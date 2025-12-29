Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de diciembre

Como parte de las acciones de mejora y mantenimiento, la estación Auditorio de la Línea 7 permanece cerrada desde el 28 de diciembre y hasta nuevo aviso, por lo que los trenes no se detendrán en esta estación y no habrá ascenso ni descenso de usuarios. El resto de las estaciones opera con normalidad.
Estas son las estaciones del Metrobús que permanecerán cerradas hoy lunes 29 de diciembre a partir de las 20:00 horas y hasta el cierre.
Línea 5:
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este lunes 29 de diciembre de 2025.