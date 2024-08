Logística: presente y futuro de una actividad central para las sociedades

Guillermo Pereyra es Comprador de Logística en una importante empresa de energía (Foto Movant Connection)

Tanto la primera rueda que se inventó como el proceso que hizo que haya café de otros países en las góndolas de los supermercados, tienen relación con la logística. Desde ese enfoque, en diálogo con Movant Connection, Guillermo hace un repaso de la evolución de la actividad a lo largo de la historia y propone algunos caminos para su desarrollo en Argentina.

¿Qué relevancia tiene la logística en la vida de las personas?

La logística está presente en cada aspecto de nuestra vida, ya sea cuando hacemos las compras, planificamos un viaje o simplemente organizamos una actividad cotidiana como un asado.

Además, la logística es una disciplina mucho más amplia y compleja de lo que a veces se percibe. No se trata solo de camiones o depósitos, sino de todo un proceso que abarca la planificación, gestión y ejecución de diversas actividades para garantizar que las cosas lleguen a donde deben y en el momento adecuado.

Sin embargo, uno de los problemas que tiene la logística es que por mucho tiempo fue limitada únicamente a la gestión de depósitos y al transporte. En ese marco, no se le prestó la atención necesaria y eso no permitió que se profesionalizara al nivel que lo lograron otras áreas. Hasta hace poco, por ejemplo, no existían carreras específicas en logística.

¿Cómo fue evolucionando históricamente la logística?

Los orígenes de la logística se remontan a tiempos antiguos, cuando los primeros grupos humanos comenzaron a emplear ingenio y recursos, como la rueda, para moverse y transportar sus pertenencias.

Más adelante, con las sociedades establecidas y organizadas en colonias, surgieron los primeros almacenes para gestionar excedentes de granos, incluso almacenes subterráneos para evitar robos. Después, a medida que los mercados se desarrollaron, surgió la necesidad de crear rutas comerciales, como las calzadas romanas, que, al ahorrar tiempo y dinero, facilitaron el comercio y el crecimiento del imperio.

Por su parte, los fenicios también impulsaron el comercio internacional a través de rutas marítimas. Y, por ejemplo, el descubrimiento de América fue motivado por la búsqueda de nuevas rutas comerciales.

En tiempos más recientes, con las revoluciones industriales, el ferrocarril y la industria manufacturera hicieron contribuciones significativas. El crecimiento de las comunidades fue impulsado por la expansión del transporte y el desarrollo de rutas.

"Para que la logística siga creciendo en Argentina, creo va a ser muy importante proyectar mejoras en aspectos como el desarrollo portuario y ferroviario", confiesa Guillermo (Foto: Shutterstock)

En los últimos años la logística evolucionó significativamente, impulsada por herramientas informáticas, tecnología e infraestructuras más avanzadas. En ese marco, se avanzó mucho en relación a la seguridad, la trazabilidad y la eficiencia en los almacenes.

Todo esos avances fueron posibles gracias a la introducción de nuevos desarrollos tecnológicos, pero es importante notar que esa evolución también se dio gracias a la intuición y el sentido común de las personas que se desempeñan en el sector, que a menudo deben ofrecer respuestas ante situaciones complejas e imprevistas a pesar de contar con estructuras organizadas.

¿En qué sentido creés que puede seguir esta evolución que describís, tanto en Argentina como a nivel mundial?

Entiendo que en muchos países ya se está avanzando en la implementación del transporte autónomo, especialmente en lo que respecta a correos y pequeñas piezas, que son más fáciles de manejar.

En Argentina en particular, aún existe un gran potencial sin explotar, por ejemplo, en lo que respecta a la utilización de vías marítimas y ferroviarias dentro de nuestro territorio. No siempre es necesario invertir en nuevas tecnologías o infraestructuras. En algunos casos, con lograr un uso eficiente de los recursos existentes ya es suficiente para alcanzar un importante impacto en términos logísticos.

En el caso de nuestro país, creo que también va a ser fundamental entender que la logística tiene un vínculo estrecho con el comercio ya que el transporte es esencial para el crecimiento de las industrias nacionales y regionales, fomenta las relaciones comerciales y contribuye a la generación de empleo.

En ese marco, para que la logística siga creciendo en Argentina, creo va a ser muy importante proyectar mejoras en aspectos como el desarrollo portuario y ferroviario, para así también apuntar a contar con un sistema multimodal más eficiente.