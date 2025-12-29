México

Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de diciembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

En pocas líneas:

11:41 hs

Se mantiene cerrada la estación Auditorio del STC

Como parte de las acciones de mejora y mantenimiento, la estación Auditorio de la Línea 7 permanece cerrada desde el 28 de diciembre y hasta nuevo aviso, por lo que los trenes no se detendrán en esta estación y no habrá ascenso ni descenso de usuarios. El resto de las estaciones opera con normalidad.

Cierran la estación Auditorio hasta
Cierran la estación Auditorio hasta nuevo aviso (X/ @MetroCDMX)
11:07 hs

Estaciones cerradas del Metrobús por mantenimiento

Estas son las estaciones del Metrobús que permanecerán cerradas hoy lunes 29 de diciembre a partir de las 20:00 horas y hasta el cierre.

Línea 5:

  • San Lázaro - Sur (ambas direcciones)
  • Metro Coyuya (dirección Preparatoria 1)
  • Preparatoria 1 (ascensos)
  • Oriente 16 (dirección Preparatoria 1)
11:06 hs

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este lunes 29 de diciembre de 2025.

