernador va a recibirlo, todo esto en medio de la falta de legitimidad por el fraude electoral. Entonces, para tratar de ganar legitimidad —muy parecido a lo que hizo Salinas después del 88, con Hernández Galicia, líder sindical muy fuerte— llega a la Presidencia después de una elección fraudulenta, muy cuestionada y preparan actos espectaculares para obtener legitimidad, lo que no lograron en las urnas y ganar popularidad pronto, desde luego con el apoyo de los medios. Toda una campaña, toda una estrategia, bien diseñada, bien montada. Y popularmente o en términos mediáticos le funcionó, porque da ese golpe y otros y a los seis meses, al año, la gente contenta, diciendo: ‘Ahora sí hay presidente, a este sí no le tembló la mano’. Esa política de espectacularidad. Y ya sabemos lo que pasó después.

Si a mí me preguntan: ¿En los últimos tiempos cuál ha sido el gobierno con más corrupción? Sin duda, respondo: el de Salinas de Gortari, porque fue cuando se entregaron a particulares los bienes de la nación, se llevó a cabo una transferencia de bienes del pueblo de México a un grupo de allegados a Salinas.

Siempre lo he dicho y ahora lo voy a repetir, pero antes de que llegara Salinas sólo había una familia que aparecía en la lista de Forbes, de los más ricos del mundo, la familia Garza Sada, creo que con dos mil 500 millones de dólares, una, 1988, antes de que entrara Salinas.

Cuando Salinas termina, en 1994, ya hay 24 multimillonarios en la lista de Forbes, en un sexenio, de uno a 24 con más de mil millones de dólares, porque para aparecer en esa lista se tiene que tener un capital de más de mil millones de dólares. En su conjunto, 44 mil millones de dólares en un grupo. La mayoría, beneficiarios de los bienes entregados, bienes públicos: bancos, empresas, minas.

Entonces, estamos hablando de uno de los periodos de un sexenio de corrupción nunca vista. Pero un control de los medios… Ahí empezó también la domesticación de la intelectualidad del grupo de intelectuales, ahí los empezaron a cooptar, a acarrear.

Bueno, esa misma política parecida es la que se aplica cuando se hace fraude en el 2006 y se piensa que se va a ganar el apoyo del pueblo si se declara la guerra al narcotráfico. Nada más que eso no resultó, ni mediáticamente, como lo otro. Sí ayudó a que se aceptara, se fuera olvidando el fraude y, además, como estaba en su apogeo la guerra sucia en contra de nosotros pues se mantuvo, pero el costo fue altísimo, bueno, lo estamos todavía pagando, por la violencia.

Y decía yo que fue una estrategia para buscar legitimidad porque apenas estaba entrando, por ahí debe estar la fecha… Él entra, la verdad, muy cuestionada porque hubo fraude y Calderón lo sabe y lo saben los que lo apoyaron y hubo complicidad de personajes del sector empresarial, como Claudio X. González. A todos les pagó, ¿eh?, porque después de ese fraude se privatizó Aeroméxico y los medios de información.

¿Cuándo fue que declara la guerra en Michoacán?

INTERVENCIÓN: El 11 de diciembre.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: 11 de diciembre, o sea, a 11 días de haber entrado a la Presidencia. Llega en un avión de la Fuerza Aérea, un avión de Presidencia, a Uruapan y están esperándolo ahí los funcionarios, estaba el gobernador. Y me cuentan que empiezan a bajar del avión y el secretario de la Defensa, pues es un hombre grande, Galván con sus uniformes y otros militares y entonces que dice el gobernador: ‘¿Y el presidente?’, porque no lo veía. Pues nada, que el presidente también venía con uniforme militar. Baja del avión, estuvo a punto de decirle al secretario de la Defensa: ‘¿Y dónde está el presidente?’, porque venía con chaleco militar.

Y de ahí de Uruapan se van en carretera a Apatzingán y todavía —pues los que conocen Michoacán y los que conocen el país saben que allá, a diferencia de Uruapan, Apatzingán es Tierra Caliente— y todavía le sugieren quítese el… ¿Cómo le llaman a eso? Sí, el traje ese militar, porque hay mucho calor; dijo: ‘No’.

Y ahí va al acto. ¿Tienen el acto? Ahí está.

Pero pues todo esto es importante porque tiene que ver con una mentalidad, por eso hablo de que somos distintos. No, pues ahí está Lázaro también, lo estoy viendo.

Entonces, es: ¡cómo resolver un problema con el uso de la fuerza! Además, ni siquiera analizado, estudiando. Es muy probable que, además de que los asesores le hayan dicho de que así iba a ganar legitimidad, lo hayan aprobado, lo hayan visto con buenos ojos los de las agencias del gobierno estadounidense. Y así empezó todo.

Entonces, luego… ¿Ahí no está…? Ahí está el secretario de Gobernación, que está atrás, que era gobernador de Jalisco, pero no aparece ahí García Luna, pero al poco tiempo…

INTERVENCIÓN: (Inaudible) Michoacán.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, Lázaro, sí.

Pero al poco tiempo ya empieza a aparecer García Luna. Entonces, ese es el origen del asunto y luego pues se queda con García Luna como hombre fuerte para profundizar sobre esta política.

Yo andaba visitando los pueblos y eso me ayudó mucho porque ahora sí que políticamente me daban por muerto. Una vez le preguntaron a Felipe Calderón que qué opina de mí en una entrevista de radio, en esos tiempos y dijo que ahí andaba yo reuniéndome con tres, con cuatro, con cinco, con 10 personas. Y tenía algo de razón, porque era pueblo por pueblo, reuniéndome con la gente y a veces eran pocos.

