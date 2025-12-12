México

Papa León XIV pide a la Virgen de Guadalupe “librar” a los jóvenes del crimen y las drogas en México

El sumo pontífice también expresó en su homilía del 12 de diciembre que la figura de la “Virgen del Tepeyac” lleve a la unión de todos los mandatarios de América Latina

Guardar
El mensaje de León XIV
El mensaje de León XIV en su homilía de la misa por el Día de la Virgen de Guadalupe es que los jóvenes se libren de las amenazas del narco y las drogas en México | X / @noticias_vaticano

En una ceremonia marcada por mensajes de consuelo, advertencia y llamado a la responsabilidad pública, el papa León XIV encabezó este 12 de diciembre la misa dedicada a la Virgen de Guadalupe en la Basílica de San Pedro. Desde el altar principal, el pontífice pidió a “La Patrona de México y de las Américas” interceder por los jóvenes y protegerlos “de las amenazas del crimen, las adicciones y el peligro de una vida sin sentido”.

Durante su homilía pronunciada en español, León XIV imploró:

“Acompaña, Madre, a los más jóvenes para que obtengan de Cristo la fuerza para elegir el bien y el valor para mantenerse firmes en la fe, aunque el mundo los empuje en otra dirección (…). Aparta de ellos las amenazas del crimen, de las adicciones y del peligro de una vida sin sentido”.

Fue la primera vez que el pontífice, de nacionalidad estadounidense y peruana, presidió la celebración guadalupana desde su elección. La misa incluyó lecturas y cantos en español, inglés y portugués, en un intento por exaltar la tradición multicultural del continente y la dimensión continental de la figura de la Virgen de Guadalupe.

Las estimaciones de la SSC-CDMX
Las estimaciones de la SSC-CDMX y la alcaldía Gustavo A. Madero estiman la presencia de casi 4 millones de peregrinos congregados en la Basílica de Guadalupe este 12 de diciembre | Jesús Tovar Sosa / Infobae México

El mensaje de unidad de la fe guadalupana en medio de la violencia en México

Además de su petición por los jóvenes, el sumo pontífice dedicó parte significativa de su mensaje a los países latinoamericanos y al papel de sus gobernantes. Pidió a la Virgen de Guadalupe inspirar a las naciones a rechazar la división, la polarización y el uso del poder como instrumento de dominio.

“Madre, enseña a las naciones que quieren ser hijas tuyas a no dividir el mundo en bandos irreconciliables, a no permitir que el odio marque su historia ni que la mentira escriba su memoria. Muéstrales que la autoridad ha de ser ejercida como servicio y no como dominio”, afirmó.

El pontífice también llamó a custodiar la dignidad humana “en todas las fases de la vida” y convertir a los pueblos de América en lugares donde cada persona “pueda sentirse bienvenida”. Posteriormente, resaltó que la Virgen de Guadalupe ha sido históricamente un símbolo de consuelo para el continente:

Robert Prevost también pidió a
Robert Prevost también pidió a la virgen morena que la unión entre mandatarios de América existan | Alessandro Di Meo/Pool Foto vía Associated Press

“Así ocurre en Guadalupe. En el Tepeyac, ella despierta en los habitantes de América la alegría de saberse amados por Dios”, dijo.

El mensaje fue reforzado también desde su cuenta oficial en español, donde afirmó que, en medio de conflictos e injusticias, la “Virgen del Tepeyac” mantiene vivo su mensaje de protección: “¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre?”.

Llamada telefónica con la presidenta Claudia Sheinbaum en el marco del 12 de diciembre

En el marco de esta celebración, Robert Francis Prevost sostuvo una llamada telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. De acuerdo con la información difundida, la mandataria reiteró la invitación para que el pontífice visite el país durante su pontificado.

