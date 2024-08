Por qué Osmar Olvera agradeció a Ana Gabriela Guevara tras París 2024 pese a quitarle la beca

AMLO aseguró que Osmar Olvera recibe apoyo por parte de la Sedena, aunque sería la Conade quien le tendría que dar los apoyos. REUTERS/Leah Millis

El doble medallista olímpico, Osmar Olvera, llegó a la Ciudad de México la noche de este jueves 15 de agosto después de su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. El clavadista arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y fue recibido con porras, flores y mariachi.

Tras conseguir la medalla de plata en saltos sincronizados y el bronce en trampolín individual, Osmar Olvera agradeció el caluroso recibimiento que tuvo por la prensa, amigos y familiares. En medio de los festejos por su triunfo, dedicó un espacio para agradecer a Ana Gabriela Guevara.

El atleta de 20 años expresó palabras de agradecimiento a la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en la rueda de prensa que ofreció ante los medios dio sus razones para expresar gratitud por Ana Guevara.

Pese a que anteriormente el deportista lanzó una indirecta a la CONADE por retirarle la beca, en esta ocasión ignoró ese conflicto y expresó agradecimiento a Ana Gabriela Guevara por los consejos que le dio previo a su participación en los Juegos Olímpicos.

El clavadista olímpico llegó a México tras su éxito en París 2024 y fue recibido con porras y mariachi 3. Crédito: X/@AztecaDeportes

¿Qué dijo Osmar Olvera sobre Ana Gabriela Guevara?

Osmar Olvera aseguró que sus charlas con la directora de la CONADE le ayudaron a tener un mejor ciclo olímpico, como exatleta le pidió consejos sobre cómo vivir este proceso y dar un buen desempeño.

“Poder hablar con Ana esa vez, la verdad le hice muchas preguntas de cómo fue su ciclo olímpico donde ganó medalla; cómo lo vivió, qué era lo que hacía para controlar esa presión, expectativas y me dio muchos consejos que sin duda los aprecio, muchos de ellos los viví ahora en París y estoy muy agradecido en esa parte”, expresó.

Por otra parte, reconoció que la trayectoria de la exvelocista es de gran valor para todos los atletas. A pesar de que no comparten la misma disciplina, sí dejó en evidencia que su preparación como deportista y lo que vivió en Atenas 2004 ayudó a Osmar a visualizarse en París 2024.

Osmar Olvera agradeció a Ana Gabriela Guevara y a Ma Jin por sus medallas en París 2024 Fotos: CONADE EFE

No habló de las becas y apoyo de CONADE, sino de la actitud que tomó Ana Gabriela Guevara para compartirle consejos sobre cómo vivir unos Juegos Olímpicos.

“Ana, con esa gran carrera deportiva que tuvo ganando medalla olímpica me haya dado un poco de su conocimiento para yo afrontar estos Juegos Olímpicos, sin duda es algo importante para mí”.

Por último, también habló de la importancia que es Ma Jin para los clavados y para él, sentenció que sin ella no hubiera logrado las medallas en París 2024.

Osmar Olvera aseguró que sus charlas con la directora de la CONADE le ayudaron a tener un mejor ciclo olímpico (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

“Creo que Ma Jin es muy importante para los clavados mexicanos y para mí, sin duda, me ha ayudado bastante. En lo personal, creo que si no hubiera sido por ella no tendría estos resultados que he tenido en estos últimos años, es una entrenadora que le gusta lo que hace, le apasiona, le gusta exigirle”, finalizó.