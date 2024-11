Eiza González impacta tras posar con elegante outfit para portada de revista | FOTO

Eiza González posa en el HMS Belfast en una sesión fotográfica de la película "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare" el 22 de marzo de 2024 en Londres. (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP)

La actriz mexicana Eiza González atrapó la atención del público con la reciente sesión de fotos que le realizó la revista GQ, edición México y Latinoamérica, en la que la estrella, que ha conquistado Hollywood, luce imponente en la portada.

Esta artista de cine y televisión será la co-host de la ceremonia de los “GQ Men of the year” que se realizará este jueves, razón por lo que apareció al frente de la quinta y última edición de esta revista en honor a los hombres del año.

“Pocas figuras generan tanta fascinación entre el público como Eiza González. A lo largo de su carrera, la actriz acumula infinidad de opiniones, mitos e ideas a su alrededor. ¿Quién es, entonces, la verdadera Eiza? Es toda y ninguna.

“Es una suma de talento y determinación. Es un cúmulo de claroscuros. Es una diva en ascenso. Es una actriz que representa sus colegas. Es una mexicana que ama a su país y quiere verlo triunfar. es una profesional con reputación sólida. Es una artista admirada y querida”, se puede ver en un post de dicha revista.

En las otras portadas que dicha editorial hizo a los #MOTY (Men of the Year) se encuentran: Juan Toscano, Karla Sofía Gascón, Manuel García-Rulfo y Enzo Vogrincic.

Eiza González agradece ser por ser “Mujer del año”

Por su parte, la figura de la telenovela “Amores verdaderos” y la serie “Lola: érase una vez” reaccionó a esta publicación en donde adelantó que también recibió el premio como “Mujer del año”, algo que agradeció en sus redes sociales.

“Mi México lindo y querido. Gracias por una carrera que hemos cultivado juntos. Me han visto crecer, me han visto en mi punto más alto y más bajo. Pero entre risas y llantos siempre ha estado ahí para mí.

“Qué linda manera de cerrar mi 2024. Gracias por hacerme su mujer del año”, compartió González,

Eiza presume figura con un atuendo único

Eiza González se puede ver en diferentes fotografías en donde luce su figura con diferentes atuendos, algunos más sensuales que otros, de diferentes colores. Sin embargo el de la portada es uno completamente negro, con una mirada seria.

“Este año soy co-host de Men of the Year falta muy poco. Lo que más me gusta de una fiesta es poder bailar. El shooting ha sido increíble, lo que no se han dado cuenta es que estamos a 104 grados aquí afuera en Los Ángeles y estamos dándolo todo para ustedes”, dijo entre risas en un clip.

Señaló haber sido un honor estar en dicha portada, pues dijo, es una publicación en donde están los hombres y mujeres más sexies del mundo “algo increíblemente icónico”.

