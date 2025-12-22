Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de diciembre: L1 del MB presenta retrasos

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este lunes 22 de diciembre de 2025.

El cierre será de las 20:00 horas al cierre del servicio.

Estas son las estaciones del Metrobús CDMX cerradas hoy, lunes 22 de diciembre , de acuerdo con el calendario de cierres por mantenimiento:

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México , sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Avance actual de las líneas del STC en CDMX.

Ante ello, el STC respondió: “Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 8, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas”.

Usuarios en redes sociales reportan que la Línea 8 (Garibaldi-Lagunilla hasta Constitución de 1917) presenta retrasos en el servicio.

Últimas noticias

Sheinbaum destaca cuatro puntos de mejora económica en el país La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resalta cómo la equidad y el bienestar colectivo han sido claves mejorar la calidad de vida de la ciudadanía

“Descanse en paz Burrita Burrona”: Momo Guzmán anuncia su retiro del personaje tras presunta pelea con Turbulence El comediante rompió en llanto y agradeció al público LGBT+ el cariño que le han brindado

Frente frío 23 se disipa al atardecer, pero continúan bajas temperaturas este lunes 22 de diciembre en México Norte y occidente experimentarán cielos despejados, mientras el sur y sureste continuarán bajo la influencia de lluvias y vientos fuertes

La noble causa en la que Alfredo Adame gastará su millonario premio tras ganar La Granja VIP El triunfo le valió al conductor y actor mexicano un premio que la producción estableció en 2 millones de pesos mexicanos