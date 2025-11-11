México

Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da a conocer en tiempo real el estado de todos sus vuelos

Recuerda que si tu vuelo
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estados de cada uno de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Al ser uno de los más grandes de Latinoamérica y el más importante de México, el aeropuerto capitalino pública el estado en en vivo de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 5:00 horas del martes 11 de noviembre.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

Al tener más vuelos,
Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)

Vuelo: IB312

Destino: Madrid

Aerolínea: Iberia

Hora: 00:05

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

