"¿Pensáis que el club puede poner aquí y ahora 600 millones de libras y comprar seis jugadores de 100 millones? El club no puede hacer eso", sostuvo el portugués al tiempo que señaló que el City sí lo hace: "(Josep Guardiola) llegó, tenía al arquero de la selección de Inglaterra (Joe Hart). No le gustaba y compró al arquero del Barcelona (Claudio Bravo). No le gustó y compró a otro (Ederson). Ahora le gusta. Tenía a Zabaleta y Kolarov, dos jugadores muy buenos, pero ya con más de 30 años. Decide reemplazarlos. Y no lo hace con dos jugdores, sino con tres (Walker, Mendy y Danilo)".