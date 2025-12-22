México

Pensión Bienestar 2025: cuándo será el próximo periodo de pagos para todos los beneficiarios

Adultos mayores de 65 años y más reciben un total de 6 mil 200 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar

La Pensión del Bienestar es
La Pensión del Bienestar es un programa social del Gobierno de México para adultos mayores de 65 años y más. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar es un programa social promovido por el Gobierno de México, dirigido a personas adultas de 65 años en adelante.

Los beneficiarios reciben un monto de 6 mil 200 pesos cada dos meses, por medio de tarjetas asignadas por el Banco del Bienestar.

El programa busca garantizar un ingreso regular a los adultos mayores de 65 años o más, brindando apoyo para solventar necesidades básicas y mejorar su situación económica.

La Secretaría del Bienestar es la encargada de coordinar y supervisar este esquema, así como de llevar a cabo el registro, la entrega de pagos y la atención a los usuarios.

¿Cuándo fue el pago más reciente de la Pensión Bienestar?

Durante el pasado mes de noviembre de este 2025 finalizó la dispersión más reciente de la Pensión Bienestar para todos los inscritos.

En las tarjetas correspondientes del Banco del Bienestar, los adultos mayores volvieron a recibir los 6 mil 200 pesos previstos.

La programación de los pagos depende de la inicial del apellido paterno de cada beneficiario, lo que permite organizar adecuadamente el proceso de entrega en el mes correspondiente que se estén llevando a cabo las dispersiones de este programa social otorgado por el Gobierno de México.

Del lunes 1 al sábado 13 de diciembre se llevarán a cabo los registros para quienes quieran integrarse a este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Ante esto, algunos se preguntan cuándo será el próximo periodo de pagos para todos los beneficiarios, ya que desde el mes de noviembre no se ha recibido depósito alguno.

De acuerdo con los tiempos establecidos por la Secretaría del Bienestar, ya existe un periodo en el que comenzarán las dispersiones de la Pensión Bienestar.

¿Cuándo comenzarán los pagos de la Pensión del Bienestar 2025?

Los pagos de la Pensión Bienestar se realizarán próximamente, de acuerdo a los tiempos establecidos por esta dependencia del Gobierno de México.

Se prevé que los depósitos se realicen en el mes de enero de 2026 durante los primeros días; por lo tanto, para lo que resta de 2025 ya no habrá ningún pago para algún beneficiario.

El siguiente periodo de pagos
El siguiente periodo de pagos será en el mes de enero de 2026. Foto: Archivo/Infobae México.

Debido a que los depósitos se llevan a cabo cada dos meses y el último pago se realizó el pasado mes de noviembre, sería en enero de este 2026 cuando se hagan las dispersiones correspondientes.

Los pagos podrían arrancar al inicio del mes de enero de 2026, ya sea en la primera o segunda semana, por lo que es importante estar al pendiente de los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar.

Regularmente, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, da a conocer las fechas de pago que se llevan a cabo de manera gradual en el mes correspondiente, ya sea en la conferencia matutina de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, o en sus redes sociales oficiales.

Los pagos para los adultos mayores de 65 años se llevan a cabo durante el mes correspondiente de manera gradual, conforme a la primera letra de su apellido paterno.

Los pagos de la Pensión
Los pagos de la Pensión Bienestar se llevan a cabo cada dos mes, de acuerdo a los tiempos establecidos por la Secretaría del Bienestar. Foto: Secretaría del Bienestar.

