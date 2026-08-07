Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a Niall Ferguson, el historiador que habla de una nueva Guerra Fría

El historiador Niall Ferguson conversa con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional sobre el momento histórico de México y su relación con Estados Unidos. (@ClaudiaShein)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió en su cuenta de X (antes Twitter) una fotografía de su encuentro en Palacio Nacional con el historiador británico Niall Ferguson.

“En Palacio Nacional, recibí al historiador especialista en economía, Niall Ferguson; conversamos sobre el momento histórico que vive México y la relación con Estados Unidos”, escribió la mandataria.

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Los desafíos de las relaciones económicas entre México y EEUU

El tema con mayor factor de incertidumbre dentro de las relaciones de ambos países, con exportaciones anuales de México a EEUU por 5300 mil millones de dólares, es la revisión del T-MEC.

El 1 de julio de 2026, la administración Trump decidió no extender el T-MEC por otros 16 años y activó en cambio un esquema de revisiones anuales hasta 2036. La medida convierte cada año en una negociación de facto, con la posibilidad de que cualquiera de los tres socios (incluido Canadá) notifique su intención de retirarse.

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Estados Unidos y México consolidan su agenda para la revisión del T-MEC. Crédito: X/@Claudiashein

Otro rubro decisivo dentro de la revisión del T-MEC es el de los aranceles automotrices.

En abril de 2026, Trump impuso un arancel de 25% a la importación de automóviles, incluidos los de fabricación mexicana. Un mes después lo redujo a 15% para México, condicionado a que los vehículos cumplan las reglas de origen.

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El punto álgido de la negociación es la Sección 232, que mantiene aranceles de hasta 50% sobre metales y sus derivados, independientemente de si cumplen con el T-MEC.

Apenas este 7 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la producción de vehículos ligeros en México cayó el 2.19% interanual en julio, hasta las 302 mil 673 unidades, mientras que las exportaciones disminuyeron el 9.69%, a 261 mil 534 unidades.

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Una vista de dron muestra un área con camiones estacionados que tienen autos cargados en ellos y otros autos en formación en el patio de la planta CIVAC de Nissan, después de que la automotriz japonesa anunciara que la compañía detendría la producción en la planta para finales del año fiscal 2025 como parte de su plan de reestructuración global, en Jiutepec, estado de Morelos, México 30 de julio de 2025. REUTERS/Henry Romero

El pasado 5 de agosto Trump defendió su política arancelaria y colocó a México en la lista de países que, según él, perjudicaron a Estados Unidos durante años. “Arancel es mi palabra favorita”, declaró, y señaló que naciones como China, Japón, Corea del Sur, Alemania, Canadá y México usaron los aranceles en contra de Washington. Sobre Canadá fue más directo: “Es desagradable. Lo son, son desagradables. Amo a su gente, pero son desagradables, un liderazgo desagradable.”

Del lado mexicano, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, descartó que el más reciente esquema arancelario anunciado por Washington el 23 de julio represente un cambio real para México.

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Quién es Niall Ferguson

Incluido en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time, en 2004, Ferguson es reconocido por sus conocimientos en historia económica, financiera y del imperialismo.

Desde 2018, Ferguson sostiene la tesis de que el mundo vive una segunda Guerra Fría entre Estados Unidos y China. Sin embargo, la nueva es más peligrosa que la primera porque China es un adversario económicamente mucho más poderoso que la Unión Soviética.

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Niall Ferguson durante una conferencia en Beverly Hills, California en 2025 REUTERS/Mike Blake

El también investigador senior en la Hoover Institution de la Universidad de Stanford y colaborador del Belfer Center de Harvard ha escrito 16 libros, entre los que destacan The Pity of War (1998), Empire (2003) y The Ascent of Money (2008).

En The Ascent of Money, libro que fue adaptado a un documental ganador de un Emmy, Ferguson sostiene que la historia de la civilización humana no puede entenderse sin la historia del dinero y las finanzas.

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“Si el sistema financiero tiene un defecto, es que nos refleja y nos magnifica tal como somos. El dinero amplifica nuestra tendencia a reaccionar de forma exagerada, a oscilar entre la euforia cuando las cosas van bien y la depresión profunda cuando van mal. Los auges y las crisis son, en el fondo, productos de nuestra volatilidad emocional”, escribió el historiador.