Pero desde donde andaba, recuerdo que estaba yo en Jalisco, fui de los primeros en cuestionar la política de seguridad. Y ahí está la prueba en las hemerotecas, lo que hay de los periódicos, las posturas, de los primeros, cuando todo mundo estaba aplaudiendo, yo: Eso no conduce a nada.

Recuerdo que en una plaza pública en Jalisco hablé del tema, de que eso no era correcto, que esa no era la opción, incluso pedí la renuncia, ya va a salir, del gabinete de seguridad completo, por lo que ya estaba pasando, por los enfrentamientos y por querer resolver el problema con el uso de la fuerza.

Entonces, por eso el caso de García Luna es importante.

Y no es la justicia sólo castigo, no, es que sea aleccionador, que ayude a prevenir a que no haya repetición, a que no se quieren resolver los problemas de origen social con el uso de la fuerza. Porque es toda una corriente de pensamiento, es ante un problema social siempre la fuerza. No, hay que atender las causas, por qué la descomposición social, por qué se llega a esos extremos, ¿no?

INTERLOCUTORA: Presidente, en un segundo planteamiento, sobre el Tren Maya, hace unas preguntas, hace un mes más o menos nosotros fuimos al Tramo 5 del Tren Maya a preguntar a la gente qué opinaba sobre el tren a ver cómo estaba el Tramo 5.

Para llegar entramos por un camino en donde está justo a un lado de Río Secreto, por el ejido de Playa de Carmen y junto está Calica. Esto, prácticamente Calica, Río Secreto y Xcaret están a un kilómetro de distancia.

Esto se lo planteamos, presidente, porque, preguntándole a la gente qué opina sobre el Tren Maya, nos dieron dos posturas:

Hubo unas personas, las menos, que nos dijeron que no conocían mucho, que no sabían en donde se estaba construyendo, pero que sí sabían que había un tren y que qué bueno, pero no había como mayor opinión.

Y hubo otro grupo que nos decía que incluso los turistas europeos estaban muy emocionados porque se habían enterado del Tren Maya y ya lo querían usar para conocer otras ciudades.

Pero mientras nosotros investigábamos y le preguntábamos a la gente nos encontramos con una periodista de Quintana Roo, con Selene Contreras, que ella ha estado investigando y ha estado llevando un caso particular en contra de uno de los socios de Río Secreto, que de hecho también es de los que está en esta campaña de Sélvame del Tren, sobre la invasión de unas propiedades.

Están invadiendo propiedades, bueno, Otto Von Bertrab particularmente está invadiendo propiedades en Yucatán. En Quintana Roo, perdón. Y es un pleito que traen ahí, vaya, es algo, incluso normal, ya así nos lo reportaron en Quintana Roo, la invasión de propiedades por parte de empresarios que, en vez de querer, o sea, hacer el avalúo y pagar como tal la propiedad, les pagan a unas personas para que invadan una propiedad, se haga un pleito legal y entonces se puedan hacer de la propiedad a un costo mucho menor del cual actualmente vale.

Sobre esto preguntarle, si existe alguna estrategia o algo que pueda hacer el gobierno federal en contra de estas invasiones que en la región en realidad ya son normalizadas, que es un problema que viene desde hace mucho tiempo.

En Yucatán también nos reportan otras invasiones por parte, ahí sí mencionan a Loret de Mola y mencionan a otro grupo de empresarios, que están invadiendo propiedades privadas y sobre todo propiedades de adultos mayores y personas maya hablantes.

¿Existe alguna estrategia en donde el gobierno federal pueda resolver estos problemas de invasión?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, estamos resolviendo problemas agrarios, en la medida de lo posible, ¿no?, porque avanzó mucho el despojo de la propiedad social.

Volvemos a Salinas, reformaron el artículo 27 de la Constitución para poner al mercado las tierras ejidales y ahora hay ejidatarios que son latifundistas. Desde luego, no son campesinos, es gente que ha ido adquiriendo propiedades, sobre todo en zonas turísticas. Esa fue una reforma a la Constitución, artículo 27, porque no se podía vender la tierra ejidal; sin embargo, se llegó a estos extremos y desde luego con la corrupción se fue legalizando todo este despojo y da mucha tristeza que los campesinos o hijos de ejidatarios ahora trabajan como peones asalariados en las propiedades que fueron de sus antepasados.

En el caso de la Riviera Maya, ahí donde estuvieron, eso era tierra nacional, es cosa de revisar la historia de Quintana Roo, era un estado muy despoblado. Todo esto que ahora es Playa de Carmen, Cancún mismo, en los años 50, en los años 60 del siglo pasado no había población, era mucha tierra y poca gente.

Entonces, empiezan los desarrollos turísticos, era territorio y nombran desde el centro a los gobernadores. Hubo buenos gobernadores, estoy tratando… Bueno, Rojo Gómez fue gobernador de Quintana Roo y luego otros, David Gustavo Gutiérrez.

Pero en ese tiempo, cuando empieza el auge turístico, coincide con el inicio del gobierno de Echeverría. El proyecto de Cancún se diseña cuando estaba Antonio Ortiz Mena de secretario de Hacienda en el gobierno de Díaz Ordaz y empieza a construirse y a desarrollarse con Echeverría.

Entonces, como pensaban en hacer un plan integral, se crearon fideicomisos. Ahí donde estuvieron ustedes era un fideicomiso, creo que es el fideicomiso de Xel-Ha si no me equivoco. Estamos hablando de 50, 60, 100 mil hectáreas. Todo eso que era de la nación ya no existe, todo eso se privatizó y ahí fue donde se hicieron estos desarrollos turísticos.

Entonces, con sobornos a los antiguos pobladores les fueron comprando las tierras o las tierras nacionales las fueron adjudicando a particulares, esa es la historia. Y por eso lo de Calica, desde el gobierno de Salinas se entregó lo de los permisos de Calica y luego se renovaron los permisos hasta poseer dos mil 400 hectáreas para bancos de material; y lo mismo en el caso de Xcaret y otros centros. O sea, la principal oposición al Tren Maya viene de ahí, porque se sentían los dueños de ese paraíso.

