Ángela Aguilar es criticada por imitar a Freddie Mercury en sus conciertos

Durante uno de sus shows, la cantante hizo un gesto en el escenario que, según usuarios, recuerda al fallecido líder de Queen. (angelaaguilaroficial.com)

Ángela Aguilar permanece en el centro de atención tras su regreso a los escenarios con el lanzamiento de la gira Libre Corazón, que comenzó el pasado 7 de noviembre. El regreso de la cantante mexicana generó controversia, al ser su primer reencuentro con el público después de un año alejada de los espectáculos en vivo tras su boda civil con Christian Nodal en 2024.

En el arranque de la gira, Ángela Aguilar apostó por una producción que integró mariachi, músicos de orquesta, elementos teatrales, e incluso bailarines.

La polémica emergió durante sus recientes presentaciones, cuando internautas lanzaron críticas por haber copiado gestos icónicos de Freddie Mercury durante sus show. En redes sociales, usuarios han cuestionado a la hija de Pepe Aguilar por su manera de interactuar con el público y por los comentarios que ha hecho sobre su familia y sobre Nodal. La controversia aumentó cuando la intérprete realizó durante sus presentaciones un gesto en el escenario que, según usuarios, recuerda al fallecido líder de Queen. La actitud de Aguilar con micrófono en mano y cantando la íconica frase “Eee ooo”, de Freddy Mercury provocó diversas reacciones.

“Le voy a copiar a mi esposo que le copiaba a Freddy Mercury y hacía: Eee ooo”, expresó Ángela mientras invitada al público a repetir el canto después de ella.

“¿Esto es real?“, ”¿Cómo se atreve?“, ”Ni Freddy Mercury se le escapó“, ”No tiene límites", son algunos de los comentarios que se leen redes sociales.

Por otro lado, Ángela ha respondido a las acusaciones en redes sociales sobre el presunto uso de playback en sus conciertos en vivo. Aguilar intentó demostrar en vivo que su voz suena sin apoyo de pistas grabadas, lo que desató una ola de reacciones en plataformas digitales.

La polémica tomó fuerza luego de que circularon videos donde usuarios la señalaron por supuestamente bajar el micrófono mientras su voz seguía escuchándose. Por lo que días después, la hija de Pepe Aguilar decidió enfrentar el cuestionamiento directamente ante los asistentes, solicitando al músico el tono de la canción y entonando un fragmento de “La Charreada”.

En otros de sus hows, la hija de Pepe Aguilar decidió enfrentar el cuestionamiento sobre el supuesto uso de playback. (Captura de pantalla @angelitasynodalitos)

“A ver, vamos a ver si en realidad no hago playback (…) A ver, dame el tono, que tú lo sabes”, dijo Aguilar al público antes de cantar. El momento se viralizó en redes sociales, donde el debate se centró en su actitud durante la explicación. Usuarios de TikTok y otras plataformas criticaron la reacción de la intérprete, señalando supuesta arrogancia y falta de humildad frente a las críticas.

El video alcanzó tendencia y dividió opiniones entre quienes respaldaron la postura de Ángela Aguilar y quienes consideraron innecesario el intento de probar la autenticidad de su interpretación en vivo.