México

Euro: cotización de cierre hoy 19 de diciembre en México

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
El euro es la segunda
El euro es la segunda divisa más importante a nivel global y en México está entre las cinco primeras. (Infobae)

El euro cotizó al cierre a 21,11 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,18% frente a la cifra de la jornada anterior, que fue de 21,15 pesos, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro registra una disminución 0,18%, por lo que desde hace un año aún mantiene una bajada del 1,11%.

Comparando este dato con el de días anteriores, invirtió la cotización de la sesión previa, cuando obtuvo un ascenso del 0,13%, mostrando una ausencia de continuidad en el resultado. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 1,91%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (9,45%), de forma que su cotización está presentando menos variaciones de lo esperado en fechas recientes.

El "superpeso" mexicano ante el euro

El peso mexicano no sólo ha tenido un buen desempeño frente al dólar estadounidense, sino que también ha mostrado fortaleza ante el euro, considerando el último año.

La moneda mexicana, una de las pocas que no se han depreciado frente al dólar pese a problemas que afectan a nivel mundial como la inflación, ha registrado sus mejores números desde su mejor racha en el 2016.

Coloquialmente llamado como “superpeso”, la fortaleza de la moneda mexicana se debe en buena medida a las decisiones del Banco de México (Banxico) con respecto a las tasas de referencia, aumentando al mismo tiempo el atractivo para los inversionistas.

Con la estabilidad lograda este 2023 en las finanzas públicas y las remesas, el Gobierno de México ha estimado que se podría batir el récord de remesas del 2022 (58.487 millones de dólares).

En contraste, el euro se ha ido acercando a la paridad del dólar e incluso ha llegado a valer menos que un dólar, una situación que no se veía desde hace 20 años, en parte no sólo por la inflación mundial, sino también por la invasión de Rusia a Ucrania que trajo consigo la caída de materias primas.

Pronósticos económicos para 2025

El peso mexicano es la
El peso mexicano es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo. (Bloomberg)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Temas Relacionados

EuroPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Encuesta revela quién es el favorito para ganar La Granja VIP, a días de la gran final

El reality show de Tv Azteca está a nada de terminar y estos son los granjeros con más oportunidad de llevarse los 2 millones de pesos

Encuesta revela quién es el

Netflix México: Estas son las mejores series para ver hoy

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Netflix, que busca seguir gustando a los usuarios

Netflix México: Estas son las

Sheinbaum entrega trenes de pavimentación para el Plan Integral para el Oriente del Edomex, adelanta obras de infraestructura

La presidenta dio el banderazo de salida de cuatro maquinarias para la repavimentación de calles de 10 municipios mexiquenses

Sheinbaum entrega trenes de pavimentación

Valor de cierre del dólar en México este 19 de diciembre de USD a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar

La Reserva: la película que exhibe una llamada de extorsión real del narco contra los defensores ambientales

Ganadora del más alto honor en el Festival Internacional de Cine de Morelia y aclamada por quienes ya la han visto, La Reserva debuta en la cartelera nacional. Su realizador y su protagonista comparten el viaje de una cinta que está dando de qué hablar

La Reserva: la película que
MÁS NOTICIAS

NARCO

La Reserva: la película que

La Reserva: la película que exhibe una llamada de extorsión real del narco contra los defensores ambientales

Cae “La Araña”, dueño de taller ligado a multihomicidio de una familia michoacana en Guadalajara

Genaro García Luna apela sentencia de EEUU en su contra: su defensa acusa irregularidades en juicio

María Vanesa “N”, excolaboradora de Genaro García Luna, seguirá detenida al recibir prisión preventiva

Recapturan a “Delta 1″, líder de Los Deltas y tercero al mando del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Encuesta revela quién es el

Encuesta revela quién es el favorito para ganar La Granja VIP, a días de la gran final

Netflix México: Estas son las mejores series para ver hoy

La Reserva: la película que exhibe una llamada de extorsión real del narco contra los defensores ambientales

Pepe Aguilar le habría bajado la novia a su hermano: Aneliz, la madre de Ángela y Leonardo

Él es el cantante de corridos tumbados que Barack Obama incluyó en su lista de favoritos de 2025

DEPORTES

Tigres ajusta su plantel tras

Tigres ajusta su plantel tras el Apertura 2025: altas, bajas y rumores

Fanki tomará acciones legales tras ciberataques en la preventa de boletos del México vs Portugal

Aficionado suplica a Ángel Sepúlveda no ser como Chicharito tras su llegada a Chivas

Shocker pasó de ser 1000% guapo al 0% cabello: así perdió su melena en el 63 aniversario de la Arena Naucalpan

Argentina vs España se enfrentarán en la Finalissima 2026: fecha y hora para México