Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este 24 de diciembre de 2025

México es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo debido a su ubicación geográfica. El territorio nacional se encuentra sobre el contacto de varias placas tectónicas, principalmente la placa de Cocos, la de Norteamérica, la del Pacífico y la de Rivera. El constante movimiento y choque entre estas placas, especialmente la subducción de la placa de Cocos bajo la de Norteamérica, provoca la liberación de energía acumulada en forma de sismos, sobre todo en la zona del Pacífico.