INTERLOCUTORA: ¿Considera que Calica podría haber estado pagando sobornos a estos empresarios?, porque están realmente a un kilómetro, están a un kilómetro y hacen detonaciones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Si no había soborno, había influyentismo, porque uno de los permisos se entrega un día antes de que termine el gobierno de Zedillo, uno o dos días antes, o sea, está documentado. Y muy influyentes, muy protegidos, porque se trata de una de las empresas constructoras más fuertes en Estados Unidos, se llama Vulcan.

Entonces, tenían una demanda contra el Gobierno de México, tienen, porque no se les autorizaba ampliar la extracción de material.

Entonces, llegamos a un acuerdo, decir: A ver, ya no vamos a permitir que extraigan material porque esto es un agravio, una destrucción al territorio.

¿Cuál es el término que…? No es ecocidio.

INTERVENCIÓN: ¿Desastre ambiental?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Desastre ambiental, un desastre ecológico, ambiental.

Entonces, llegamos al acuerdo. Les dijimos, les dimos dos o tres opciones:

Una, se les dan los permisos para que puedan construir con materiales adecuados, como campamentos, utilizar lo que ya escarbaron y que ya son como albercas. No sabíamos, por ejemplo, al principio, que han extraído material de ocho, nueve metros de profundidad, o sea, debajo del mar. Bueno, esa es una opción.

Pero, además, les damos la concesión, se les otorga la concesión para que el puerto, en vez de estar sacando material, sea un puerto de cruceros, que no hay en esa zona, en el macizo continental no hay.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, dijimos, siempre y cuando ya no sigan extrayendo material, que no usen como banco de material, porque se llevan ese material a Estados Unidos.

INTERLOCUTORA: De hecho, presidente, ¿sobre este tema ha hablado con el presidente de Estados Unidos, con el embajador o con alguien?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, con el embajador sí y ellos lo saben y vamos a seguir hablando.

Entonces, nos dicen: ‘Sí, nos interesa’ y nos traen un proyecto. Entonces, ‘muy bien, nada más que necesitamos la autorización del consejo de la empresa’. Bueno, pues que se busque la autorización del consejo de la empresa; mientras tanto, no queremos que sigan extrayendo grava, arena, material de construcción, se para todo para llegar a un acuerdo.

Pasan dos meses, nosotros esperando… Ah, que iban a dar permiso para que entraran las brigadas de la Secretaría del Medio Ambiente, de Semarnat, a hacer el estudio completo porque hay también manglares, hay selva y definir la potencialidad del suelo, cuánto se podía autorizar para presentarles el proyecto, pueden hacer tantas cabañas, convertirlo en un centro turístico.

Entonces, llegamos al acuerdo de que, en tanto no se hacía el estudio, se paraba todo. Y pues estábamos en esa idea, yo fui dos veces más, sobrevolaba la zona y no había movimiento, pero como al tercer mes… Bueno, todavía invité al señor, al CEO, como se les dice a los gerentes, a la inauguración del tren… Digo, del aeropuerto ‘Felipe Ángeles’. Y muy buenas relaciones y tenemos buenas relaciones, o sea, pues aquí no se trata de asuntos personales. Pero voy uno de los últimos viajes y entonces me informan de que estaban trabajando, de que no habían parado.

Quizá pasábamos nosotros los domingos y no veíamos nada o se enteraban de que íbamos y paraban la extracción de material. Pero cuando me informan, digo: No es cierto, no puede ser. Y sí. Ah, pues vamos y ¡oh, sorpresa!

INTERLOCUTORA: De hecho, cuando fuimos los vimos trabajar y Vulcan mandó un comunicado, hace no mucho, diciendo que el Gobierno de México ilegalmente había frenado las laboras dentro de Calica y que ellos seguirían luchando para conseguir que les autorizaran volver a un pleno estado laboral dentro de la empresa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, entonces ahí si ya se tomó la decisión de cancelar por completo la obra. Y así como ellos acudieron a tribunales internacionales, nosotros vamos a acudir a la ONU y a tribunales internacionales.

No dejamos, no cancelamos la posibilidad del acuerdo, pero mientras estemos en el gobierno, apegados a la legalidad, no vamos a permitir que se extraiga material de construcción de Calica.

A lo mejor están pensando ellos que ya va a terminar el gobierno y que van a reiniciar sus labores. Pero vamos a hacer denuncias en la ONU porque… Incluso estoy pensando también hacer una notificación a las bolsas de valores donde cotiza la empresa, porque todos tenemos que cuidar el medio ambiente de verdad, no estos ambientalistas falsos o seudoambientalistas. Estamos trabajando en eso, se está haciendo toda la documentación para fundarla.

Entonces, no cerramos la posibilidad del acuerdo, si ellos dicen: ‘Vamos a que utilicemos las tierras para propósitos turísticos sin afectar el medio ambiente y también queremos tener la concesión para utilizar el puerto’, estamos en lo mismo.

Es más, les planteamos, les compramos lo que tienen, hacemos un avalúo y les compramos y ya nosotros vemos si declaramos reserva natural protegida con el uso de algunas zonas con propósitos turísticos. Pero no podemos de ninguna manera permitir que se siga destruyendo el medio ambiente.

Esto, por ejemplo, no lo vieron estos seudoambientalistas.

INTERLOCUTORA: Está a un kilómetro de Xcaret.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Son vecinos los de Xcaret.

INTERLOCUTORA: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, están en lo mismo y ellos son parte de los que están promoviendo los amparos en contra del Tren Maya. O sea, es un doble juego muy hipócrita que no tiene nada que ver con los campesinos, que ellos ya dieron todas las autorizaciones.

