‘Venga la Alegría’ despide a Silvia Pinal con un homenaje EN VIVO: “Era querida por todo México”

Venga la alegría Silvia Pinal

El matutino “Venga la alegría” le rindió este viernes un homenaje póstumo a la última diva del cine mexicano Silvia Pinal, quien falleció este jueves, tras complicaciones de una neumonía que padeció.

En la emisión de este viernes del programa se mostraron varias fotografías de la primera actriz, así como fragmentos de entrevistas que se le había hecho a la artista, quien en una ocasión habló acerca de la muerte.

“A mí me gustaría que me recordaran por mis papeles por las cosas buenas que he hecho, con la gente que siento que me quiere, el teatro que lo amo”, señaló Silvia en una entrevista cuando se le veía aún más lúcida, que en meses recientes.

(CUARTOSCURO)

Conductores de “Venga la alegría” lamentan la muerte de Silvia Pinal

Después de proyectar una serie de videos y fotografías los conductores del matutino emitieron algunas palabras para enaltecer el legado de Silvia, todos vistiendo de negro.

“Un programa difícil de hacer, un día triste, como ya deben saber se nos adelantó Silvia Pinal, pero vamos a tratar juntos recordarla como ella se merece como ella quería y darle amor a toda su familia, abrazarlos a ustedes en casa. Era una persona muy querida por todo México”, señaló Patricio Borguetti.

Flor Rubio invitó a todos a celebrar la vida de Silvia Pinal, una mujer que tuvo una existencia muy luminosa, dijo, antes de describirla como una persona plena y multifacética..

“Más de 80 años de carrera, que cumplió todos sueños, que igual estudió taquimecanografía que en Bellas Artes, fue parte del cine de oro nacional, hizo teatro musical, fue madre, esposa, amada, traviesa, impulsiva, romántica, hoy vamos a recordar a esa mujer que está anclada aquí en el corazón de los mexicanos”.

Venga la alegría rinde homenaje a Silvia Pinal. |Crédito: IG, vengalaalegria

Ricardo Casares señaló que Pinal fue una mujer visionaria en la televisión con “Mujer, casos de la vida real”, empresaria, productora teatral que hizo maravillas para el teatro musical “y eso ya sería digno de homenaje”.

Silvia Pinal musa de Diego Rivera

Además “de la primera mitad de su carrera, de la diva, de la gloria del cine nacional, de la protagonista de las mejores películas de la historia de este país, que trabajó con Pedro Infante, Cantinflas y Tin Tán”.

La describió como disruptiva, musa de Diego Rivera “fue historia de este país y lo vamos a homenajear como ella lo quería con sus papeles”, añadió.

Flor Rubio recordó que fue Enrique Guzmán quien informó ayer que la salud de la diva del cine estaba crítica y era irreversible, poco después se dio a conocer que uno de sus pulmones se había colapsado por una neumonía.

Silvia Pinal, actriz considerada como la última diva de la Época de Oro del Cine mexicano, falleció esta tarde en el Hospital Medica Sur FOTO:PAOLA HIDALGO /ARCHIVO/CUARTOSCURO.COM