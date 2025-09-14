Uziel Muñoz hace historia y gana la medalla de plata en lanzamiento de bala durante el mundial de Atletismo

Uziel Muñoz gana la medalla de plata en lanzamiento de bala en el Mundial de Atletismo Tokio 2025. (AP Foto/Bernat Armangue)

El atleta mexicano Uziel Muñoz se consagró como subcampeón mundial en la prueba de impulso de bala durante el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025.

Con un lanzamiento de 21.97 metros, Muñoz no solo se adjudicó la medalla de plata, sino que también rompió el récord nacional, superando su propia marca de 21.88 metros establecida en 2023.

Originario de Chihuahua, Muñoz llegó a la final con una clasificación modesta, ubicándose en el noveno lugar con 20.77 metros.

Sin embargo, en su sexto y último intento, logró una ejecución impecable que lo catapultó al segundo lugar del podio, dejando atrás al italiano Leonardo Fabbri, quien terminó con 21.94 metros.

El oro fue para el estadounidense Ryan Crouser, tricampeón mundial y olímpico, con una marca de 22.34 metros.

El mexicano rompe el récord nacional con un lanzamiento de 21.97 metros y logra la mejor actuación de su carrera. EFE/EPA/YOAN VALAT

Este logro representa la mejor actuación en la carrera del mexicano de 30 años, quien previamente había conseguido el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023.

También fue finalista en el Mundial de Eugene 2022, donde terminó en el lugar 11, y alcanzó el octavo puesto en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La medalla obtenida por Muñoz es histórica para México, ya que es la primera en pruebas de lanzamiento al aire libre en un Mundial de Atletismo. Con este resultado, el país suma 14 preseas en la historia de estos campeonatos: tres de oro, cuatro de plata y siete de bronce.

El camino de Muñoz hacia Tokio no fue sencillo. A pesar de estar clasificado como el mejor lanzador del país, la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo inicialmente no lo contempló para el viaje, obligándolo a costear por cuenta propia su participación. Este esfuerzo personal añade aún más valor a su hazaña.

Tras la competencia, Muñoz expresó que esta medalla representa años de sacrificio, entrenamientos intensos y superación de lesiones.

La medalla de Muñoz es la primera para México en pruebas de lanzamiento al aire libre en un Mundial de Atletismo. |Foto: Conade

También dedicó su triunfo a su hermano Mateo, fallecido a los seis años, cuyo nombre lleva tatuado junto a los aros olímpicos.

El resultado de Muñoz en Tokio 2025 lo coloca en la élite del atletismo mundial y marca un antes y un después para el deporte mexicano en disciplinas de campo.

Su desempeño no solo inspira a futuras generaciones, sino que también demuestra que con determinación y esfuerzo es posible alcanzar metas históricas.

Uziel Muñoz ha escrito su nombre con fuerza en la historia del atletismo internacional, y su medalla de plata es testimonio de una carrera construida con pasión, disciplina y resiliencia.