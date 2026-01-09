México

En dónde están los 900 animales del Refugio Franciscano tras desalojo

La cooperación entre autoridades, asociaciones civiles y voluntarios logró el traslado

(Gobierno de la CDMX)
(Gobierno de la CDMX)

Más de 900 animales fueron retirados del Refugio Franciscano de Cuajimalpa tras un operativo coordinado por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México entre el 8 y 9 de enero de 2026.

La mayoría ya se encuentra bajo resguardo en distintas instalaciones, aunque cerca de 200 ejemplares permanecen en proceso de traslado.

Según datos oficiales de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México

  • 304 animales fueron trasladados a la Reserva para la Protección de la Flora y Fauna Silvestre, Doméstica y del Medio Ambiente en la alcaldía Tlalpan.
  • 371 están ahora en las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ubicadas en Xochimilco.
  • Cerca de 200 animales siguen en el propio Refugio Franciscano de Cuajimalpa, a la espera de su reubicación definitiva.
  • Además, 10 casos críticos fueron llevados al hospital veterinario de Iztapalapa para recibir atención médica.
(Gobierno de la CDMX)
(Gobierno de la CDMX)

La intervención se realizó a partir de denuncias y de una investigación conjunta de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial.

Las autoridades detectaron condiciones graves de maltrato: hacinamiento, convivencia con ratas, alimentación inadecuada y ausencia de atención veterinaria, según informó la Jefatura de Gobierno.

“Con ello estamos garantizando la protección del Gobierno de la Ciudad a los animales ante situaciones difíciles que estaban atravesando”, destacó Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno, durante su visita a las nuevas instalaciones de los animales.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, se trata del mayor operativo de rescate animal registrado en la ciudad.

FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM
FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Su titular, Julia Álvarez Icaza, afirmó: “No existe registro en la ciudad de un caso de tal magnitud para el bienestar animal […], por ello era obligación de la Ciudad de México tomar acciones”.

Explicó que las evaluaciones veterinarias han identificado deshidratación y daños renales, algunos irreversibles, derivados de la dieta insuficiente y de ambientes insalubres.

Así es el Refugio Franciscano,
Así es el Refugio Franciscano, hogar de miles de perritos y gatitos (Foto de Fb de Refugio Franciscano)

Por qué se acusa maltrato animal en el Refugio Franciscano

La Fiscalía capitalina mantiene abierta la investigación por el delito de maltrato animal. La fiscal Bertha Alcalde Luján declaró:

“Vamos a continuar con la investigación. En lo que respecta al delito de maltrato animal que está documentado, vamos a hacer todo lo posible para que estos hechos no queden impunes”.

El terreno forma parte de un proceso judicial; sin embargo, la Jefatura de Gobierno aclaró que su intervención se limita al bienestar animal y no participará en el litigio.

Qué pasará con los animales del refugio franciscano

A pesar de las condiciones sanitarias y legales, la expectativa de adopciones animales es alta: la Secretaría de Medio Ambiente informó que han recibido cientos de solicitudes de familias dispuestas a recibir a los animales cuando los trámites legales y el estado de salud lo permitan. Brugada Molina convocó:

“Hago la convocatoria a los capitalinos y capitalinas para que hagamos un lugarcito en nuestra familia y podamos adoptar a estos animalitos, que tengan un lugar digno, con mucho amor y con el alimento y todo lo necesario para el crecimiento”.

