Gobierno de México destaca acciones de seguridad en el AICM

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El Segundo Informe de Gobierno reconoce la colaboración de las autoridades federales con empresas de seguridad privada en los resultados del esquema integral del aeropuerto.

Por las pistas del Aeropuerto Internacional Benito Juárez pasan, cada día, decenas de miles de personas y cientos de vuelos nacionales e internacionales. Salvaguardar esa operación exige un esquema de seguridad robusto e integral, y así lo reconoció la presidenta Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe de Gobierno, el ejercicio de rendición de cuentas más importante del año para su administración.

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El informe destaca que, durante el último año, se realizaron 10,761 patrullajes a pie y 943 en vehículo dentro del aeropuerto, además de 2,336 recorridos dedicados específicamente a localizar y neutralizar posibles artefactos explosivos.

Con esa presencia constante, el aeropuerto reportó el aseguramiento histórico de 335.8 kilogramos de sustancias ilícitas; 1,233 municiones y seis armas de fuego, además de 543.4 toneladas de pepino de mar y 264 especies exóticas retenidas antes de salir del país.

Estas acciones derivaron en la detención de 29 personas (22 mexicanas y siete extranjeras), todas puestas a disposición de la Fiscalía General de la República. También se instalaron 3,629 cámaras de videovigilancia capaces de detectar equipajes abandonados o movimientos inusuales dentro de las terminales.

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Con estos resultados, el informe reconoce el trabajo de la Armada de México, pero también de las empresas de seguridad privada que operan todos los días en puntos de inspección de pasajeros y en las plataformas donde se resguardan las aeronaves.

Actualmente son seis las empresas que prestan ese servicio dentro del AICM, entre ellas Serprosep S.A. de C.V. y Armour King S.A. de C.V.

Pocas veces se reconoce el papel de estas empresas cuando se habla de los resultados de seguridad de un aeropuerto, aunque su labor resulta vital para complementar los esfuerzos de las corporaciones federales.

Detrás de cada cifra, detención y aseguramiento hay marinos y policías, pero también guardias de seguridad privada que, desde su trinchera, hacen posible un aeropuerto más seguro para decenas de millones de pasajeros cada año.

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