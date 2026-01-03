México

Temblor en Baja California Sur: se registra sismo de 4.0 en Santa Rosalia

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Guardar
La información preliminar señala que
La información preliminar señala que el sismo sucedió en Santa Rosalia. (Infobae)

Santa Rosalia fue el epicentro de un sismo de 4.0 de magnitud que sorprendió este 3 de enero a los habitantes del estado de Baja California Sur a las 3:41 horas.

El movimiento telúrico se registró 74 km al norte de la ciudad y tuvo una profundidad de 5.1 km, de acuerdo con la información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La zona exacta donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 27.994 grados de latitud y -112.117 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por temblor registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información divulgada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, enfatiza el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se reportan decenas de sismos diarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE/Rolex de la Peña)

¿Qué hacer en caso de sismo?

Aquí hay algunas recomendaciones sobre qué hacer en caso de un sismo, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), precisando los pasos a seguir antes, después y durante el movimiento telúrico.

Antes de un sismo:

Los sismos no se pueden predecir, por lo que es importante mantenerse preparado y cuando este ocurra estar listo para enfrentarlo de la mejor manera con las siguientes recomendaciones.

Prepara tu plan familiar de protección civil

Organiza y participa en simulacros de evacuación

Identifica las zonas de seguridad en tu casa, escuela o lugar de trabajo

Revisa constantemente las instalaciones de gas y luz

Prepara tu mochila de emergencia

Durante el sismo

Este es el momento más complicado, cuando ocurre un sismo. Sea donde sea que te encuentres, la mejor forma de enfrentarlo es con los siguientes pasos:

Conserva la calma y ubícate en la zona de seguridad

Aléjate de objetos que puedan caer y de ventanas

Si te encuentras en tu automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles de gran altura o postes

Si te encuentras en zonas costeras, aléjate de la playa, ríos, arroyos, zonas pantanosas o lagunas y refúgiate en zonas altas.

Después del sismo

Ya una vez pasando el evento, manteniendo la calma, sigue los siguientes pasos:

Revisa tu casa después de un sismo

Utiliza el teléfono sólo en caso de emergencia

No enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay fuga de gas

Mantente informado, NO propagues rumores y atiende las recomendaciones de las autoridades

Se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta

Recuerda que actualmente no existe un procedimiento confiable para predecir sismos. No es posible precisar fecha, ubicación, ni magnitud de un futuro sismo.

Es importante no caer en rumores o noticias falsas, que regularmente aparecen en medio de acontecimientos naturales como este. Infórmate únicamente en fuentes oficiales.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Profepa asegura más de 21 mil ejemplares de pepino de mar en Baja California

Un decomiso masivo revela dimensiones desconocidas de la problemática ambiental mientras autoridades intensifican acciones en torno a especies consideradas en peligro

Profepa asegura más de 21

Cuáles son las mejores bebidas para acompañar la rosca de Reyes

El 6 de enero se celebra en México el cierre de la temporada decembrina mediante la degustación de este pan dulce, al que se suman preparaciones calientes, frías y bebidas festivas

Cuáles son las mejores bebidas

Guerrero registra sismo de magnitud 4.0

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Guerrero registra sismo de magnitud

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo en San Marcos

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Guerrero hoy: se

¿Quién es Víctor Hugo Borja Aburto, nuevo titular de la Cofepris?

El cambio implica la salida de Armida Zúñiga y la llegada de Borja Aburto con el compromiso de impulsar la eficiencia regulatoria del organismo sanitario

¿Quién es Víctor Hugo Borja
MÁS NOTICIAS

NARCO

Encuentran en bolsas el cuerpo

Encuentran en bolsas el cuerpo de un hombre en Salamanca, Guanajuato

Dictan prisión preventiva a un hombre detenido con casi 400 kilos de cocaína en Sonora

El Mayo espera su sentencia en EEUU luego de declararse culpable: así fue la caída del líder del Cártel de Sinaloa

Guerra entre Chapos y Mayos provocaría aumento del reclutamiento de menores por los cárteles, alerta exagente de la DEA

Emboscaron a policías municipales de Tocumbo, Michoacán: reportan un oficial muerto y otro herido

ENTRETENIMIENTO

Laura Flores no quiere “estar

Laura Flores no quiere “estar mal acompañada” tras polémica ruptura con Lalo Salazar

Raúl Rocha reafirma su liderazgo en Miss Universo en medio de rumores sobre la venta del certamen

Momo Guzmán explica por qué no le agradeció a Turbulence tras renunciar al personaje de “Burrita Burrona”

Angélica Vale no iba a ser la protagonista de “La fea más bella”, revela productora: “Queremos una bonita”

José Eduardo Derbez publica sarcástico comentario tras sismo en Guerrero hoy 2 de enero

DEPORTES

Canelo Álvarez responde a la

Canelo Álvarez responde a la FIB sobre pelear por el campeonato mundial contra Osleys Iglesias

Hermana de Santiago Giménez se “burla” de su lesión

Este es el jugador que sería “sacrificado” de Cruz Azul por el fichaje de Agustín Palavecino

Toluca hace oficial la llegada de Sebastián Córdova: con este video presentaron al jugador

Reportan que Ettson Ayón dejaría el Club León para llegar al FC Juárez