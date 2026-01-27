Valor de cierre del dólar en México este 27 de enero de USD a MXN

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 17,22 pesos mexicanos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,74% comparado con el valor de la jornada anterior, cuando marcó 17,35 pesos, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una disminución 2,16%, por lo que desde hace un año aún mantiene un descenso del 15,89%.

Comparando este dato con el de fechas anteriores, acumuló cinco jornadas sucesivas en valores negativos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presentó un balance manifiestamente inferior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, lo que indica que su cotización está presentando menos variaciones de lo que indica la tendencia general en fechas recientes.