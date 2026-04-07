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Concacaf Champions Cup asegura transmisiones en México hasta 2030 ¿por qué canal se podrá ver?

El torneo de clubes más importante de la región seguirá llegando a México con cobertura en televisión de paga y plataformas digitales

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FOX Latinoamérica y la Concacaf acordaron extender por cuatro años su alianza de transmisión, lo que asegura la emisión de la Concacaf Champions Cup en México hasta 2030.

El convenio incluye las ediciones de 2027, 2028, 2029 y 2030, además de otros torneos regionales de clubes.

La renovación mantiene a la televisora como uno de los principales difusores del futbol de clubes en la región y garantiza la cobertura de competencias que otorgan clasificación a torneos internacionales.

Acuerdo incluye torneos regionales y transmisión multiplataforma

(EFE/Sáshenka Gutiérrez)
(EFE/Sáshenka Gutiérrez)

El contrato también contempla la transmisión de la Concacaf Central American Cup y la Concacaf Caribbean Cup, competencias que forman parte del sistema de clasificación hacia la Champions Cup.

Los partidos se emitirán a través de televisión de paga en FOX y FOX+, así como en la plataforma digital FOX One, ampliando el acceso para la audiencia en México.

Durante el anuncio, Luis Maldonado, vicepresidente de Programación y Marketing de FOX México, señaló que la renovación responde a una estrategia para fortalecer la oferta de torneos internacionales en la región.

Concacaf destaca el crecimiento de sus competiciones

(Sam Navarro-Imagn Images)
(Sam Navarro-Imagn Images)

Por su parte, Philippe Moggio, secretario general de Concacaf, destacó la importancia del acuerdo para la proyección de los torneos y el desarrollo del futbol de clubes en la región.

La Concacaf Champions Cup es la principal competencia de clubes de la confederación y reúne a equipos de la Liga MX, la Major League Soccer, así como clubes de Centroamérica y el Caribe.

Además del título regional, el torneo otorga el pase a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA y a la Copa Intercontinental de la FIFA, lo que incrementa su relevancia en el calendario internacional.

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