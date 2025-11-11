Golpe al narco: aseguran más de 89 millones de pesos en metanfetamina en Michoacán

Loa hallado por los elementos de seguridad (Gabinete de Seguridad)

Las autoridades anunciaron el aseguramiento de más de 300 kilogramos de droga en Michoacán, además de que en el sitio también fue ubicado material bélico. La afectación a los grupos criminales seria de más de 89 millones de pesos.

Fue en el poblado de Las Trincheras, ubicado en el municipio de Huetamo, que efectivos de la Guardia Nacional realizaban patrullajes cuando vieron diversos vehículos estacionados.

Los uniformados acudieron al lugar para revisar las unidades luego de establecer un área de seguridad perimetral.

En un par de tinas de plástico había una sustancia cristalina que dio un peso de aproximadamente 330 kilos, además de que en el sitio también había una ametralladora calibre .50 mm. y un fusil de asalto calibre 7.62 mm.

Los paquetes asegurados (Guardia Nacional)

Los guardias nacionales también hallaron:

• Un aditamento lanzagranadas

• 74 cargadores (5 de ellos de tambor).

• Cartuchos pendientes por contabilizar.

• 5 camionetas todoterreno.

• Un vehículo todo terreno.

• 3 motocicletas.

Millones de pesos en metanfetamina

Si bien el reporte de la Guardia Nacional no refiere el tipo de droga incautada por los efectivos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destacó que se trata de metanfetamina y que dicha sustancia alcanzara un valor millonario.

Los vehículos llamaron la atención de los uniformados (Guardia Nacional)

"Elementos de GN y Ejército Mexicano aseguraron seis vehículos, tres motocicletas, una ametralladora, un arma larga, un lanzagranadas, 72 cargadores, 850 cartuchos y 330 kilos de metanfetamina. El costo de la droga asegurada es de 89.2 millones de pesos", se puede leer en el informe de la institución encabezada por Omar García Harfuch del 10 de noviembre.

No fueron reportadas personas detenidas que pudieran estar relacionadas con el hallazgo de la droga en Las Trincheras.

Asimismo, el Gabinete de Seguridad destacó que la incautación de la droga y el armamento, junto con otras acciones, forma parte de os esfuerzos en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual fue anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Entre las acciones destacadas está la detención de cinco personas, presuntos integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quienes estarían ligadas con actividades de extorsión.

Además, a la entidad gobernada por Alfredo Ramírez Bedolla acudieron elementos tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) como de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en el marco del ya mencionado Plan Michoacán.