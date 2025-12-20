La Granja VIP termina: a que hora es la Gran Final del reality show del momento

(IG: @lagranjavip)

La gran final de La Granja 2025 se celebrará el domingo 21 de diciembre, en una transmisión especial que marcará el desenlace de una de las temporadas más seguidas y debatidas del reality.

El episodio, que comenzará a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), podrá verse en Azteca Uno y también estará disponible en las plataformas digitales oficiales de TV Azteca, lo que permitirá a la audiencia seguir el evento desde dispositivos móviles.

En la última etapa del programa, los finalistas deberán superar las dinámicas finales antes de que se anuncie al ganador o ganadora de la temporada. La expectativa en torno al episodio ha crecido tras varias galas eliminatorias que definieron a los últimos participantes en competencia.

¿Cómo se elegirá al ganador?

(Captura de pantalla TikTok)

La audiencia podrá participar activamente en la elección del vencedor. TV Azteca ha habilitado métodos oficiales y gratuitos para votar por el finalista favorito. Desde la página web, cada usuario puede emitir hasta 10 votos diarios, que pueden concentrarse en un solo participante o repartirse entre varios.

Los finalistas de La Granja 2025 han llegado a esta instancia tras superar nominaciones, duelos y pruebas tanto físicas como emocionales, cada uno con estrategias propias y el respaldo de sus seguidores.

¿Quiénes son los finalistas?

(La Granja VIP / Facebook)

La última gala, conducida por Adal Ramones, será el escenario donde los cinco finalistas —La Bea, Kim Shantal, Teo, Alfredo Adame y Eleazar Gómez— buscarán imponerse y consagrarse como el vencedor absoluto de la temporada.

Solo uno de ellos logrará el reconocimiento y el premio económico, en una definición que, según las tendencias actuales, se perfila como una de las más reñidas en la historia del programa.