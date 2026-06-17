Divorcio y finanzas: Profeco revela las 4 claves para reorganizar el dinero tras una separación, sin caer en deudas

La imagen representa la complejidad de la división de bienes y ahorros durante un proceso de divorcio, con elementos como dinero, propiedades y asuntos legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando una pareja se separa, no solo cambian las dinámicas familiares y emocionales, también se transforma por completo la forma de administrar el dinero. Ante este escenario, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) difundieron una serie de recomendaciones para ayudar a madres y padres de familia a reorganizar sus finanzas y evitar problemas económicos después de una ruptura.

La iniciativa surge en el marco del Mes del Padre, una fecha que invita a reflexionar sobre la evolución del papel de los hombres dentro de las familias y los desafíos que enfrentan cuando ocurre una separación. De acuerdo con ambas instituciones, mantener el equilibrio financiero en esta nueva etapa requiere planeación, disciplina y una adecuada administración de los recursos disponibles.

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Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México se registraron 161 mil 932 divorcios, lo que equivale a cerca de 33 separaciones por cada 100 matrimonios. Estas cifras reflejan la importancia de contar con herramientas que permitan afrontar los cambios económicos derivados de una ruptura y garantizar el bienestar de todos los integrantes de la familia.

Las autoridades explicaron que, tras una separación, las personas deben continuar cubriendo responsabilidades compartidas, como el sustento de hijas e hijos, al mismo tiempo que enfrentan nuevos gastos relacionados con renta, servicios, transporte o incluso el equipamiento de una nueva vivienda. En muchos casos, estos compromisos deben atenderse con el mismo nivel de ingresos o incluso con recursos más limitados.

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Las 4 claves para reorganizar las finanzas tras una separación

1. Realizar un diagnóstico financiero realista

El primer paso consiste en conocer con precisión la situación económica actual. Profeco recomienda revisar detalladamente los ingresos, las deudas y los gastos reales para elaborar un presupuesto que sea viable y acorde con las nuevas circunstancias. Esta evaluación permitirá identificar áreas de ajuste y evitar decisiones financieras impulsivas.

2. Priorizar las obligaciones legales

Las instituciones destacan que compromisos como la pensión alimenticia deben ocupar un lugar prioritario dentro del presupuesto. Además, aconsejan analizar estos gastos junto con las necesidades personales básicas y el ahorro, con el objetivo de cumplir las responsabilidades legales sin recurrir a nuevos créditos o endeudamientos.

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3. Ajustar el estilo de vida al nuevo ingreso

Uno de los errores más frecuentes después de una separación es intentar mantener el mismo nivel de gasto. Por ello, Profeco recomienda adaptar el estilo de vida a los recursos realmente disponibles para evitar presiones financieras innecesarias.

Asimismo, sugiere implementar herramientas de organización, como calendarios de pago o recordatorios automáticos, que ayuden a cumplir puntualmente con las obligaciones económicas y reduzcan el riesgo de recargos o cargos adicionales.

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4. Pensar en el futuro y proteger el patrimonio

La última recomendación consiste en fortalecer la estabilidad financiera a largo plazo mediante acciones preventivas:

Crear un fondo de emergencia para enfrentar imprevistos.

Revisar periódicamente la situación financiera.

Realizar ajustes oportunos al presupuesto.

Formalizar acuerdos para brindar certeza jurídica.

Evaluar seguros que ayuden a proteger el patrimonio familiar.

Estas medidas pueden contribuir a una mayor tranquilidad económica y a una mejor planeación del futuro, especialmente cuando existen hijos de por medio.

La educación financiera, clave para una separación menos complicada

Para Profeco y Condusef, la educación financiera juega un papel fundamental durante los procesos de separación. Mantener un control adecuado de los ingresos y gastos, cumplir con las obligaciones legales y planificar a largo plazo permite reducir el estrés económico y facilita la adaptación a una nueva realidad familiar.

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Las dependencias federales recordaron que el artículo completo titulado “Paternidad y Finanzas tras una separación” puede consultarse en la Revista del Consumidor, donde se ofrecen más consejos para enfrentar este tipo de cambios de manera responsable y ordenada.