Se hicieron consultas, la gente quiere el Tren Maya porque les va a ayudar, pero estos por alguna razón, porque se sienten que les va a afectar sus negocios o porque eran los únicos o porque si ellos no autorizaban no se podía hacer nada; o por su conservadurismo, porque todos ellos o la mayoría o varios de ellos, para no ser drásticos, pues son fruto del régimen de corrupción y les molesta lo que se hace.

Lo que dices, por ejemplo, del manejo de la tenencia de la tierra en toda esa zona, pues lo mismo. Han invadido hasta el parque natural nacional, arqueológico de Tulum. Y no les estamos planteando desalojo, porque ya algunos llevan ya tiempo ahí, estamos planteando: A ver, vamos a regularizar, pero vamos a bardear toda la zona, eso va a ser el Parque del Jaguar, bardearlo. Ya tenemos el presupuesto, ya tenemos el proyecto para que no sigan invadiendo, porque es un desorden. Y así en otras partes.

Pero, bueno, eso es lo que estamos haciendo.

INTERVENCIÓN: (Inaudible) y no me da la palabra.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ahora te la damos, sí. Pero aquí no es de motines emocionales, ¿eh?, no, aquí es democrático.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días.

Miguel Hernández, del portal de noticias Ángulo 7, de la ciudad de Puebla.

Preguntarle sobre el primer tema de lo que se trató hoy en este informe de Cero Impunidad, del caso de Daniel Picazo. Ayer ya el Congreso federal hacía un llamado para que se aplique la justicia en este caso.

Si bien nos informaban que ya hay detenidos y hay siete detenidos, también saber su opinión si no hay una omisión o hubo una omisión de parte de la autoridad municipal en este caso al no llegar a rescatar a este joven que, bueno, pues fue quemado vivo y las autoridades también municipales solamente dijeron un disculpa a la familia de este joven.

Desde su punto de vista, ¿no hay una omisión de las autoridades municipales en este caso?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, puede haber. Pero tú tienes más información sobre eso.

RICARDO MEJÍA BERDEJA: Gracias, presidente.

Bueno, primero que nada, subrayar la pronta respuesta del gobernador Miguel Barbosa y del fiscal Gilberto Higuera porque inmediatamente se comunicaron, hicieron diligencias y ya hay siete detenidos.

Evidentemente la carpeta sigue abierta, se siguen extendiendo las investigaciones y seguramente la propia fiscalía va a… Además de la imputación directa por el hecho criminal, pues también si hubiera probables omisiones en el auxilio.

Pero creo que esto sienta un precedente importante porque ya de entrada hay siete detenidos y seguramente habrá más. Nosotros estamos en colaboración permanente con la fiscalía y con el gobernador y se estará informando de las nuevas detenciones, de las nuevas acciones que redunden precisamente en que no haya impunidad.

INTERLOCUTOR: En este caso, de hecho, no es el antecedente de un linchamiento de esta naturaleza. En octubre del 2020 también, en un municipio que se llama San Nicolás Buenos Aires, vecinos también cometieron el linchamiento de una pareja, también señalados como supuestos secuestradores de niños. Las dos personas eran originarias de Veracruz y estaban en la población viviendo y simplemente por un pleito que había dijeron que eran secuestradores. Se dio el linchamiento a golpes de esta mujer, que es una abogada o era una abogada y su pareja, e igual, no llegaron las autoridades municipales.

¿Con estos dos casos no falta más apoyo de las autoridades en general hacia los municipios? Que, bueno, entendemos que los municipios tienen corporaciones policiales muy pequeñas y no se puede con turbas. En este caso, por eso le hacía yo el comentario, si no hay una omisión ¿o qué está pasando en este tipo de casos?

RICARDO MEJÍA BERDEJA: Bueno, eso tendría que deslindarlo la propia investigación. Y si efectivamente hubo una omisión, seguramente se abrirá una carpeta al respecto y se podrá imputar. Hay que recordar que en Puebla también recientemente se detuvo elementos de la corporación estatal también por un exceso de fuerza. Creemos que están actuando. También en el penal de San Miguel se detuvo incluso a varios servidores públicos.

Nosotros vamos a estar muy cerca porque nos parece muy pertinente su observación, pero sí señalar que esto sienta un precedente y que también esto no exime de su responsabilidad a la autoridad municipal, porque tiene que actuar como primer respondiente.

Y también hacer un llamado a las redes sociales y a otro tipo de incitaciones que luego hay que generan este tipo de situaciones en las propias comunidades, que son caldo de cultivo para que algunos sujetos sin información pues criminalicen o señalen a personas que, como en el caso de Daniel, no tenían nada que ver en ningún hecho de esta naturaleza y que, además, aunque lo hubiera habido, no es la manera, nadie puede hacerse justicia por su propia mano y menos privar de la vida a nadie.

Gracias.

INTERLOCUTOR: En otro tema, presidente, preguntarle, en Puebla, de acuerdo a datos de la Fiscalía General de Justicia del estado, hubo 148 feminicidios en tres años, de los cuales 41 eran madres que dejaron huérfanos a 82 hijos e hijas.

Quiero preguntarle qué opina de incluir a los hijos e hijas de mujeres asesinadas por feminicidios en programas de ayuda en automático para resarcir la deuda del Estado mexicano en estos casos. ¿Qué se puede hacer en estos casos?

Entiendo que están las becas de bienestar. Sin embargo, saber si opinión, si tendrían que hacer, entrar en automático estos huérfanos a este tipo de programas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se puede hacer algo especial, aunque por lo general cuando se trata de estos casos se apoya con los Programas de Bienestar de inmediato, con becas, con trabajo a los jóvenes, se apoya a los familiares.

