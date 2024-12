Hija de Angélica Rivera niega que su mamá opacara a Sofía Castro en su boda: “Todos nos veíamos hermosos”

Angélica Rivera explotó tras comparaciones con su hija Sofía. (Instagram/@sofia_96castro/@juansousaofficial)

Sofía Castro y Pablo Bernot llegaron al altar el 30 de noviembre en una ceremonia religiosa que tuvo lugar en un exclusivo hotel de San Miguel de Allende, Guanajuato.

Entre todas las estrellas que celebraron el amor de la pareja, no podía faltar Angélica Rivera, madre de la novia y ex pareja de José Alberto Castro. Fiel a su estilo y elegancia, Rivera lució un vestido de Óscar de la Renta que acaparó la atención de los internautas desde que se revelaron las primeras imágenes y videos.

El diseño que eligió la protagonista de telenovelas, tiene un precio de 29 mil 990 dólares, es decir, más de 611 mil pesos mexicanos; más allá del costo del vestido, los usuarios resaltaron el exclusivo gusto que la actriz siempre demuestra tener.

(sofia_96castro / Instagram)

Al finalizar la celebración, la ex primera Dama de México fue abordada en el aeropuerto internacional de la CDMX por distintos medios de comunicación, quienes la cuestionaron sobre los comentarios que surgieron en redes sociales, a lo que respondió: “No, no digan eso, no digan eso. Una mamá jamás, jamás, no usen esas palabras negativas. No lo repitas”.

Fernanda Castro asegura que su mamá no opacó a su hermana

Al igual que Angélica Rivera, Fernanda Castro, hermana de la novia, fue cuestionada sobre el mismo tema, y aunque admitió que prefiere no hacerle caso a los comentarios negativos, confesó que fue un momento mágico y todos se veían hermosos.

“Siempre se van a decir cosas. Mi mamá se veía hermosa, Sofía se veía hermosa, Regina se veía hermosa, Pablo se veía hermoso, yo me veía hermosa, mi papá se veía hermoso, todos no veíamos hermosos”, aseguró.

(sofia_96castro / Instagram)

Asimismo, agregó que las críticas que ha recibido su familia prefiere ignorarlas, pues sabe que es imposible quedar bien con todos.

“Siempre van a estar esas opiniones, no es mala onda, pero la farándula toda la vida ha estado, y siempre se va a decir, y siempre se va a opinar, no puedes ser monedita de oro para gustarle a todo el mundo y agradarle a todo el mundo”, puntualizó.

Finalmente, compartió su postura sobre los malos comentarios que están surgiendo después de haber vivido un momento tan especial para la familia: “Mi mamá se ofenderá por qué obviamente le ha de caer como personal, pero yo creo que de verdad no hay por que opacar con noticias malas, un momento tan bonito y tan especial como el fin de semana. Estuvo mágico, estuvo increíble”, puntualizó.