"Estimado Gabriel. México también es Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Tu comentario es segregacionista, xenófobo y facista. No suma. Divide. Enoja", "Si México no tuviera que cargar con Quadris, Lozanos, Belaunzaranes, Foxes y Peñas, seríamos un país de primer mundo sin desabasto por huachicol, Ayotzinapas ni casas blancas" o "Qué haría México sin Oaxaca, Chiapas y Guerrero? Sin las remesas de nuestros paisanos, la producción de energías y sin sus preciosas artesanías?… México no sería el País que es, si le faltara solo uno de sus Estados! Qué bueno que no fuiste Presidente @g_quadri", entre otros.