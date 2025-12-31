Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de diciembre

Año Nuevo en CDMX: estos serán los horarios especiales del transporte público La capital modificará esquemas de operación en sus redes de movilidad por lo que se invita a los ciudadanos a tomar precauciones

Planea bien tus recorridos para evitar retrasos en sus viajes. (Foto: X/@chavafajardo)

El fin de año está cada vez más cerca y con ello las fiestas y reuniones de miles de familias capitalinas que hora a hora se desplazan para pasar una velada agradable en compañía de sus seres queridos. Por lo anterior, durante el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, los principales sistemas de transporte público de la Ciudad de México aplicarán horarios especiales con motivo de las celebraciones de fin de año.