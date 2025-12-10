‘La Mañanera’ de hoy miércoles 10 de diciembre | Avances del Plan Michoacán, Ley de Aguas y migración, entre lo relevante

La presidenta expresó su descontento con el trato que le da el Gobierno y autoridades estadounidenses a migrantes mexicanos arrestados en aquel país.
Detalló que se han enviado varias notas diplomáticas para mejorar los tratos hacia las personas y recordó que la economía de EEUU no sería fuerte sin lo migrantes mexicanos.
Además, recordó que continuarán los apoyos gubernamentales dentro del territorio nacional para apoyar a compatriotas que lleguen a México.
Sheinbaum informó que los gobernadores del norte siguen negociando con Estados Unidos para llegar a un acuerdo para beneficiar a ambos países donde se considere la cantidad de agua tras una racha de sequías.
Además, confirmó que habrá más reuniones el día de hoy, 10 de diciembre.
La presidenta agradeció a las tejedoras y artesanas mexicanas por su labor textil tras haber sido mencionada como una de las 67 personas con más estilo del 2025 por The New York Times.
Mario Delgado detalló que las becas estatales presentan grandes avances, por ejemplo:
La secretaria de Gobierno detalló que se realizarán 13 ferias del Bienestar en total y se continuará con los programas
Por su parte, Ariadna Montiel informó que el programa Casa por Casa dio grandes resultados:
Carlos Torres informó los detalles de diversos programas implementados en Michoacán, entre los que se incluyen:
La presidenta felicitó a los organizadores de Semana Santa de Iztapalapa; a la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz; a Diego Prieto, Director del INAH y a la Jefa de Gobierno Clara Brugada por el reciente reconocimiento de la UNESCO al evento coloquialmente conocido como “Las Tres Caídas de Iztapalapa” como patrimonio inmaterial de la humanidad.
Sheinbaum adelantó que se informará sobre los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, además, en la conferencia la acompañan:
