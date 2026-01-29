México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 29 de enero: carga vehicular en la autopista México-Querétaro por accidente

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

14:37 hsHoy

Se reportó que hay carga vehicular en la Autopista México-Querétaro, km 88, dirección CDMX por accidente que ya ha sido atendido. Unidades de Capufe realizan operativo de vialidad.

14:22 hsHoy

Se registró un choque en calzada Ignacio Zaragoza al Poniente pasando Canal de San Juan, por percance vehicular. Alternativa vial: Eje 1 Norte.

13:50 hsHoy

Se registra percance vehicular en Monza a la altura de Canal de Miramontes, col. Vergel Coapa, alcaldía Tlalpan. Alternativa Vial: Calzada del Hueso.

12:59 hsHoy

Infórmate sobre los que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.

(@OVIALCDM)
(@OVIALCDM)

