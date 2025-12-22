Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de diciembre: L1 del MB presenta retrasos

Usuarios en redes sociales reportan que la Línea 8 (Garibaldi-Lagunilla hasta Constitución de 1917) presenta retrasos en el servicio.
Ante ello, el STC respondió: “Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 8, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas”.
Avance actual de las líneas del STC en CDMX.
Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Estas son las estaciones del Metrobús CDMX cerradas hoy, lunes 22 de diciembre, de acuerdo con el calendario de cierres por mantenimiento:
Línea 5 (ambas direcciones)
El cierre será de las 20:00 horas al cierre del servicio.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este lunes 22 de diciembre de 2025.