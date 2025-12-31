Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de diciembre

El fin de año está cada vez más cerca y con ello las fiestas y reuniones de miles de familias capitalinas que hora a hora se desplazan para pasar una velada agradable en compañía de sus seres queridos. Por lo anterior, durante el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, los principales sistemas de transporte público de la Ciudad de México aplicarán horarios especiales con motivo de las celebraciones de fin de año.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este miércoles 31 de diciembre de 2025.