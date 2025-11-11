René Higuita arremete contra el arbitraje mexicano por no expulsar a Carrasquilla tras fracturar a Kevin Mier

René Higuita se mostró consternado por la lesión del portero de Colombia. (Crédito @higuitarene1/Instagram)

Pese a que han pasado varios días después de que se hiciera viral la entrada de Adalberto Carrasquilla contra el portero de Cruz Azul, Kevin Mier, la polémica sobre si era tarjeta roja o amarilla continúa. Uno de los personajes más indignados por lo sucedido fue René Higuita, el mítico jugador cafetalero quien lamentó el momento por el que atraviesa su compañero de profesión.

En entrevista con FOX, el famoso guardameta elogió la forma en la que Mier se ha desenvuelto en el fútbol internacional y recalcó su importancia dentro del terreno de juego: “Kevin es el tipo de arquero que está necesitando hoy el fútbol. Es un arquero que no solo juega con los pies, sino que también da mucha garantía en los tres palos”.

Con el ímpetu de llevar a su selección a lo más alto de la próxima Copa del Mundo 2026, Higuita externó su tristeza por la complicada lesión que dejó a su compatriota fuera de las canchas lo que resta de este año y pidió que el arbitraje tenga mayor criterio y herramientas para rectificar sus decisiones.

“Tuve la oportunidad de hablar con Kevin Mier, de ver esa jugada, se me vinieron las lágrimas cuando le pasan este tipo de cosas a un jugador, ¿Qué más les puedo decir? Dios mío, amarilla para esta expulsión. Es injusto. A mí me parece que el árbitro no está haciendo bien las cosas, tiene que empezar a mirar con VAR y ratificarse”, declaró la estrella colombiana.

Tras varios estudios se confirmó la ruptura de tibia. (REUTERS/Henry Romero)

Fanáticos azules piden inhabilitación

Con varias imágenes donde se puede observar la parte del tobillo y la tibia muy golpeadas por el panameño Carrasquilla, los aficionados de Cruz Azul se han manifestado en redes sociales exigiendo a la Liga MX tomar cartas en el asunto.

Desde su perspectiva, es necesario cambiar la tarjeta amarilla mostrada por una roja que le dé a Carrasquilla más partidos fuera o, en su defecto, que pueda regresar a jugar hasta que el propio jugador de la Máquina lo haga a manera de inhabilitación.

Uno de los que más ha hablado sobre el tema fue el polémico Paco Chacón quien, en calidad de árbitro retirado, ha expuesto su punto de vista y considera que fue una falta total de conocimiento solo mostrar una tarjeta preventiva y no la expulsión de manera directa.

“Partido @CruzAzul vs @PumasMX si tú como árbitro no tienes la capacidad técnica para evaluar que está jugada es tarjeta roja, aún viéndola en el monitor de VAR, entonces no tienes nada que hacer en Primera División, Fernando Hernández es un peligro para los equipos y para la @Arbitraje_MX ojalá el “Galán” Elizondo salga a dar la cara y decirnos porque no es roja”, externó desde su cuenta de Twitter (ahora X).