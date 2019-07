Pero no todos los que fueron afectados acataron la orden de decomiso de Bonadio. Una de las personas que apeló fue Carolina Pochetti, viuda de Muñoz y continuadora del lavado de dinero luego del fallecimiento del que fuera secretario de los Kirchner. La mujer se opuso- según confirmaron fuentes judiciales a Infobae– al decomiso de los tres garages que había comprado el secretario de los Kirchner en la Capital. Uno de ellos está en Villa Urquiza y situado en la calle Pedro Ignacio Rivera al 5700. Ese no tiene uso comercial y allí funcionaban las oficinas del esquema de negocios montado por Muñoz. También apeló el decomiso de los garages comerciales que le dieron dinero en los últimos años y están situados en la calle Malabia al 1700 de Palermo y en la calle Amenábar al 1900 de Belgrano. En cambio la viuda de Muñoz, quien declaró como arrepentida y reveló que unos 30 millones de dólares ilegales están invertidos en Turks and Caicos, no reclamó por el decomiso ordenado sobre la lujosa casa de más de 1000 metros cuadrados de la calle Williams el 5600 en el barrio porteño de Saavedra.