Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de diciembre: L1 del MB presenta retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

14:06 hsHoy

Metrobús CDMX

Avance en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino. (TW MB CDMX)
Avance en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino. (TW MB CDMX)
12:40 hsHoy

Metro CDMX

Usuarios en redes sociales reportan que la Línea 8 (Garibaldi-Lagunilla hasta Constitución de 1917) presenta retrasos en el servicio.

Ante ello, el STC respondió: “Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 8, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas”.

12:39 hsHoy

Metro CDMX

Avance actual de las líneas del STC en CDMX.

Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW Metro CDMX)
Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 22 de diciembre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

11:35 hsHoy

Estaciones cerradas del Metrobús por mantenimiento

Estas son las estaciones del Metrobús CDMX cerradas hoy, lunes 22 de diciembre, de acuerdo con el calendario de cierres por mantenimiento:

Línea 5 (ambas direcciones)

  • Ermita-Iztapalapa
  • Pueblo Los Reyes

El cierre será de las 20:00 horas al cierre del servicio.

11:35 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este lunes 22 de diciembre de 2025.

