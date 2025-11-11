México Deportes

Entre convocatorias y lesiones, Pumas llega al Play-In con 8 ausencias clave

El plantel universitario enfrentará el reto con múltiples ausencias por motivos ajenos a su control, en un momento clave del torneo

Pumas afronta el Play-In del
Pumas afronta el Play-In del Apertura 2025 con ocho bajas clave por convocatorias internacionales, lesiones y sanciones. REUTERS/Henry Romero

Pumas enfrentará el Play-In del Apertura 2025 con ocho bajas confirmadas por convocatorias internacionales, lesiones y sanciones, en un escenario que complica su panorama competitivo ante Pachuca.

El duelo está programado para el miércoles 20 de noviembre en el Estadio Hidalgo, y el equipo dirigido por Efraín Juárez deberá reorganizar su esquema ante la ausencia de jugadores fundamentales.

La Fecha FIFA previa al encuentro ha provocado que seis elementos del primer equipo sean convocados por sus respectivas selecciones nacionales, lo que afecta directamente la disponibilidad para el partido de eliminación directa.

Keylor Navas fue llamado por Costa Rica para disputar dos partidos de eliminatorias mundialistas: el primero ante Haití el 13 de noviembre en Willemstad, Curazao, y el segundo ante Honduras el 18 de noviembre en San José.

El guardameta estará fuera del país durante toda la semana previa al Play-In. Jesús Angulo, defensor colombiano, fue citado para los amistosos ante Nueva Zelanda (15 de noviembre en Florida) y Australia (18 de noviembre en Nueva York), lo que imposibilita su regreso a tiempo.

El cuerpo técnico de Pumas,
El cuerpo técnico de Pumas, liderado por Efraín Juárez, deberá reorganizar su esquema y recurrir a jugadores de cantera. Imágenes cuenta de X @PumasMX

Pedro Vite fue convocado por Ecuador para dos amistosos en Estados Unidos: ante Canadá el 13 de noviembre en Houston y ante Nueva Zelanda el 18 de noviembre en Fort Lauderdale. Ángel Azuaje representará a Venezuela en los duelos ante Australia (14 de noviembre en Houston) y Canadá (18 de noviembre en Florida), ambos también en territorio estadounidense.

Adalberto Carrasquilla, por su parte, jugará con Panamá ante Guatemala el 13 de noviembre en Ciudad de Guatemala y ante El Salvador el 18 en Ciudad de Panamá. Además, está suspendido por acumulación de tarjetas, lo que lo descarta incluso si regresara a tiempo.

Jorge Ruvalcaba, extremo mexicano, fue incluido en la convocatoria de la Selección Mayor para los amistosos ante Uruguay (15 de noviembre en Torreón) y Paraguay (19 de noviembre en San Antonio, Texas). Su participación en ambos compromisos lo deja fuera del Play-In por logística y recuperación.

José Juan Macías queda fuera
José Juan Macías queda fuera de la fase final del torneo tras sufrir una grave lesión de ligamentos en la rodilla izquierda. (X/ @PumasMX)

A estas seis ausencias por compromisos internacionales se suman dos bajas por lesión. José Juan Macías fue descartado por nueve meses tras sufrir una nueva ruptura de ligamentos en la rodilla izquierda, durante el entrenamiento del 5 de noviembre. El delantero no será registrado para la fase final del torneo.

Por su parte, Guillermo Martínez “Memote” presenta una lesión muscular grado 2 en el isquiotibial derecho, confirmada el 8 de noviembre, con un tiempo estimado de recuperación de tres semanas.

La suma de estas ocho bajas representa un desafío considerable para el cuerpo técnico universitario, que deberá recurrir a elementos de cantera y ajustes tácticos para enfrentar a Pachuca, equipo que también atraviesa una transición tras la salida de Jaime Lozano como director técnico. El Play-In definirá al último clasificado a la liguilla del Apertura 2025, y Pumas llega con una plantilla mermada en un momento decisivo.