Debe de tenerse presente que ya el programa de Bienestar está llegando a 25 millones de familias en el país, se ha ido extendiendo y en todos los casos se apoya, se ayuda, cuando se solicita.

Es muy poco que en mis giras, por ejemplo, me diga un adulto mayor: ‘No me ha llegado mi pensión’; o un estudiante que está recibiendo una beca, que me diga: ‘No me ha llegado’ o ‘me la suspendieron’. Eso se está manejando muy bien, pero sí podría haber un programa especial para eso y nosotros tenemos la obligación de ayudar, de apoyar.

INTERLOCUTOR: Como sucede con este programa que tienen para apoyar a las personas con discapacidad, que creo que hay una bolsa integrada con los gobiernos estatales, también se podría aplicar en este tipo de casos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí. Incluso en Gobernación hay apoyos para víctimas y, si se hace la solicitud, ayudan los gobiernos estatales y ayuda también el gobierno federal.

INTERLOCUTOR: Ya en el último tema, preguntarle, ayer los diputados…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y no hace falta un programa especial, porque también ya eso hay que irlo haciendo a un lado. El gobierno tiene que ayudar, no con programas especiales, el gobierno tiene como propósito hacer justicia, garantizar la felicidad del pueblo. Entonces, no se necesita para cada caso tener un programa, como era antes; para eso está Bienestar, una secretaría, o Gobernación si se trata de víctimas.

Por ejemplo, existía el programa este que todavía lo añoran los corruptos, el Fonden, cuando había huracanes, temblores, sequías, el Fonden. Yo iba a un estado y hasta los gobernadores: ‘Necesitamos una declaración de emergencia para tantos municipios’, porque se les bajaban recursos, que no les llegaban a los damnificados, se robaban el dinero, o era un medio para obtener sobornos, moches.

Ya lo he dicho aquí, había un grupo de proveedores predilectos del gobierno que vendían catres, que vendían cobertores, que vendían despensas, a precios elevadísimo. A veces no entregaban nada, papeles nada más y era la forma de robarse el dinero.

Ahora que fuimos a Oaxaca, pues ya tenemos el censo de los damnificados, mañana voy de nuevo, pero voy a entregarle a las autoridades municipales su presupuesto. Y la Secretaría de la Defensa entrega casa por casa despensas y casa por casa electrodomésticos, la estufa que perdieron, la cama, el refrigerador.

Nada que se les da arriba a las autoridades o ‘soy la organización humanitaria de la Costa Chica, la Costa Grande, o de la sierra, soy una sociedad civil, una asociación civil y danos a nosotros el recurso y nosotros lo vamos a distribuir’. No.

Hablábamos ayer de la Antorcha Campesina, un escándalo, se llevaban miles de millones de pesos cada año, de todo el gobierno, porque les daba Agricultura, les daba Desarrollo Social, desde luego manejaban vivienda, de todos lados sacaban y, si no, la manifestación. Los gobiernos estatales.

¿Y quiénes se beneficiaban?

Los líderes.

Entonces, ya no, esto del Fonden ya no. O sea, no programas especiales, porque además no rinde el presupuesto, porque se establece el programa especial para los niños huérfanos por feminicidio, es una oficina, un director o coordinador, la dirección para ascensos, la dirección para finanzas y administración, la dirección para la verificación de los apoyos, la dirección de evaluación, dos tres asesores, vehículos, viáticos. Pues ahí se quedó todo.

¿Qué le llega a los afectados?

Nada.

Así estaba el gobierno, puro aparato burocrático, el gobierno estaba ensimismado, el presupuesto era consumido por el mismo gobierno; y ahora no, el presupuesto es del pueblo, nosotros somos facilitadores, a ver: Tenemos esto ahí les va, directo.

Eso me le decían en campaña la gente. Se burlan los conductores de radio, de televisión y mis adversarios cuando hablo del pueblo bueno y sabio. Ellos me decían: ‘Tenga cuidado, ahora vamos a ganar, nada más que no nos mande nada con la gente del gobierno, que sea directo porque, si no, no nos llega’. Y sí es sabiduría, porque, o no llegaba o llegaba con moche. Entonces, eso ya se terminó y sí ayudar, esa es nuestra función principal, o sea, haya justicia.

INTERLOCUTOR: Oiga, la última pregunta, ayer los diputados de Morena están pidiendo a la Fiscalía General de la República y a la UIF hacer una investigación a Alejandro Moreno, del PRI, sobre este supuesto tema de lavado de dinero.

Saber si, desde su opinión, si no ya hay demasiadas evidencias de estos audios que han estado saliendo a la luz pública. El último fue la del martes pasado, donde en este audio se habla de una intención de vender medicinas y despensas a los gobiernos que quedaran del PRI en esta elección pasada y futuras y obviamente involucran a un diputado federal por Puebla como también parte de esa negociación. ¿No son ya demasiadas evidencias para que ya la fiscalía pueda hacer algo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es un asunto de la fiscalía. Pero ya no meternos en cuestiones partidistas, ya la gente sabe, aunque no se ha difundido mucho, pero cuando se trata de estas cosas no todos los medios informan.

INTERVENCIÓN: ¿No constituye un delito?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero que lo investiguen las autoridades competentes y que sea la fiscalía en este caso la que resuelva porque, si no, nos acusan de persecución y ya he dicho muchas veces que no es mi fuerte la venganza.

Además, en términos estrictamente políticos, hasta ayuda el que todo esto se ventile para que se sepa cada vez más. Es que antes se cometían toda clase de fechorías y la gente no se enteraba; ahora, por más que los medios convencionales se hagan de la vista gorda, como existen las redes sociales, como también hay medios convencionales que tienen que informar porque tienen que buscar un relativo equilibrio, no nos pueden estar pegando todos los días, tienen que decir que también está mal del otro lado, entonces ya la gente se entera. Eso es lo más importante, que la gente esté informada.

