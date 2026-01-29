Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 29 de enero: carga vehicular en la autopista México-Querétaro por accidente

Infórmate sobre los que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.

Se registra percance vehicular en Monza a la altura de Canal de Miramontes , col. Vergel Coapa, alcaldía Tlalpan. Alternativa Vial: Calzada del Hueso.

Se registró un choque en calzada Ignacio Zaragoza al Poniente pasando Canal de San Juan , por percance vehicular. Alternativa vial: Eje 1 Norte.

Se reportó que hay carga vehicular en la Autopista México-Querétaro , km 88, dirección CDMX por accidente que ya ha sido atendido. Unidades de Capufe realizan operativo de vialidad.

Últimas noticias

Michoacán registra sismo de 4.1 de magnitud El temblor sucedió a las 8:03 horas, a una distancia de 28 km de Las Guacamayas y tuvo una profundidad de 47.4 km

Tipo de cambio dólar canadiense peso mexicano de hoy 29 de enero Conoce cuál fue el desempeño de la divisa mexicana frente a la canadiense en las últimas horas

Cómo preparar atole de fresa con chía, bebida tradicional llena de fibra Si buscas una bebida caliente, cremosa y diferente, ésta es la opción ideal para consentirte sin culpa

Cumbres borrascosas en México; ¿Cuándo es su fecha de estreno? Este referente de la literatura, estará protagonizado por los nominados al Oscar, Jacob Elordi y Margot Robbie, quienes le darán vida a Heathcliff y Catherine Earnshaw