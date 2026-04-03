Accidente en juego de feria deja cuatro personas lesionadas en Ometepec, Guerrero

(Captura de pantalla)

Una falla en un juego mecánico durante la Expoferia de Semana Santa en Ometepec, Guerrero, provocó la caída de varios jóvenes y dejó como saldo al menos cuatro personas lesionadas.

El incidente ocurrió en la colonia Campo Aéreo, en la región de la Costa Chica, y movilizó a cuerpos de emergencia estatales y municipales, quienes acudieron al lugar para brindar atención médica y realizar labores de verificación.

PUBLICIDAD

Desperfecto mecánico provocó el incidente

(Captura de pantalla)

De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC) del estado, el accidente se originó por un desperfecto mecánico en uno de los juegos conocidos como “El Martillo”.

El fallo provocó que los ocupantes perdieran estabilidad y cayeran desde el aparato en movimiento, lo que derivó en las lesiones de los jóvenes que se encontraban en el juego al momento del incidente.

PUBLICIDAD

Atención de emergencia y traslado de lesionados

(Captura de pantalla)

Tras el reporte del accidente, personal del Centro de Atención a Emergencias de la región Costa Chica acudió al sitio para brindar los primeros auxilios. Testigos señalaron que algunos de los jóvenes fueron atendidos en el lugar, mientras que otros fueron trasladados a hospitales cercanos.

Dos de los lesionados fueron llevados por sus familiares a recibir atención médica, mientras que los otros dos fueron trasladados en ambulancias de Protección Civil al hospital del IMSS-Bienestar.

PUBLICIDAD

En audios difundidos desde el sitio del incidente, se mencionó que algunos de los jóvenes permanecían inconscientes al momento de recibir auxilio, lo que generó mayor movilización de los servicios de emergencia.

Verificación de condiciones y situación actual

(Captura de pantalla)

Tras el accidente, autoridades estatales y municipales iniciaron revisiones en la zona de la feria para verificar que los juegos mecánicos cuenten con licencias vigentes y pólizas de seguro, además de realizar inspecciones técnicas que permitan determinar las causas exactas del desperfecto.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, no se ha emitido un reporte oficial actualizado sobre el estado de salud de los cuatro jóvenes lesionados, ni sobre posibles sanciones derivadas del incidente.