Antes no, era un control absoluto, era propaganda y el nivel de manipulación era extremo; ahora ya no, por eso están desconcertados. Imagínense lo que está pensando Claudio X. González: ‘Tanto dinero invertido, hasta del gobierno de Estados Unidos, de los empresarios que aportaban y la gente no entiende’.

Y de ahí a decir que el pueblo es ignorante, pues hay un paso. Muchos lo dicen, muchos, por esa mentalidad retrógrada, conservadora, porque ya son otros tiempos, no entendieron. Yo he estado insistiendo de que ya cambió la realidad y ellos no aceptan que ya cambió la realidad, que ya la gente pues está muy consciente, cada vez más consciente.

Imagínense qué racionalidad política tiene el decir ‘no vamos a aprobar nada que envíe como iniciativa de reforma a la Constitución o a las leyes el Ejecutivo’. Yo pensaba que era Claudio el que los había aconsejado, pero hace poco leí, me mandaron una copia de un artículo —a ver si no lo tienes— de Aguilar Camín y ahí me di cuenta que él es asesor. Está mejor Claudio. A ver si lo pones nada más para…

INTERVENCIÓN: Marko Cortés le contestó.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERVENCIÓN: Marko Cortés le contestó a usted, que le pidió que rectificaran la moratoria constitucional y Marko Cortés lo reta a usted y a diputados de Morena a que aprueben iniciativas que ellos también tienen en la congeladora en la cámara.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que se legisle, para eso les pagan. Allá en el Congreso.

Ahora lo vamos a ver, les vamos a enviar la semana próxima que ya no haya cambio del horario de verano, a ver qué van a hacer. Yo voy a estar, como se dice en el béisbol, los voy a estar fildeando.

Pero, pon lo de Aguilar. Pero para que vean, o sea, que lo hicieron muy bien, en pocas palabras. Pero hay una parte que dice…. Aquí está.

‘En una conferencia de prensa conjunta, PAN, PRI, PRD, establecieron desde ahora que no votarán las reformas constitucionales que el presidente tiene en el horno, ni la reforma electoral ya enviada que desmonta al INE, ni la reforma de la Guardia Nacional aún por enviar, que constitucionaliza el carácter militar de ese cuerpo.

‘La oposición puede parar estas dos reformas de las dos cámaras negando en ambas la mayoría calificada que requieren, lo cual pondrá fin a todo intento de reforma legal trascendente —o sea, ya no habría reforma legal trascendente— por lo que resta del actual gobierno.

‘No es poco lo que la oposición ha decidido contener. De hecho, es marcarle un límite a la profundidad de los cambios legales que el gobierno pueda plantearse todavía’. Y así por el estilo.

‘Desde el punto de vista político, la llamada moratoria constitucional sirve también para quitarle espacio a la especulación sobre posibles divisiones políticas de la oposición ante las propuestas legislativas del gobierno.’

O sea, él es uno de los asesores. Pero no tiene razón en lo que plantea. El Poder Legislativo está hecho para legislar; entonces, si va a haber moratoria, o sea, no se va a aprobar nada, pues mínimo que no cobren. Y ahora vamos a ver, cuando envíe lo de la reforma a lo del horario de verano, a ver qué van a hacer.

Y dice: ‘Reformas trascendentes, ya no van a haber’. Si los problemas de un país, los problemas de México tuviesen que ver con las leyes, no habría problema, no todo depende de las leyes.

Claro que nosotros vamos a seguir haciendo reformas trascendentes, sin violar el marco legal, porque no hay ninguna ley que nos diga: ‘Síganle pagando publicidad a Aguilar Camín’, ninguna ley. Entonces, continúa la reforma trascendente de no comprar lealtades ni conciencias.

Ninguna ley dice: ‘Está permitido robar’; ninguna ley dice: ‘Hay que establecer a impunidad’; ninguna ley dice: ‘Atiende nada más a los potentados, no voltees a ver a los pobres’. No. Tenemos margen para seguir transformando, por eso están en un error.

Y en el caso de la reforma electoral, de todas maneras, ya va a salir… ¿Cómo se llama?

INTERVENCIÓN: Lorenzo Córdova.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lorenzo Córdova y se puede elegir a uno mejor.

INTERVENCIÓN: O Ciro Murayama.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El señor Ciro Murayama; se puede encontrar uno mejor.

Y, además, está demostrado que el motor del cambio es el pueblo. Miren lo que pasó en Tamaulipas, cuánto temor había, normal o promovido, para que la gente no saliera a votar. Y pues sí, al pueblo de Tamaulipas todo mi respeto, toda mi admiración.

De los seis estados donde hubo elecciones, fue el estado con mayor participación ciudadana. Fue heroico el comportamiento del pueblo de Tamaulipas porque hicieron valer lo que decía Hidalgo y retomaba Juárez: ‘El pueblo que quiere ser libre, lo será.’

Entonces, ¿qué es la democracia?

Es el pueblo.

¿Es el instituto electoral?,

No. Si fuese por ellos, no habría democracia. Es la gente, es el pueblo.

Entonces, claro, se busca una reforma constitucional para que los consejeros sean gentes de inobjetable honestidad, que los elija el pueblo a los consejeros. Ah, ¿no quieren eso?, porque quieren tener a los mismos, ese prototipo de Lorenzo Córdova y demás.

¿Por qué no quieren la reforma? ¿Porque ya no van a haber plurinominales?

¿Por qué no quieren la reforma? ¿Porque ya no va a haber billullos?

Porque van a seguir manteniendo un aparato que es el más costoso en el mundo para organizar elecciones y con menos credibilidad.

INTERVENCIÓN: ¿Pediría a Marko Cortés a aprobar la reforma?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, que sigan su camino, va muy bien, ahí la llevan, adelante.

