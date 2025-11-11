México

Así puedes protegerte del fraude "La Patrona", advierte la SSC

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) lanzó una alerta por este nuevo fraude y extorsión

La Secretaría de Seguridad Ciudadana
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) lanzó una alerta por este nuevo fraude y extorsión

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó a la población sobre una nueva forma de fraude y extorsión denominada “La Patrona”, que ha ganado terreno en distintos puntos de la capital.

Este método consiste en suplantar la identidad de jefes, empleadores o superiores para engañar a trabajadores y obtener dinero, datos personales o incluso pertenencias.

Según la dependencia, los delincuentes se comunican por llamada, mensaje o correo electrónico, haciéndose pasar por los patrones o encargados de un negocio, institución o domicilio particular.

Durante el contacto, inventan una supuesta emergencia —como un imprevisto económico o una situación urgente de trabajo— y piden apoyo inmediato, ya sea mediante una transferencia bancaria o proporcionando información confidencial.

La SSC de la CDMX emitió una alerta por el fraude conocido como "La Patrona", una modalidad de extorsión en la que delincuentes suplantan la identidad de jefes o empleadores para engañar a trabajadores y obtener dinero o información personal

“Los estafadores se aprovechan del vínculo de confianza que existe entre empleados y empleadores. Su objetivo es presionar a la víctima para que actúe rápido, sin verificar la identidad de quien hace la solicitud”, explicó la SSC en su comunicado.

Recomendaciones para evitar ser víctima del fraude “La Patrona”

Para reducir el riesgo de caer en este tipo de engaños, la SSC recomienda mantener comunicación directa y constante con el jefe o empleador, y no seguir instrucciones sin confirmar primero su autenticidad.

Asimismo, es importante no compartir información personal, laboral ni financiera con desconocidos, y colgar de inmediato ante cualquier llamada sospechosa.

La dependencia también sugiere no dejarse llevar por la presión o el sentido de urgencia, una de las tácticas más comunes en este tipo de fraudes. Si se recibe un mensaje o llamada que genere dudas, lo recomendable es contactar de inmediato a la persona o institución involucrada por los canales oficiales.

En caso de detectar una situación sospechosa, la SSC invita a la ciudadanía a denunciar los hechos ante las autoridades o comunicarse de manera directa con la Línea Nacional Contra la Extorsión (089).

También se puede utilizar la aplicación móvil “Mi Policía”, disponible en la Ciudad de México, para solicitar apoyo inmediato o reportar intentos de fraude.

La SSC de la CDMX emitió una alerta por el fraude conocido como "La Patrona", una modalidad de extorsión en la que delincuentes suplantan la identidad de jefes o empleadores para engañar a trabajadores y obtener dinero o información personal

Prevención y cultura digital

La SSC reiteró que la prevención y la comunicación son las mejores herramientas para combatir los fraudes y extorsiones telefónicas. Por ello, mantiene activa una campaña informativa en redes sociales y medios digitales con el objetivo de fomentar la cultura de la denuncia y la verificación de información.

La institución recordó que la Policía Cibernética nunca solicita dinero ni realiza llamadas para pedir datos personales, por lo que exhortó a los ciudadanos a mantenerse alertas.

“Antes de actuar, verifica. No permitas que la urgencia o la presión te hagan caer en un engaño”, subrayó la dependencia.

Con estas medidas, la SSC busca fortalecer la seguridad digital de los habitantes de la Ciudad de México y prevenir que más personas sean víctimas del fraude “La Patrona”.

