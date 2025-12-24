México

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este 24 de diciembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

En pocas líneas:

    06:04 hsHoy

    México es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo debido a su ubicación geográfica. El territorio nacional se encuentra sobre el contacto de varias placas tectónicas, principalmente la placa de Cocos, la de Norteamérica, la del Pacífico y la de Rivera. El constante movimiento y choque entre estas placas, especialmente la subducción de la placa de Cocos bajo la de Norteamérica, provoca la liberación de energía acumulada en forma de sismos, sobre todo en la zona del Pacífico.

    Ante un sismo, las autoridades recomiendan mantener la calma, no correr ni gritar, y ubicarse en zonas de menor riesgo como debajo de mesas resistentes o junto a muros de carga. Es importante alejarse de ventanas y objetos que puedan caer. Si se está en la calle, se debe evitar postes, cables y fachadas. Contar con un plan familiar y una mochila de emergencia puede ayudar a reducir riesgos y proteger la vida.