Lo que llama la atención de todo esto es que están cuestionando al presidente del PRI y en vez de salirlo a defender son unos ingratos, se quedan callados, porque ahora ni lo conocen, cuando él les dio todo.

¿Ha salido este señor del PAN a defenderlo?

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Que no qué?

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿No ha salido Diego a defenderlo, Fox, Creel, Calderón? ‘Alito’, aguanta, el pueblo se levanta.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente; buenos días, subsecretario.

Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias.

Mi primera pregunta es si usted, señor presidente, nos podría explicar cuál es el plan energético que están planteándose en el Istmo de Tehuantepec. Tengo conocimiento, la semana pasada la Comisión Federal de Electricidad dijo de algunos proyectos, como un gasoducto, una de licuefacción para exportación a Asia. Explicarnos en qué tiempo va a estar esto y el aseguramiento de gas natural a las ocho plantas industriales que va a haber en este corredor del Tren Transístmico y unas tarifas especiales. Y si esto lo platicó con John Kerry el martes pasado.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, en el istmo se va avanzando bastante. ¿Por qué no pones el mapa?

Se están rehabilitando los dos puertos y se está avanzando en el rompeolas en Salina Cruz, que va a ayudar para que puedan llegar embarcaciones de gran calado al puerto y quitarle la fuerza al viento, a las olas. Es un muelle de kilómetro y medio que se está construyendo hacia el mar, esto va a ayudar mucho.

Y también se están ampliando espacios para contenedores en Salina Cruz y en Coatzacoalcos.

Ya se está avanzando en la construcción del tren, este año va a quedar ya terminada la vía. Tenemos nada más problema en un tramo, que la empresa se ha quedado rezagada, pero se va avanzando. Estuve viendo también eso ahora.

Estuvimos aquí, aquí. Este es el proyecto, o sea, cómo unir el Pacífico con el golfo, el Atlántico y la costa este de Estados Unidos. Entonces, estamos terminando aquí la refinería de Dos Bocas.

Y tenemos posibilidades de trabajo, aquí están laborando cerca de 30 mil obreros, 25, 30 mil, pero cada día que pasa van a ser menos, porque ya estamos terminando la obra y al final van a quedar mil 500 técnicos operando la refinería. Entonces la idea es que todos los que están trabajando aquí les podamos lo más pronto posible garantizar trabajo.

Entonces, desde luego, está el Tren Maya, que va a aumentar como a 100 mil empleos hasta el 23; o sea, que de aquí se pueden ir acá y va a haber trabajo. Y están trabajando, pero va a haber más trabajo.

Pero también queremos tener trabajo aquí y les decía yo de que aquí se está, en Salina Cruz, se está haciendo un rompeolas, se está ampliando el puerto y se está rehabilitando la vía.

Entonces, este es un proyecto extraordinario que viene desde la Colonia, del presidente Juárez, lo planteó. Fue motivo de un cuestionamiento del conservadurismo, porque se estuvo por firmar un convenio con el gobierno de Estados Unidos para el istmo, el famoso…

INTERLOCUTOR: McLane Ocampo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: McLane Ocampo, sí y el Senado de Estados Unidos lo rechazó.

Y luego Porfirio Díaz lo retoma y es el que más lo convierte en realidad, porque Porfirio Díaz es el que hace este puerto y este puerto, Coatzacoalcos y también el puerto de Veracruz y el tren del Istmo.

Estas obras las hace con su contratista predilecto, Pearson, un inglés, que además le concesiona las tierras de aquí para el petróleo y empieza la primera refinería en la época del porfiriato en Minatitlán.

Pearson era el dueño principal, socio principal de la compañía El Águila, esa compañía de petróleo, estaba como miembro del consejo de administración.

INTERLOCUTOR: Era inglesa, ¿no?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Era inglesa y un hijo de Porfirio Díaz era miembro de la compañía, como consejero de El Águila. Bueno, el caso es que ahí va el proyecto.

Ah, ¿por qué no funcionó cuando Porfirio Díaz, si hicieron los puertos, si estaba el ferrocarril?

Bueno, porque Asia, los países de Asia estaban dormidos, todo el tráfico era por el Atlántico y este era el puerto principal, Veracruz. Entonces, pues se tenía la infraestructura, pero no había transporte marítimo, no había transporte de mercancías.

Ahora, ya cambió. Ahora, hablando de contenedores, a México llega el 70 por ciento de los contenedores por el Pacífico y por acá el 30; o sea, maneja más contenedores Manzanillo y Lázaro Cárdenas que Veracruz, porque Asia despertó y China se convirtió en la fábrica del mundo.

Entonces, ahora que retomamos el proyecto porque no funcionó, aunque estaba la infraestructura y era la intención de Porfirio Díaz, porque le tenía mucho afecto al istmo, a Oaxaca. Se cuentan cosas que no tienen que ver con la realidad, porque hay leyendas de un amor que tenía en Tehuantepec, Juanacata, aquí. Pero esa son otras cosas, eso se los dejo de tarea a ustedes para que lo investiguen. La verdad, que sí quería mucho toda la región del istmo.

Y entonces no funcionó, aunque había la infraestructura, por lo que estoy planteando, porque Asia no era lo que es ahora. Entonces, nosotros estamos retomando el proyecto.

Bueno, después vino la Revolución, esto quedó en el abandono y ya sabemos lo del periodo neoliberal. De aquí para acá nada, nos les interesaba a los neoliberales el sur sureste, ni siquiera para robar. Gracias a eso no concesionaron esta vía, ni esta, ni esta, a Guatemala, las tres, o sea, de Mérida a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Salina Cruz y aquí del istmo hasta Guatemala, hasta los límites de Guatemala, por acá, aquí por Tapachula, Ciudad Hidalgo. Entonces, lo dejaron, yo me puse feliz cuando supe esto.

