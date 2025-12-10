‘La Mañanera’ de hoy miércoles 10 de diciembre | Avances del Plan Michoacán, Ley de Aguas y migración, entre lo relevante

Semana Santa de Iztapalapa: Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

La presidenta felicitó a los organizadores de Semana Santa de Iztapalapa; a la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz; a Diego Prieto, Director del INAH y a la Jefa de Gobierno Clara Brugada por el reciente reconocimiento de la UNESCO al evento coloquialmente conocido como “Las Tres Caídas de Iztapalapa” como patrimonio inmaterial de la humanidad.