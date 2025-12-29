Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de diciembre

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este lunes 29 de diciembre de 2025.

Estas son las estaciones del Metrobús que permanecerán cerradas hoy lunes 29 de diciembre a partir de las 20:00 horas y hasta el cierre.

Como parte de las acciones de mejora y mantenimiento, la estación Auditorio de la Línea 7 permanece cerrada desde el 28 de diciembre y hasta nuevo aviso, por lo que los trenes no se detendrán en esta estación y no habrá ascenso ni descenso de usuarios. El resto de las estaciones opera con normalidad.

Últimas noticias

Así está la calidad del aire de la CDMX este 29 de diciembre Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en la CDMX y Edomex. Aquí el reporte de las 05:00

¿Información sobre tu viaje? Estos son los vuelos cancelados y demorados en el AICM Con cientos de miles de pasajeros al día, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

Jalisco: cuál es el precio de la gasolina hoy El precio de los combustibles en el país puede variar debido a distintos factores como son los precios de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Gasolina en Ciudad de México: precio de la magna, premium y diésel este 29 de diciembre La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que informa todos los días el costo de las gasolinas en México