Entonces, de aquí…

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, es que es interesante.

De aquí para acá todo el norte concesionado.

¿Qué queremos aquí?

Ya aquí se decidió que vamos a hacer una coquizadora, porque tenemos la refinería de Salina Cruz, que es de las pocas que quedan sin tener una coquizadora para ya no producir combustóleo, sino gasolinas. Entonces, estamos por resolver ya el inicio de esta planta coquizadora, es una inversión de 60 mil millones de pesos y aquí se van a requerir tres mil empleos, tres mil trabajadores.

Y aquí mismo queremos tener una planta de licuefacción, pero necesitamos el gas de Coatzacoalcos y necesitamos tener un tendido de un gasoducto.

Aprovecho para pedirle a la gente que nos ayude para que se nos demore mucho el derecho de vía, porque con esta planta de licuefacción, con la coquizadora y con la planta de licuefacción son seis mil empleos.

La planta de licuefacción ya no me va a tocar a mí inaugurarla, porque esa lleva más tiempo, pero va a quedar en construcción. La coquizadora sí me va a tocar un día antes de que yo me vaya, ese es, porque ya tenemos el tiempo metido, pero como tenemos ya proyectos ejecutivos de Dos Bocas, de una planta parecida, una coquizadora y una que estamos haciendo también en Tula, o sea, ya tenemos el proyecto ejecutivo, eso nos permite avanzar.

Entonces, estas dos plantas van a ser como anclas. Y aquí tenemos, de aquí para allá. ya tres mil 500 hectáreas, tenemos 10 parques industriales, en promedio 350 hectáreas por parque industrial, que vamos a dar facilidades para que no se pague impuestos y se instalen empresas que puedan producir y generar empleos.

INTERLOCUTOR: Y tarifas especiales para el gas natural.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El gas que viene aquí va a tener ramales en los 10 parques industriales, más la política especial fiscal. Y en Coatzacoalcos lo mismo, pero esto va a ser gas para Europa.

INTERLOCUTOR: De exportación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De exportación, pero también es lo mismo, es generar los empleos.

Eso es lo que estamos ahora haciendo, en esto estamos, esos son los últimos proyectos y ya no más.

INTERLOCUTOR: En una segunda pregunta, así rapidísimo, ya se nos viene el tiempo encima, quiero saber su opinión de… Hubo un estudio de unos académicos europeos, que las plantas de extracción de petróleo de Pemex y de otras estaban quemando el gas para hacer esta extracción y que había… en diciembre se liberaron, se emitieron 40 mil toneladas de metano, de gas metano al quemarse esto, que es muy contaminante este gas metano.

Y entonces la senadora Xóchitl Gálvez que es, es… lee por encimita y arregla las cosas tiene mucho desconocimiento de los temas energéticos, a pesar de que es ingeniera, ella dice que… da a entender que este problema empezó el 1º de diciembre del 2018 ¿no?, cuando este problema tiene décadas de que se extrae, porque no hay la infraestructura en gasoductos para aprovechar este gas natural y no se queme y que se aproveche.

Ahorita por lo que tengo entendido hay dos cosas: tenemos ya 22 mil kilómetros de gasoductos, está el Mayakán, están estos que se están haciendo, su gobierno en el 2019 arregló con el sector privado que se hicieran 19, que se acabaran de construir los 19 gasoductos.

Entonces ya se tiene la infraestructura, además de que hay un acuerdo trilateral, que yo quisiera saber si lo platicó ahora con John Kerry, un acuerdo trilateral con Canadá y Estados Unidos para bajar la emisión de metano en un 45, 40 por ciento.

Y explicarle a la senadora que este problema viene desde hace muchos años por la falta de infraestructura, pero que ya se está teniendo esta infraestructura y están los compromisos del cambio climático, de hacer algo porque no venga este cambio climático y por la transición energética.

Entonces, yo quisiera saber.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, a reserva de que amerita más tiempo, nada más decirles que el problema del gas o de la quema del gas en la atmósfera se originó cuando tomaron la decisión de inyectar pozos con nitrógeno y extraer más crudo, sobre todo en Cantarell.

¿Qué hicieron al inicio?

Se extrajo más crudo. Acuérdense que en el 2004 con Fox se llegó a tener una producción de tres millones 400 mil barriles diarios, porque se estaba sobreexplotando Cantarell. Entonces, con esas intervenciones que hicieron a los pozos contaminaron los pozos con nitrógeno y con gas y tuvieron que quemar más gas, llegaron a quemar 600 millones de pies cúbicos de gas diarios.

Un desastre, eso afectó mucho. Ese mal manejo de Cantarell nos llevó a que la declinación de Cantarell es así ahora, se está cayendo. Estamos hablando del campo petrolero más grande de México y uno de los más grandes del mundo, que lo explotaron de manera irracional.

Entonces, en efecto, ese tema lo tratamos con el señor Kerry y estamos ya trabajando en dos programas para reducir la quema de gas a la atmósfera y es parte de lo que voy a plantear mañana en la cumbre de medioambiente, de cambio climático que vamos a tener, es uno de los temas.

INTERVENCIÓN: ¿A qué hora es?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En la mañana.

Es una de las propuestas, pero llevaría más tiempo explicarlo. Y sí es algo que ya estamos atendiendo porque es lo más irracional que puede haber, el estar comprando gas y tener que quemarlo aquí, con la contaminación que implica. Entonces, ya estamos en eso, estamos trabajando en eso, vamos a explicar.

INTERLOCUTOR: Resulta que no sabe la senadora, hay emisión de pentano en las granjas piscícolas, sobre todo de Yucatán, hay una cantidad exorbitante de emisión de gas pentano, esa es otra cosa que la senadora…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero no hay que meterse, no.

Bueno, nos vemos mañana, mañana, sí, mañana.