El líder cátolico ya había expresado anteriormente su interés en viajar a América Latina —incluyendo México, Perú, Uruguay y Argentina— y recalcó que entre sus deseos está visitar personalmente la Basílica de Guadalupe. Sin embargo, señaló que su agenda aún no le permite definir una fecha precisa.

La invitación de Sheinbaum se suma a la realizada meses antes por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la visita al Vaticano en la misa de inauguración del pontificado.

La llamada entre Claudia Sheinbaum
La llamada entre Claudia Sheinbaum Pardo y León XIV se dio en medio del festejo por el Día de la Virgen de Guadalupe en la CDMX | Presidencia de la República

La relevancia de la Virgen de Guadalupe para México

En su mensaje final, el Papa reiteró que la fe guadalupana tiene un rol esencial en la construcción de esperanza en los países del continente. Su llamado a proteger a los jóvenes del crimen organizado y de las adicciones se inscribió dentro de una agenda espiritual y social que busca responder a una de las problemáticas más urgentes en México.

Temas Relacionados

Día de la Virgen12 de diciembreVirgen de GuadalupeBasílica de GuadalupePeregrinosPapa León XIVNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Más de 13 millones de fieles han visitado la Basílica de Guadalupe; operativo especial sigue hasta el día 14

Autoridades capitalinas mantendrán vigilancia, apoyo médico y limpieza mientras continúe la llegada de peregrinos

Más de 13 millones de

La Guadalupana llega hasta Asia: así cantan a la Virgen en Corea del Sur

Un grupo de surcoreanos interpretó cánticos guadalupanos con gran emoción, causando sensación entre internautas mexicanos

La Guadalupana llega hasta Asia:

Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de diciembre: la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 está abierta

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Gobierno entregará 5 mil créditos a mujeres indígenas de municipios marcados por violencia en Michoacán

El gobierno federal indicó que los créditos se entregarán la próxima semana en 50 comunidades de tres municipios

Gobierno entregará 5 mil créditos

Turista coreana resulta herida por explosión de cuete durante celebración a la Virgen de Guadalupe en Morelia

Testigos señalaron que el operador huyó tras la explosión, pero fue asegurado minutos después por la Policía Morelia

Turista coreana resulta herida por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ciberataque en Hermosillo: hackers exponen

Ciberataque en Hermosillo: hackers exponen archivo de 738 MB con datos “antiguos” de policías municipales

“El Limones” y cinco operadores más de Los Cabrera Sarabia ingresan al penal de Altiplano

La frágil ciberseguridad del gobierno mexicano: “Un hackeo improvisado da con miles de datos sensibles”, dice experto

La desaparición forzada en México y la Virgen de Guadalupe: religiosidad, resistencia y búsqueda de consuelo

Fiscalía de Chiapas confirma que presunto miembro del Cártel de Sinaloa detenido sí fue agente de la FGE

ENTRETENIMIENTO

Ranking de Pornhub pone a

Ranking de Pornhub pone a México como uno de los mayores consumidores de contenido para adultos en 2025

System of a Down inicia preventas para su épico concierto en México: estos son los precios de sus boletos

Angélica Vale rompe el silencio sobre las infidelidades tras divorcio con Otto Padrón: “Son mensajes que duelen”

La Granja VIP EN VIVO: sigue el minuto a minuto hoy 12 de diciembre

Guadalupe Pineda destapa lo que realmente piensa de la próxima boda de su sobrina Ángela Aguilar con Nodal

DEPORTES

Los técnicos más ganadores en

Los técnicos más ganadores en la historia del futbol mexicano: ¿Quiénes dominan la élite de la Liga MX?

¿Qué provocó la devaluación de Edson Álvarez tras llegar al Fenerbahçe?

John Cena: estos fueron los luchadores mexicanos que combatieron a la estrella de la WWE

Liga MX: cuántos equipos han ganado el trofeo moderno y quién diseñó la copa actual

¿Quién es Rumi, la integrante de Las Guerreras K-Pop con quien Chicharito se identificó tras salir de Chivas?