México

La Granja VIP termina: a que hora es la Gran Final del reality show del momento

El programa de televisión por fin tendrá su último capítulo

Guardar
(IG: @lagranjavip)
(IG: @lagranjavip)

La gran final de La Granja 2025 se celebrará el domingo 21 de diciembre, en una transmisión especial que marcará el desenlace de una de las temporadas más seguidas y debatidas del reality.

El episodio, que comenzará a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), podrá verse en Azteca Uno y también estará disponible en las plataformas digitales oficiales de TV Azteca, lo que permitirá a la audiencia seguir el evento desde dispositivos móviles.

En la última etapa del programa, los finalistas deberán superar las dinámicas finales antes de que se anuncie al ganador o ganadora de la temporada. La expectativa en torno al episodio ha crecido tras varias galas eliminatorias que definieron a los últimos participantes en competencia.

¿Cómo se elegirá al ganador?

(Captura de pantalla TikTok)
(Captura de pantalla TikTok)

La audiencia podrá participar activamente en la elección del vencedor. TV Azteca ha habilitado métodos oficiales y gratuitos para votar por el finalista favorito. Desde la página web, cada usuario puede emitir hasta 10 votos diarios, que pueden concentrarse en un solo participante o repartirse entre varios.

Los finalistas de La Granja 2025 han llegado a esta instancia tras superar nominaciones, duelos y pruebas tanto físicas como emocionales, cada uno con estrategias propias y el respaldo de sus seguidores.

¿Quiénes son los finalistas?

(La Granja VIP / Facebook)
(La Granja VIP / Facebook)

La última gala, conducida por Adal Ramones, será el escenario donde los cinco finalistas —La Bea, Kim Shantal, Teo, Alfredo Adame y Eleazar Gómez— buscarán imponerse y consagrarse como el vencedor absoluto de la temporada.

Solo uno de ellos logrará el reconocimiento y el premio económico, en una definición que, según las tendencias actuales, se perfila como una de las más reñidas en la historia del programa.

Temas Relacionados

La Granja VIPmexico-entretenimiento

Más Noticias

Perrito se vuelve viral al robarle su suéter a otro que se encontraba en su casa

La inesperada travesura quedó registrada por una cámara de seguridad

Perrito se vuelve viral al

5 poderoso remedios caseros para tratar el dolor de estómago por la comida navideña

Alternativas disponibles en casi cualquier cocina ofrecen ayuda para tratar el ardor, la indigestión y la pesadez provocados por los banquetes propios de la Navidad

5 poderoso remedios caseros para

Capturan a “La Piruja”, presunto integrante de alto rango de Los Rusos en Baja California

Javier Gabriel Mora fue detenido junto a un hombre con armamento, granadas y droga

Capturan a “La Piruja”, presunto

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Chiapas

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Sismo de 4.2 de magnitud

Claudia Sheinbaum inaugura planta eléctrica en Querétaro entre reconocimiento a trabajadores de CFE

La mandataria destacó los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad ante distintas problemáticas que ha enfrentado la población en el país

Claudia Sheinbaum inaugura planta eléctrica
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a “La Piruja”, presunto

Capturan a “La Piruja”, presunto integrante de alto rango de Los Rusos en Baja California

Cae líder de una célula ligada al CJNG dedicada al huachicol en Oaxaca, usaban asociación de transportistas como fachada

Sinaloa despliega 180 Fuerzas Especiales del Ejército para reforzar seguridad y combatir la “narcoguerra”

FGR localiza dos puntos de extracción ilegal de hidrocarburo en Tala, Jalisco

Madres Buscadoras hallan siete cuerpos de jóvenes enterrados en fosa clandestina de Silao, Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Disney+ México: Estas son las

Disney+ México: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Los 10 podcasts más reproducidos de Spotify México hoy

“Mi corazón está lleno de amor”: la frase de Majo Aguilar que abrió interrogantes sobre su soltería

La hora de los valientes: Luis Gerardo Méndez y Memo Villegas revelan los secretos de la apuesta mexicana de Netflix

Violeta Isfel sorprende al confesar su menopausia a los 40 y el motivo médico que la desencadenó

DEPORTES

Chivas le dice adiós al

Chivas le dice adiós al “Cone”: este es el mensaje con el que Isaac Brizuela se despidió del Rebaño

Confirmado: Edson Álvarez se suma a la lista de lesionados del futbol mexicano rumbo al Mundial 2026

Guadalajara avanza en su preparación rumbo al Mundial 2026 con la apertura de su Centro de Voluntarios

Claudio Castagnoli, Atlantis Jr. y Xelhua brillan en Dream Match del CMLL

Blue Demon Jr. marca distancia del Hijo del Santo y redefine su despedida de la lucha libre