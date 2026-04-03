México

Accidente en juego de feria deja cuatro personas lesionadas en Ometepec, Guerrero

El incidente se debió a un desperfecto mecánico en la atracción conocida como “El Martillo”

Guardar
Google icon
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Una falla en un juego mecánico durante la Expoferia de Semana Santa en Ometepec, Guerrero, provocó la caída de varios jóvenes y dejó como saldo al menos cuatro personas lesionadas.

El incidente ocurrió en la colonia Campo Aéreo, en la región de la Costa Chica, y movilizó a cuerpos de emergencia estatales y municipales, quienes acudieron al lugar para brindar atención médica y realizar labores de verificación.

PUBLICIDAD

Desperfecto mecánico provocó el incidente

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC) del estado, el accidente se originó por un desperfecto mecánico en uno de los juegos conocidos como “El Martillo”.

El fallo provocó que los ocupantes perdieran estabilidad y cayeran desde el aparato en movimiento, lo que derivó en las lesiones de los jóvenes que se encontraban en el juego al momento del incidente.

PUBLICIDAD

Atención de emergencia y traslado de lesionados

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Tras el reporte del accidente, personal del Centro de Atención a Emergencias de la región Costa Chica acudió al sitio para brindar los primeros auxilios. Testigos señalaron que algunos de los jóvenes fueron atendidos en el lugar, mientras que otros fueron trasladados a hospitales cercanos.

Dos de los lesionados fueron llevados por sus familiares a recibir atención médica, mientras que los otros dos fueron trasladados en ambulancias de Protección Civil al hospital del IMSS-Bienestar.

En audios difundidos desde el sitio del incidente, se mencionó que algunos de los jóvenes permanecían inconscientes al momento de recibir auxilio, lo que generó mayor movilización de los servicios de emergencia.

Verificación de condiciones y situación actual

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Tras el accidente, autoridades estatales y municipales iniciaron revisiones en la zona de la feria para verificar que los juegos mecánicos cuenten con licencias vigentes y pólizas de seguro, además de realizar inspecciones técnicas que permitan determinar las causas exactas del desperfecto.

Hasta el momento, no se ha emitido un reporte oficial actualizado sobre el estado de salud de los cuatro jóvenes lesionados, ni sobre posibles sanciones derivadas del incidente.

Temas Relacionados

FeriasAccidenteOmetepecGuerreromexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La buscaban por secuestro y la encontraron escondida en anexo en Tonalá, Jalisco

Miriam Alejandra “N”, quien tenía una orden de aprehensión por desaparición de un hombre y una mujer así como disparar al hijo de la pareja

La buscaban por secuestro y la encontraron escondida en anexo en Tonalá, Jalisco

Oposición en México culpa a gobiernos de Morena por secuestro de periodista Roxana Berenice Guzmán en Veracruz, exigen localización

En redes circularon los videos del terror que vivió la comunicadora antes de ser secuestrada

Oposición en México culpa a gobiernos de Morena por secuestro de periodista Roxana Berenice Guzmán en Veracruz, exigen localización

Quiénes son los galanes y actrices protagonistas de telenovelas en Televisa que han se han declarado LGBT+

Durante junio, el Mes del Orgullo LGBT+ se vive con fuerza en México, llenando las calles y los medios de mensajes sobre diversidad, inclusión y derechos humanos

Quiénes son los galanes y actrices protagonistas de telenovelas en Televisa que han se han declarado LGBT+

Dos cubanos fueron arrestados, uno peleó con una adulta mayor y con su hijo por una barda en Quintana Roo

La agresión fue registrada por vecinos donde se ve al hombre gritarle a una mujer de la tercera edad y a un joven quien la defiende, posteriormente se identificó como el hijo de la víctima quien también fue agredido

Dos cubanos fueron arrestados, uno peleó con una adulta mayor y con su hijo por una barda en Quintana Roo

Comparar meses no equivalentes y uso exclusivo de promedios diarios: los 4 “trucos” usados por Morena en informes de seguridad

El Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México analizó 108 presentaciones realizadas en la mañanera que les permitió detectar el uso de prácticas incorrectas

Comparar meses no equivalentes y uso exclusivo de promedios diarios: los 4 “trucos” usados por Morena en informes de seguridad
MÁS NOTICIAS

NARCO

Comparar meses no equivalentes y uso exclusivo de promedios diarios: los 4 “trucos” usados por Morena en informes de seguridad

Comparar meses no equivalentes y uso exclusivo de promedios diarios: los 4 “trucos” usados por Morena en informes de seguridad

Suman 5 casos del puerquito rosa en Culiacán: ejecutan a hombre en la colonia 10 de Mayo y abandonan el peluche junto al cuerpo

Estados Unidos usa el narcotráfico como pretexto para intervenir, pero México combate las causas; Sheinbaum destaca avances

Cae en Tijuana presunto implicado en el asesinato del hijo de Ceci Flores: ya suman siete detenidos

Detienen al “Popeye”, Donovan y Fabiola de “Los Tanzanios” en Iztapalapa: son acusados de narcomenudeo, extorsión y homicidios

ENTRETENIMIENTO

Yordi Rosado habla sobre su distanciamiento con Adal Ramones y aclara la polémica de los molletes

Yordi Rosado habla sobre su distanciamiento con Adal Ramones y aclara la polémica de los molletes

Mónica Castañeda regresa a Ventaneando tras la muerte de su hermana: esto dijo en vivo

‘Jessie la vaquerita’ tendrá la misma voz en español latino para Toy Story 5: Irán Castillo lo confirma

Aaron Mercury será juez en Miss Universo México: así se prepara para el certamen

Acusan a Mr. Doctor de estigmatizar a las personas con VIH tras subir entrevista y colocar polémica foto

DEPORTES

¿El fin de una era? Las 7 leyendas del futbol que jugarán su último Mundial en 2026

¿El fin de una era? Las 7 leyendas del futbol que jugarán su último Mundial en 2026

Red Sox vs Yankees: cuándo y dónde ver EN VIVO la clásica rivalidad de la MLB desde México

Cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales femeninas de Roland Garros 2026 desde México

España vs Irak: dónde y cuándo ver en México el amistoso previo al Mundial 2026

Hugo Sánchez se une a LaLiga para abrir exposición de futbol con piezas originales en la CDMX