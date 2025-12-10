México

‘La Mañanera’ de hoy miércoles 10 de diciembre | Avances del Plan Michoacán, Ley de Aguas y migración, entre lo relevante

La presidenta Claudia Sheinbaum informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia de este miércoles desde Palacio Nacional

14:43 hsHoy

“Los migrantes no son criminales, son personas que buscan ayudar a familias”, Sheinbaum tras trato de EEUU a migrantes mexicanos

La presidenta expresó su descontento con el trato que le da el Gobierno y autoridades estadounidenses a migrantes mexicanos arrestados en aquel país.

Detalló que se han enviado varias notas diplomáticas para mejorar los tratos hacia las personas y recordó que la economía de EEUU no sería fuerte sin lo migrantes mexicanos.

Además, recordó que continuarán los apoyos gubernamentales dentro del territorio nacional para apoyar a compatriotas que lleguen a México.

14:28 hsHoy

Habrá más reuniones con EEUU y aún no se tiene resolución tras Ley de Aguas

Sheinbaum informó que los gobernadores del norte siguen negociando con Estados Unidos para llegar a un acuerdo para beneficiar a ambos países donde se considere la cantidad de agua tras una racha de sequías.

Además, confirmó que habrá más reuniones el día de hoy, 10 de diciembre.

14:22 hsHoy

“Hay que agradecer a las artesanas indígenas mexicanas”: Sheinbaum tras reconocimiento del NYT

La presidenta agradeció a las tejedoras y artesanas mexicanas por su labor textil tras haber sido mencionada como una de las 67 personas con más estilo del 2025 por The New York Times.

14:07 hsHoy

Avances educativos del Plan Michoacán, cada vez más cerca de la meta, detalla secretario de educación

Mario Delgado detalló que las becas estatales presentan grandes avances, por ejemplo:

  • Beca Gertrudis Bocanegra: cubre 85 escuelas, tiene una inversión de 769 millones de pesos y la entrega de tarjetas será en enero
  • Se definieron las ubicaciones de los nuevos planteles universitarios, bachilleratos y ciber bachilleratos
14:01 hsHoy

Ferias del Bienestar, un avance de Plan Michoacán

La secretaria de Gobierno detalló que se realizarán 13 ferias del Bienestar en total y se continuará con los programas

  • Sí al desarme sí a la paz
  • Tianguis del Bienestar
  • Continuarán actividades culturales y de deporte

Por su parte, Ariadna Montiel informó que el programa Casa por Casa dio grandes resultados:

  • 102 municipios cubiertos
  • 405 mil 375 viviendas visitadas
  • 3 mil 529 servidores públicos en activo
13:55 hsHoy

Avances de programas sociales y seguridad en Michoacán

Carlos Torres informó los detalles de diversos programas implementados en Michoacán, entre los que se incluyen:

  • Avances en el programa Sí al desarme sí a la paz
  • Aumento de registros en programa Tejedoras de la Patria
  • Fortalecimiento del programa Cosechando Soberanía
  • Se continuará con las visitas del programa Casa por Casa
  • Las becas continuarán los registros en las escuelas locales
  • El Gobierno estatal fortalecerá los programas en pro de las comunidades indígenas
13:48 hsHoy

Semana Santa de Iztapalapa: Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

La presidenta felicitó a los organizadores de Semana Santa de Iztapalapa; a la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz; a Diego Prieto, Director del INAH y a la Jefa de Gobierno Clara Brugada por el reciente reconocimiento de la UNESCO al evento coloquialmente conocido como “Las Tres Caídas de Iztapalapa” como patrimonio inmaterial de la humanidad.

13:44 hsHoy

De qué se hablará en La Mañanera

Sheinbaum adelantó que se informará sobre los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, además, en la conferencia la acompañan:

  • Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación
  • Ariadna Montiel, Secretaria del Bienestar
  • Mario Delgado, Secretario de Educación
  • Carlos Torres, Secretario Técnico del Gabinete
  • María Luisa Albores, Directora General de Alimentación para el Bienestar
  • Alma Herrera, Rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos
  • Abraham Carro, Director del Instituto Mexicano de la Juventud
12:12 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará La Mañanera del Pueblo este miércoles desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

