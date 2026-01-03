México

Temblor en México hoy 3 de enero: suman más de mil réplicas del sismo de 6.5 en San Marcos, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN tras el sismo ocurrido el pasado 2 de enero

06:13 hsHoy

Sismo de 6.5, ocurrido el 2 de enero, deja más de mil réplicas

La mañana de el pasado viernes 2 de enero, a las 7:58 horas, un sismo de magnitud 6.5 se registró al suroeste de San Marcos, Guerrero, generando una fuerte percepción en diversas entidades del país, incluida la Ciudad de México. De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 5 kilómetros, con una latitud de 16.77 y una longitud de -99.41, lo que explica la intensidad con la que fue sentido en varias regiones.

Inicialmente, el SSN reportó que el epicentro se localizó a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos; posteriormente, se precisó que fue a 4 kilómetros de dicha localidad. El sismo activó las alertas sísmicas en distintos puntos de la República, lo que permitió a la población aplicar protocolos de seguridad y evacuar inmuebles de manera preventiva.

Tras el movimiento telúrico, usuarios de redes sociales comenzaron a reportar diversos incidentes, entre ellos deslaves en la autopista Cuernavaca–Acapulco, particularmente en los carriles con dirección al sur, después del kilómetro 300. Asimismo, se informaron derrumbes en la carretera nacional Tierra Colorada, lo que generó afectaciones a la circulación y la movilización de cuerpos de emergencia.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, tras el sismo, autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron más de mil elementos en los estados de Guerrero, Oaxaca, Estado de México y Ciudad de México, con el objetivo de atender a la población, realizar evaluaciones de daños y garantizar la seguridad en las zonas afectadas.

En Guerrero, uno de los estados con mayor impacto, se reportaron al menos 144 viviendas con daños bajos y medios. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad logró restablecer el servicio eléctrico en las zonas donde se registraron interrupciones. La Secretaría de Marina también movilizó brigadas especializadas y un helicóptero para apoyar en las labores de supervisión y auxilio en comunidades afectadas.

Las autoridades continúan con las evaluaciones en viviendas, infraestructura pública y unidades médicas. Hasta el momento, se han identificado daños menores o no estructurales en centros de salud, sin que exista riesgo para la operación de los servicios médicos. Sin embargo, se mantiene la vigilancia ante posibles afectaciones posteriores.

El SSN informó que, hasta las 22:00 horas de este 2 de enero, se habían contabilizado mil 71 réplicas del sismo principal de magnitud 6.5, siendo la más fuerte de ellas de magnitud 4.7. Además, de manera preliminar, se reporta el fallecimiento de dos personas a consecuencia del evento sísmico.

México es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación en el límite de varias placas tectónicas, principalmente la de Cocos, la Norteamericana y la del Pacífico. El constante movimiento y la interacción entre estas placas generan liberaciones de energía que se manifiestan en forma de sismos, especialmente en la costa del Pacífico.

Ante este tipo de fenómenos, las autoridades reiteran la importancia de la prevención. En caso de sismo, se recomienda mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y posteriormente revisar daños, seguir indicaciones oficiales y evitar el uso de elevadores. La prevención y la información oportuna continúan siendo clave para salvar vidas.

