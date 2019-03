La presente promoción denominada "Lollapalooza en Argentina" (en adelante, "promoción") es organizada por THX Medios S.A. (en adelante, "organizador"). En la misma se procederá a establecer los ganadores de la totalidad de 17 pares de entradas para el Lollapalooza que se celebrará en Argentina los días 29, 30 y 31 de marzo de 2019. Se podrá participar por las entradas comentando los posteos publicados para tal fin en Facebook.com/infobae, Twitter.com/Infobae, Instagram.com/Infobae y YouTube.com/Infobae. Los ganadores se obtendrán a través del sistema EasyPromos. La promoción es válida para mayores de 18 años que posean domicilio dentro de la República Argentina. No podrán participar empleados de INFOBAE. La promoción se desarrollará desde el día 22/03/2019 hasta el 26/03/2019 . Promoción sin obligación de compra. Stock: 17 pares de entradas para el Lollapalooza Argentina a ser utilizadas los días 29, 30 o 31 de Marzo 2019 según corresponda. Las entradas deberán retirarse hasta el viernes 29 de marzo en Humboldt 1550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 9 a 18. El Premio (las entradas) no incluye ninguna otra prestación, bien o servicio adicional no especificado en estas Bases. El Organizador no se hará cargo de ningún gasto extra y/o adicional en que incurra el ganador que no esté expresamente incluido en el Premio. El Premio es intransferible y no podrá ser canjeado por dinero en efectivo o por otros bienes o premios. En caso de que por cualquier circunstancia uno o más ganadores no pudiesen o no quisiesen aceptar su Premio, dicho premio permanecerá en poder del Organizador. Cualquier impuesto que grave la obtención del Premio o gasto en que deban incurrir los ganadores en relación o con motivo de los mismos estará a cargo de cada ganado. Asimismo cualquier divergencia que surja entre un participante y el Organizador producto de la interpretación, ejecución y decisiones a las que se refiere el punto anterior, serán dirimidas por y ante los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires. THX Medios S.A, con domicilio en Humboldt 1550, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respeta el derecho de los participantes de esta Promoción a la protección de sus datos personales, los cuales están amparados por la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326. El participante que desee suprimir o conocer los datos de su persona que constan en la misma, actualizarlos o rectificar errores, deberá comunicarse por correo al domicilio indicado más arriba. Sus datos sólo serán utilizados a los efectos del desarrollo de este Concurso y luego serán suprimidos de la mencionada base. La inexactitud o falsedad de los datos suministrados por el participante, o la ausencia de alguno de ellos, invalidarán su participación en la Promoción. El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326. La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.